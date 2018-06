Cette fois-ci, on y est ! Quatre ans après le 1/4 de finale de la Coupe du Monde 2014 perdu face au futur champion du monde allemand, la France de Didier Deschamps compte bien faire un meilleur parcours qu’au Brésil. Et comme souvent dans ce type de compétition, c’est le premier match qui donne le ton pour la suite. L’Equipe de France est bien décidée à démarrer sur des chapeaux de roues leur compétition et ainsi annoncer la couleur face aux autres prétendants au titre. Autant dire que Griezmann, Mbappé & co seront surmotivés à l’idée de frapper très fort d’entrée face à une équipe d’Australie, considérée comme l’une des plus faibles de la compétition. Les Australiens, irréguliers, sont aussi bien capables de tenir tête à la Colombie que de se prendre de grosses raclées comme face au Brésil (4-0) ou bien la Norvège (4-1).

La victoire éclatante des Bleus 3-0 contre les Australiens apparaît alors comme le pari à ne pas manquer ! D’autant plus que l’Equipe de France est spécialiste des victoires sur ce score lors de son premier match de poule en compétition officielle : 3-0 face à l’Afrique du Sud en 1998, 3-0 face au Danemark à l’Euro 2000 et 3-0 face au Honduras lors de la dernière Coupe du Monde.

