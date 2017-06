Les Français affrontaient le Paraguay ce vendredi soir sur la pelouse du Roazhon Park à Rennes. Pour ce match amical, à quelques jours de la rencontre face à la Suède en qualifications au Mondial 2018 (9 juin), Didier Deschamps alignait un 4-2-3-1 avec une défense composée des Monégasques Sidibé et mendy sur les côtés et d’une charnière Koscielny-Umtiti. Dans l’entrejeu, Matuidi et Pogba prenaient place, tandis que Payet, Griezmann et Dembele étaient chargés d’alimenter Giroud en bons ballons. D’entrée, les Bleus mettaient le pied sur le ballon et débutaient leurs offensives sur le but paraguayen. Sur corner, Koscielny, au second poteau, obligeait la défense adverse à dégager in extremis en corner (3e).

Sur l’action suivante, Pogba décalait parfaitement Dembélé sur le côté droit. Le joueur du Borussia Dortmund centrait fort devant le but pour Giroud qui catapultait le cuir au fond des filets d’une volée du gauche (1-0, 5e). Les Français avaient parfaitement débuté cette rencontre et Griezmann, à la réception d’un bon centre de Mendy, obligeait Anthony Silva à effectuer la parade (10e). Le Paraguay réagissait et Iturbe voyait sa frappe à l’intérieur de la surface frôler la barre transversale (12e). Un cran au-dessus de leur adversaire du jour, les Bleus parvenaient très facilement à se retrouver dans la surface adverse et Giroud s’offrait un doublé en reprenant de la tête un superbe centre de Payet (2-0, 13e). L’équipe de France ne comptait pas s’arrêter là. Après un bon travail de Matuidi à gauche, Payet héritait du cuir et servait Dembélé qui reprenait immédiatement d’une frappe du gauche au point de penalty... juste à côté (17e).

Les Bleus déroulent en deuxième période

Très précis sur coup de pieds arrêtés depuis le début de la partie, Payet, sur un coup franc lointain, délivrait un amour de ballon dans la surface pour Pogba qui remisait de la tête pour Umtiti qui manquait de peu de reprendre le cuir (21e). La rencontre baissait en intensité à l’approche de la pause mais les Bleus s’offraient tout de même un belle occasion lorsque Dembélé, côté droit, centrait fort devant le but vers Ayala qui n’était pas loin de tromper son propre gardien (40e). Au retour des vestiaires, Didier Deschamps faisait entrer du sang neuf avec les entrées de Sissoko, Kanté et Lemar.

Les Bleus reprenaient leur marche en avant, et Giroud s’offrait un triplé en reprenant un centre de Digne (3-0, 68e). Quelques minutes plus tard, Lacazette remplacait Giroud et offrait un caviar pour Sissoko qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (4-0, 76e). Sur l’engagement, Sidibé récupérait le cuir et transperçait la défense adverse avant de tenter un grand pont à l’entrée de la surface qui terminait dans les pieds de Griezmann. Il catapultait le cuir au fond des filets (5-0, 77e). Fin du festival, l’équipe de France s’impose sans trembler face au Paraguay et prépare au mieux son déplacement en Suède (9 juin) pour son match de qualifications au Mondial 2018 en Russie.

L’homme du match : Giroud (9) : souvent critiqué, et encore plus après sa saison délicate à Arsenal, l’attaquant tricolore a une nouvelle fois répondu présent sous le maillot frappé du coq. Un triplé sur ses seules occasions qui font logiquement de lui l’homme de cette partie. Une précision devant le but qui permet au Français d’atteindre les 26 buts en équipe de France et égalé Sylvain Wiltord, 9e meilleur buteur de l’histoire des Bleus, à une longueur de Karim Benzema. Remplacé par Lacazette (78e), passeur décisif pour Sissoko en fin de match.

France :

Lloris (6) : match très tranquille pour le capitaine tricolore. Serein et vigilant, le portier français a tenu son rang, réalisant le travail demandé dans les airs et sur sa ligne, mais également dans ses relances au pied.

