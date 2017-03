Le PSG a rendez-vous avec son histoire mercredi soir au Camp Nou face au FC Barcelone. Malgré la gifle (4-0) infligée aux Catalans au Parc des Princes, les Parisiens ne sont pas pour autant tirés d’affaire et devront être à 100 % pour calmer les ardeurs des stars du Barça bien décidées à offrir la Remontada la plus mythique de son histoire à ses supporters. Mais les hommes d’Unai Emery débarquent en Catalogne avec quelques certitudes et surtout avec quelques statistiques qui laissent présager une soirée à l’issue positive. Si le bilan du PSG au Camp Nou n’est pas merveilleux, mais il est loin d’être le plus mauvais des grands clubs européens qui ont dû en découdre plus d’une fois dans l’antre barcelonaise. En quatre apparitions, Paris a obtenu deux matches nuls pour deux défaites.

Au-delà des confrontations et l’ascendant psychologique pris par le PSG sur le Barça après le match aller, il y a aussi la belle dynamique affichée par le champion de France en titre depuis le début de l’année. Edinson Cavani et ses coéquipiers ont disputé 15 rencontres en 2017, pour 13 victoires et 2 nuls dont un succès retentissant à l’Orange Vélodrome face à l’OM (1-5). Ajoutez à cela que le PSG est toujours invaincu en Ligue des Champions cette saison (4 victoires - 3nuls), qu’Unai Emery avait dominé tactiquement Luis Enrique au match aller et qu’il a sans doute une idée pour contrer le Barça chez lui, et l’idée d’un résultat nul entre les deux équipes n’apparaitra finalement pas si farfelu que cela. Pour vous en convaincre, souvenez-vous que personne ne s’attendait à voir le Barça exploser face au PSG au match aller tant les statistiques étaient défavorables aux Parisiens. De quoi vous laisser tenter par la superbe cote proposée par notre partenaire Betclic. En effet, un match nul entre le Barça et le PSG est proposé à 4,80. De quoi toucher un sacré pactole en misant sur un score de parité entre les deux équipes.

