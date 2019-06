La France était en quête de confirmation dans cet Euro Espoirs. Trois jours après une première victoire arrachée face à l’Angleterre (2-1), les Bleuets affrontaient cette fois-ci la Croatie à Saint-Marin. Une victoire lui offrait la possibilité de rêver d’une finale dans cette poule C contre la Roumanie, vainqueur un peu plus tôt dans la journée des Anglais. Ripoll procédait à quelques changements pour cette seconde rencontre. Derrière, Sarr prenait la place de Ballo-Touré au poste de latéral gauche. Ntcham remplaçait Aouar au milieu et Thuram prenait le poste de Bamba, rentré en France à cause d’une blessure, dans le couloir gauche.

Les joueurs français entamaient bien la rencontre. Ils affichaient plus de maîtrise sur le terrain, variant les attaques dans l’axe et sur les côtés. Après trois premières incursions dans la surface adverse, l’ouverture du score ne tardait pas. Grâce à un centre précis de Reine-Adélaïde sur le côté droit, Moussa Dembélé se faufilait entre les deux défenseurs centraux pour croiser sa tête (1-0, 8e). Déjà devant au tableau d’affichage, les Bleuets ne baissaient pas le rythme. Ntcham réalisait un numéro à l’entrée de la surface. Se débarrassant de trois joueurs, il échouait sur Posavec, auteur d’un arrêt magnifique (12e). Dans la foulée, Tousart, un peu court sur ce nouveau centre de Reine-Adélaïde, manquait la cible (15e).

Une première bonne demi-heure puis le néant

Les joueur de Ripoll parvenaient à enchaîner, notamment par des phases de transition rapides mais la frappe de Dembélé ne trouvait pas le cadre (21e), et la France n’avait toujours qu’un seul but d’avance malgré sa domination. À l’approche de la pause, les débats se rééquilibraient un peu. La Croatie était même toute proche d’égaliser avec cette frappe un brin trop croisée de Jakolis (33e). Après la pause, le rythme retombait. Si l’équipe au damier restait inoffensive, les décisions des joueurs tricolores semblaient prévisibles et le jeu moins fluide : Ntcham perdait un premier ballon au milieu, Thuram ne passait plus sur le côté.

Les Français se faisaient même un peu peur à l’image de cette main non sifflée de Konaté dans sa surface (64e), conséquence de Croates plus tranchants sur le pré. Une frappe, puis une seconde... Le réalisme n’y était pas. Face à ce temps faible, Ripoll décidait d’opérer deux changements avec les entrées d’Aouar et de Del Castillo à la place de Ntcham et Thuram. Ça ne suffisait pas pour calmer les ardeurs des troupes de Nenad Gracan. Parti dans le dos, Kulenovic résistait au retour d’Upamecano avant de frapper sur le poteau (69e). Physiquement plus fraîche, et plus confiante, la Vatreni terminait mieux sans parvenir à se créer d’occasion.

Une finale de groupe à disputer contre la Roumanie

Bernardoni devait tout de même sortir à plusieurs reprises hors de sa surface pour écarter le danger, tandis que Dembélé offrait la seule frappe cadrée française de la seconde période (85e). Le Lyonnais manquait même la balle de match sur cette tête dans les six mètres, suite à cette percée de Del Castillo (88e). Les Bleuets résistaient en cette fin de match, comme sur ce dernier coup-franc adverse (89e) ou cette pénétration dans la surface bien contrôlée par Dagba (90e+2). Avec six points au compteur, ils joueront la finale du groupe face à la Roumanie lundi prochain à 21h. Si les deux équipes font match nul, elles seront qualifiées pour les demi-finales. Croates et Anglais sont quant à eux éliminer.

