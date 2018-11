Terminer l’année en beauté. Voilà la mission de Didier Deschamps et ses hommes ce mardi soir, au Stade de France, pour leur amical face à l’Uruguay. Champions du Monde en Russie cet été, les Bleus doivent aussi une revanche à leur public après leur contre-performance sur la pelouse du De Kuip vendredi contre les Pays-Bas (2-0, 5e journée de Ligue des Nations).

Le sélectionneur national a d’ailleurs décidé de procéder à quelques changements pour la venue de la Celeste. Hugo Lloris, présent en conférence de presse lundi, devrait garder les buts tricolores. Le capitaine dirigera une défense remaniée en profondeur. Si Benjamin Pavard devrait être reconduit à droite, ce sont Adil Rami, Mamadou Sakho et Ferland Mendy qui devraient démarrer. Ce serait d’ailleurs une première pour le latéral gauche de l’Olympique Lyonnais.

Défense remaniée, première titularisation pour Ndombele

Dans l’entrejeu, l’indéboulonnable N’Golo Kanté tiendra lui aussi sa place. Pour l’accompagner, le Lyonnais Tanguy Ndombele, plutôt séduisant pour ses premières capes, est pressenti pour connaître sa première titularisation en sélection. À l’animation, une ligne de trois avec le Parisien Kylian Mbappé à droite, le Bianconero Blaise Matuidi à gauche et le Colchonero Antoine Griezmann en soutien du Blue Olivier Giroud.

Côté uruguayen, Oscar Washington Tabarez devrait aligner son attaque habituelle, avec Edinson Cavani, qui connaît bien la pelouse du SdF pour y avoir souvent brillé avec le Paris SG, et Luis Suarez. Dans l’entrejeu, Lucas Torreira, brillant du côté d’Arsenal, part pour être titulaire. Rodrigo Bentancur, Matias Vecino et Federico Valverde, le joueur du Real Madrid (20 ans), pourraient bien l’accompagner. Enfin, en défense, on devrait retrouver Mathias Suarez, Martin Caceres, Bruno Méndez (Montevideo Wanderes, 19 ans) ou encore Diego Laxalt devant le portier Martin Campaña.