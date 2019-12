Footissime, le late show du lundi au vendredi sur RMC Sport 1, propose ce vendredi un programme exceptionnel après cette semaine intense en Ligue des champions. L’émission reviendra sur l’explosif OL-Leipzig et le carton du PSG face à Galatasaray avec des images fortes et inédites.

Ce vendredi soir à 23h30, Footissime, l’émission présentée par Nicolas Vilas et Sonia Carneiro, proposera un programme exceptionnel autour de la Ligue des champions qui a conclu sa phase de poules cette semaine. Au menu du late show quotidien de RMC Sport 1, des images inédites sur les deux grands moments de la semaine, avec la qualification mouvementée de l’OL pour les 8es de finale et le carton du PSG face à Galatasaray.

Des nouvelles images inédites et exclusives de la fin de match explosive entre l’OL et Leipzig permettront de revenir sur le moment de tension entre les joueurs lyonnais et leurs supporters. Footissime reviendra également sur la manière dont le club lyonnais a géré ces événements.

Le PSG ne sera pas en reste avec notamment une caméra isolée sur Neymar, auteur d’un festival face à Galatasaray. Buteur et passeur, le Brésilien a régalé face aux Turcs en affichant une attitude exemplaire. De quoi reconquérir complètement le Parc des Princes et les supporters du PSG ? Les caméras RMC Sport étaient également braquées sur Kylian Mbappé. Les meilleurs moments de son match seront à découvrir.

