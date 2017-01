Les temps sont décidément durs pour le Real Madrid. Sur le terrain, deux défaites consécutives et en coulisse, la perte de son leadership sur les revenus générés. En effet, le cabinet Deloitte a publié son rapport sur les clubs les plus riches de la planète, et après 11 ans de règne, le Real Madrid perd la première place, en faveur de Manchester United. Les Red Devils retrouvent leur trône, grâce à des rentrées d’argent supérieures et aux nombreux accords commerciaux scellés ces derniers mois. Surtout, Manchester établit un nouveau record avec 689 M€ de revenus générés sur la saison 2015-2016.

A titre de comparaison, le Real Madrid avait récupéré 577 M€ en 2014-2015 et 549,5 M€ en 2013-2014. Le club merengue est même dépassé cette saison par le FC Barcelone, d’un poil. 620,2 M€ pour le Barça, 620,1 M€ pour le Real. Les deux clubs espagnols augmentent eux aussi sensiblement leurs revenus par rapport aux saisons précédentes, ce qui témoigne de la bonne santé financière des cadors européens. Le Bayern Munich se place 4e avec 591 M€, doublant ainsi le Paris Saint-Germain, qui était devant le club bavarois la saison passée.

Le PSG recule même de deux places (Manchester City se classe 5e) mais voit lui aussi ses revenus générés être en hausse. De 480,8 M€, le club de la capitale passe à 520,9 M€, ce qui atténuera la déception d’être « seulement » le 6e club le plus riche du monde. La Premier League reste de son côté le championnat le plus représenté, avec 5 clubs dans le top 10 et 8 dans le top 20 (dont West Ham et Leicester).

Le top 10 des clubs les plus riches après la saison 2015-2016 :

1 Manchester United : 689 M€

2 FC Barcelone : 620,2 M€

3 Real Madrid : 620,1 M€

4 Bayern Munich : 591M€

5 Manchester City : 524,9 M€

6 Paris Saint-Germain : 520,9 M€

7 Arsenal : 468,5 M€

8 Chelsea : 447,4 M€

9 Liverpool : 403,8 M€

10 Juventus : 341,1 M€