Les premiers matches de la septième journée des éliminatoires de l’Euro 2020 se disputaient ce jeudi. Après la victoire de Chypre contre le Kazakhstan (1-2) et le match nul entre la Biélorussie et l’Estonie (0-0), huit matches se déroulaient en même temps, à partir de 20h45. Dans le groupe C, les Pays-Bas recevaient notamment l’Irlande du Nord pour une rencontre très attendue. Deuxièmes avec le même nombre de points que l’Allemagne, les hommes de Michael O’Neill étaient la bonne surprise de ces qualifications. Placés derrière avec trois unités de moins, les Néerlandais voulaient donc revenir. Du côté des Oranje, Ronald Koeman alignait un 4-3-3 avec le joueur de l’OL Depay en pointe. En face, l’Irlande du Nord se présentait dans le même schéma tactique. Balle au pied, les locaux essayaient de faire la différence en passant par les couloirs.

Cependant, le pressing exercé par les Nord-Irlandais gênait beaucoup les Oranje, qui n’arrivaient pas à bien utiliser le ballon. Sur la pelouse, Babel se montrait très actif. Le joueur de Galatasaray, très disponible, essayait souvent de faire la différence, en vain. La rencontre avait réellement du mal à démarrer et le public du Feyenoord Stadium ne se régalait pas vraiment, loin de là. Les tentatives se multipliaient des deux côtés mais aucun tir n’était cadré. La première opportunité arrivait d’ailleurs juste avant la pause, puisque Wijnaldum butait sur Peacock-Farrell (45e). À la pause, le score était donc toujours vierge, et les sifflets accompagnaient les deux équipes vers les vestiaires. Après la mi-temps, le scénario ne changeait pas. Les locaux poussaient pour débloquer la situation, mais Dumfries frôlait le ballon sur un centre intéressant de Babel (53e).

Avec ce score vierge, les deux sélectionneurs commençaient alors à apporter du sang neuf. La pépite Malen entrait par exemple en jeu à la place de Babel chez les Oranje. Ces derniers n’étaient d’ailleurs pas loin d’ouvrir le score, mais Depay (68e) ou encore Wijnaldum (71e) ne marquaient pas. Et contre le cours du jeu, la Green and White Army débloquait la situation. Sur un centre de Dallas, Magennis mangeait facilement de Ligt dans les airs pour catapulter le cuir au fond des filets de la tête (75e, 0-1). Un but qui éteignait totalement ce Feyenoord Stadium. Mais quelques instants plus tard, Depay réalisait un bel enchaînement pour remettre les équipes à égalité (80e, 1-1). Avec cette égalisation, les Oranje insistaient pour décrocher la victoire. De la tête, Malen manquait de peu le cadre (85e). Mais derrière, au deuxième poteau, Luuk de Jong délivrait son équipe avec beaucoup de réussite (90e+1, 2-1). Depay signait même un doublé pour porter le score à 3-1 (90e+4). Les Pays-Bas s’imposaient donc difficilement.

Dans les autres rencontres de la soirée, la Belgique n’a fait qu’une bouchée de Saint-Marin. Les Diables Rouges se sont imposés sur le score de 9-0, avec notamment un doublé de Romelu Lukaku. Un succès qui permet aux Belges de se qualifier, déjà, pour l’Euro 2020 ! De son côté, la Croatie a disposé de la Hongrie (3-0). Luka Modric et ses coéquipiers confortent ainsi leur première place du groupe E, alors que la Slovaquie et le Pays de Galles se sont quittés bons amis (1-1). Dans la poule G, la Pologne de Robert Lewandowski a pris les trois points en Lettonie (victoire 3-0). L’attaquant du Bayern Munich a marqué les trois buts de sa formation, en tête du groupe avec seize points. Enfin, l’Autriche a eu le dernier mot face à Israël (3-1), tandis que la Russie a écrasé l’Ecosse (4-0). La Macédoine du Nord, elle, a battu la Slovénie sur le score de 2-1.

Les résultats du jour :

Groupe C

Biélorussie 0-0 Estonie

Pays-Bas 3-1 Irlande du Nord : Depay (80e, 90e+4), L. de Jong (90e+1) ; Magennis (75e)

Groupe E

Croatie 3-0 Hongrie : Modric (5e), Petkovic (24e, 42e)

Slovaquie 1-1 Pays de Galles : Kucka (53e) ; Moore (25e)

Groupe G

Autriche 3-1 Israël : Lazaro (41e), Hinteregger (56e), Sabitzer (88e) ; Zahavi (34e)

Lettonie 0-3 Pologne : Lewandowski (9e, 13e, 76e)

Macédoine du Nord 2-1 Slovénie : Elmas (50e, 68e) ; Iicic (90e+5, pen)

Groupe I

Kazakhstan 1-2 Chypre : Yerlanov (34e) ; Sotiriou (73e), Ioannou (84e)

Belgique 9-0 Saint-Marin : Lukaku (28e, 41e), Chadli (31e), Brolli (35e, csc), Alderweireld (43e), Tielemans (45e+1), Benteke (79e), Verschaeren (84e, pen), Castagne (90e)

Russie 4-0 Ecosse : Dzyuba (57e, 70e), Ozdoev (60e), Golovin (84e)