Sidibé (7) : belle performance du latéral de l’AS Monaco. Très en jambes, le défenseur tricolore a multiplié les déboulés dans son couloir droit. De nombreux aller-retour qui ont souvent débouché sur de bons centres dans la surface de réparation paraguayenne. C’est notamment lui qui est impliqué sur le but de Griezmann en fin de match (77e). Une belle application offensive, sans oublier de bien défendre sur les rares occasions adverses.

Koscielny (6) : Tout comme l’intégralité de l’arrière-garde française, il n’a pas eu un énorme travail défensif à réaliser ce soir. Mais le défenseur central des Gunners s’est montré très solide dans ses duels et a très rarement été inquiété. Vigilant au marquage et serein dans ses relances, il n’a pas tremblé.

Umtiti (6) : tout comme son compère de la charnière centrale, le Barcelonais a réalisé un bon match. Solide et surtout très propre dans ses interventions, l’ancien Lyonnais a multiplié les bons gestes et rassuré sa défense. Une belle prestation.

Mendy (7) : très bon match du latéral monégasque. Constamment trouvé dans son couloir gauche, le défenseur français a été un véritable poison pour l’arrière garde paraguayenne par ses accélérations et ses centres souvent très précis. Une belle prestation offensive mais aussi défensive puisque le joueur de l’ASM, annoncé avec insistance à Manchester City, a rarement été dépassé et s’est montré solide dans ses duels. Remplacé par Digne (67e) qui s’est immédiatement mis en évidence en délivrant une passe décisive pour Giroud sur le troisième but des Bleus.

Pogba (6) : bonne prestation du milieu de terrain de Manchester United. Le récent vainqueur de la C3 a livré une bonne copie avec quelques très bons ballons distribués vers l’avant à l’image de ce décalage pour Dembélé sur l’ouverture du score de Giroud (5e). Défensivement, il a également gratté le cuir à plusieurs reprises dans les pieds adverses. A noter cependant quelques erreurs dans la relance et un léger déchet technique. Remplacé à la pause par Kanté (6). Le milieu de Chelsea a, comme à son habitude, récupéré un grand nombre de ballons et a souvent fait les bons choix à la récupération du cuir.

Matuidi (6) : tout comme son compère du milieu de terrain, le Français a livré une belle copie, assez complète. Défensivement, il a été très précieux à la récupération du ballon en réalisant un bon pressing dans l’entrejeu. De nombreuses récupérations et un bel apport offensif avec de bons ballons vers l’avant qui ont souvent permis de lancer les contre-attaques françaises. Très utile.

Dembélé (7) : très en jambes dans cette rencontre, le jeune ailier tricolore a réalisé un bon match. Aligné sur le côté droit de l’attaque française, l’attaquant du Borussia Dortmund s’est montré très tranchant dans ses débordements. Sa vitesse et ses changements d’appuis imprévisibles lui ont souvent permis de faire la différence. De plus, l’ancien Rennais s’est montré décisif en délivrant ce bon centre pour Giroud sur le premier but des Bleus (5e). Remplacé à la pause par Sissoko (6,5) qui a inscrit le quatrième but des siens en reprenant un caviar de Lacazette (76e).

Griezmann (6) : au coeur de l’actualité des transferts ces derniers jours, l’attaquant madrilène avait bel et bien l’esprit tourné vers l’équipe de France comme l’a prouvé cette prestation. Très en jambes sur le front de l’attaque, le buteur français a souvent été impliqué dans les meilleures occasions des siens et a été récompensé en inscrivant le quatrième but de l’équipe de France (77e). Remplacé par Thauvin (79e) qui fêtait donc sa première sélection en équipe de France.

Payet (7) : numéro 10 floqué sur le dos, le milieu français a réalisé une belle prestation ce soir. Toujours aussi précis sur coups de pied arrêtés, il a été précieux dans le dernier geste à l’image de sa passe décisive pour Giroud sur le deuxième but des Bleus (13e). Créateur, il a été le chef d’orchestre des Tricolores, alternant jeu long et jeu court à merveille. Remplacé à la pause par Lemar (7) qui a réalisé une très belle entrée en jeu avec de très bons ballons distribués vers l’avant. C’est lui qui est à l’avant dernière passe du troisième but de Giroud (68e) et de celui de Sissoko (76e).

