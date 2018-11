Et pour cette rencontre au sommet, le site de paris sportifs Winamax propose une offre à ne pas rater : effectuez votre premier dépôt sur Winamax d’ici le 28/11 et bénéficiez du remboursement de votre pari à la hauteur de votre dépôt dans la limite de 200€ (100€ habituellement). Parmi les différents paris proposés par Winamax voici quelques cotes intéressantes que nous avons sélectionnés pour profiter de cette offre exceptionnelle.

Liverpool mène à la mi-temps mais le PSG l’emporte en seconde ! (cote à 16)

Toujours aussi impériale en L1, la formation coachée par Thomas Tuchel est en quête d’un match référence en C1. Et c’est une équipe qui leur avait causé beaucoup de problèmes en ouverture de la phase de groupes, à Anfield Road, qui se dresse devant les Parisiens. Comme à l’aller, il se pourrait que le PSG soit tétanisé par l’enjeu en début de rencontre et que Liverpool en profite pour prendre l’avantage au score et pourquoi pas mener à la mi-temps.

Mais, comme souvent depuis le début de la saison, le club de la capitale sait réagir dans l’adversité et se montre souvent plus performant en seconde période. Il l’a prouvé face à Guingamp, Rennes ou Reims en Ligue 1. Forte de l’appui de son public et de la perspective de jouer un huitième de finale de la Ligue des Champions pour la septième année consécutive, l’attaque de feu du PSG (60 buts toutes compétitions confondues), emmenée par Neymar et Mbappé, aura à cœur de décrocher une victoire de prestige et d’envoyer un message à toute l’Europe.

Cavani buteur évident (cote à 2.25)

Et pour transpercer les filets d’Alisson, le PSG pourra compter sur Edinson Cavani. Le buteur uruguayen du PSG a connu un début de saison délicat mais monte en puissance depuis quelques semaines. Preuve en est ses 4 buts inscrits lors des 2 derniers matches de Ligue 1. Quand on connait l’importance de la confiance chez un buteur, Paris ne peut que se réjouir du retour en force d’El Matador souvent à l’aise face à des clubs britanniques (4 buts marqués contre le Celtic, 2 contre Arsenal et un face à Chelsea) ces dernières saisons en C1. N’hésitez plus et misez sur un but du buteur parisien côté à 2,25.

Victoire du PSG à domicile (cote à 2.10)

Si vous êtes plus frileux ou que vous voulez jouer la sécurité, pourquoi ne pas miser sur une victoire du PSG à domicile face à Liverpool cotée à 2,10. Les Parisiens n’ont perdu que deux fois sur leurs 68 derniers matches au Parc des Princes et savent se sublimer devant leur public. De plus, la bande à Neymar a surement remarqué les carrences des Reds à l’extérieur en Ligue des Champions. Cette saison, ils ont disputé deux matches loin de leurs bases pour deux défaites, dont un revers retentissant à Belgrade face à l’Etoile Rouge. De quoi donner un sérieux avantage psychologique aux hommes de Thomas Tuchel.

Rendez-vous sur Winamax pour bénéficier de l’offre : pariez 200€ sur la victoire de Liverpool à la mi-temps mais de Paris à la fin du match coté à 16 et gagnez sans risque 3 200€ puisque si vous effectuez votre premier dépôt avant le 28/11, on vous rembourse votre premier pari à hauteur de 200€ !