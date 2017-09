Le mariage entre la FIFA et France Football étant consommé, l’instance dirigeante du football mondial a décidé de créer ses propres récompenses. D’ailleurs, cette dernière avait déjà annoncé la liste des 55 joueurs retenus pour intégrer le onze de l’année 2017. Mais sans surprise, le trophée qui est le plus attendu est celui de The Best, récompense attribuée au meilleur joueur de l’année.

Et pour l’année 2017, le prix The Best - Joueur FIFA de l’année, se jouera entre trois joueurs : Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Neymar. Pas vraiment une surprise, notamment pour les deux premiers cités. Premier nommé, CR7 a signé une première partie d’année 2017 tonitruante. Quelques mois après avoir remporté l’Euro et la Ligue des Champions 2016, le Portugais a cette fois-ci réalisé le doublé Liga-Ligue des Champions, permettant d’ailleurs au Real Madrid d’être la première équipe à conserver sa couronne européenne deux années de suite.

Concernant Messi, l’Argentin a certes laissé les honneurs à son rival lusitanien, mais il n’a pas manqué de briller lui aussi. Auteur de 37 buts en championnat la saison dernière, le numéro 10 du FC Barcelone n’a pas ralenti la cadence en ce début de saison 2017/2018. Avec 9 buts inscrits en 5 matches, il a inscrit autant de réalisations que toute l’équipe du Real Madrid réunie. Enfin, le néo Parisien Neymar complète ce trio de choc. Bourreau du PSG lors de la remontada du Camp Nou, le Brésilien est venu dans la capitale française pour avoir plus de chances de remporter des distinctions personnelles. Pour rappel, les votes des supporters comptent pour 25%, les 75% restants sont répartis entre sélectionneurs nationaux, capitaines de sélections et journalistes.