Giroud (9) : voir plus haut.

Paraguay :

Silva (2) : soirée frustrante pour lui, puisqu’il est resté totalement impuissant lors des deux premiers buts d’Olivier Giroud (6e, 13e). Des événements qui plombent rapidement sa soirée. Mais le gardien de l’Independiente Medellín (club qui partage le même stade que l’Atlético Nacional Medellin qui appartenait au célèbre trafiquant de drogue colombien Pablo Escobar) est en revanche responsable d’une jolie faute de main sur le troisième but de l’attaquant tricolore (69e).Encore abandonné par ses partenaires face à Sissoko (76e) et Griezmann (77e).

Patiño (2) : sans arrêt dans les mauvais coups, l’arrière droit de Chiapas a souvent été mis à mal par ses adversaires. Son entraîneur a essayé de limiter les dégâts en le sortant à la mi-temps afin de faire rentrer Samudio (46e). Mais ce dernier a lui aussi eu beaucoup de mal.

Gómez (2) : lui aussi a énormément souffert lors ce cette rencontre. Souvent mal positionné, il a aussi cruellement manqué de tranchant dans ses interventions. Un régal pour les attaquants français.

Valdez (2) : beaucoup d’erreurs de placement et de relances. Il n’y est pas pour rien si son équipe prend une valise de buts ce soir à Rennes. Toujours en retard.

Junior Alonso (3) : habitué à évoluer en défense centrale, le joueur du LOSC était ce soir aligné dans le couloir gauche. Et on peut dire qu’il a vécu une soirée très compliquée. Tout comme ses coéquipiers de l’arrière-garde, il ne savait pas où donner de la tête face aux offensives des Bleus. Une soirée à oublier.

Ayala (3) : à l’instar de son coéquipier au milieu de terrain, il n’a pas démérité dans l’engagement, mais il n’était pas au niveau de ses adversaires du soir dans l’entrejeu. Remplacé par Paredes (64e) qui fêtait sa première sélection à 19 ans.

Aguilar (3,5) : il a eu beaucoup de mal au milieu des Français qui ont souvent pris le dessus sur lui dans cette rencontre. Le joueur de 30 ans de l’America Mexico a pourtant tenté des choses, mais il est juste tombé sur plus fort que lui ce soir à Rennes.

Iturbe (4) : une grosse activée dans son couloir droit. Mais le milieu prêté cette saison au Torino par l’AS Roma a parfois les jambes qui vont plus vite que la tête. Toujours le même soucis avec lui, il affiche de grandes qualités, mais à la fin, on est déçu à chaque fois. Vraiment trop de déchets. Remplacé par Ramirez (46e) qui n’a pas fait grand chose.

Óscar Romero (3) : match difficile pour lui ce soir au Roazhon Park. Le milieu gauche des Corinthians a eu du mal à exister dans cette partie. Il se montre même fautif sur le premier but de l’Equipe de France, en effectuant une erreur de placement fatale pour son équipe et qui a permis à Dembélé d’offrir un bijou de centre pour Giroud (6e).

Benítez (3) : il s’est battu sur le front de l’attaque. Avec une débauche d’énergie impressionnante, il a souvent pris les espaces et a bien pressé l’arrière garde tricolore. Mais ce joueur du Deportivo Toluca n’a jamais vraiment réussis à se créer de véritables situations. Remplacé par Diaz (46e) qui ne s’est pas montré beaucoup plus dangereux.

Santander (4) : s’il ne s’est pas crée beaucoup d’occasions, l’attaquant de 26 ans qui évolue au FC Copenhague a été intéressant dans la création de situations offensives. Profitant de sa belle puissance physique, il a bien évolué dos au but et a souvent été un atout pour ses coéquipiers. Remplacé par Benitez (58e) qui n’a rien fait pour inquiéter les Bleus.