Pour ceux qui ne connaissent pas CombiMax, l’idée est très simple, misez sur au moins quatre matchs en combiné (matchs avec la mention MAX uniquement) et bénéficiez d’un bonus cash pouvant aller de 5% à 75% supplémentaire. Pour vous aider à vous lancer dans l’aventure, nous avons décidé de sélectionner 5 propositions de paris au risque limité sur les plus belles affiches du week-end qui peuvent vous faire gagner jusqu’à plus de 8 000€* !

Real Madrid – Eibar (victoire du Real cote à 1.22*)

La Casa Blanca et son hôte Zinedine Zidane reçoivent le modeste club de Eibar à Bernabeu ce samedi, et pour l’instant le bilan est plutôt positif (2 victoires, 1 défaite) pour le coach français qui a repris la main sur l’effectif il y a de ça trois semaines. Après un match décevant à Mestalla (défaite 2-1), la Casa Blanca, devrait retrouver des couleurs face à la modeste formation de Eibar, emmenée une nouvelle fois par Karim Benzema qui reste sur trois buts inscrits lors des trois derniers matches.

Juventus de Turin - Milan AC (victoire de la Juve cote à 1.64*)

La Vieille Dame surclasse la Série A et n’a plus de réels concurrents en Italie depuis près de 8 ans. La Juventus assoit un peu plus sa domination sur le football transalpin et fonce toujours plus vite vers un 35ème titre de champion d’Italie. Son adversaire du jour, le Milan AC, stagne depuis sa défaite dans le derby milanais et n’a pas gagné depuis 3 matchs ce qui compromet sérieusement sa qualification en C1 cette saison. Il sera très compliqué pour les Rossoneri de venir à bout de la Juventus dans son fief turinois qui n’a été conquis qu’une seule fois par une équipe visiteuse depuis le début de l’exercice en cours (par les Red Devils en Ligue des Champions).

Guingamp – Monaco (victoire de l’ASM cote à 2.10*)

Leonardo Jardim veut réussir la mission de sauvetage de l’ASM et s’imposer chez un concurrent direct au maintien serait un grand pas en avant vers cet objectif. L’effet Jardim est réel puisque le club monégasque est passé de 20% de victoires sous le règne de Thierry Henry à 50% de victoires depuis le retour du Lusitanien sur le Rocher. Les Bretons de l’En Avant Guingamp sont de leur côté englués dans la zone de relégation depuis la 3ème journée du championnat et ne parviennent pas à en sortir…L’avantage est aux Asémistes qui sont dans une bonne série avec une seule défaite sur les 8 derniers matchs joués.

Bayern Munich – Borussia Dortmund (victoire du Borussia Dortmund cote 5.20*)

À 6 matchs de la fin de saison le Borussia Dortmund est leader du championnat devant le Bayern avec 2 points d’avance, la rencontre de samedi sera donc déterminante dans la course au titre. Les Borussiens vont sauter sur l’occasion de faire le break au classement en battant les Bavarois chez eux ce qui leur permettrait de prendre une sérieuse option sur le titre. Lucien Favre compte dans ses rangs de sérieux atouts offensifs comme Marco Reus et Paco Alcacer (31 buts à eux deux en championnat cette saison) qui ne manqueront pas l’occasion de mettre à mal le Bayern en s’illustrant sur le terrain. Du côté du Bayern, l’euphorie gagnée ces dernières semaines est quelque peu retombée depuis l’élimination en Champions League. Si le Bayern a pulvérisé Mayence 6-0, le club bavarois a fait match nul à Fribourg (1-1) et s’est péniblement débarrassée de la modeste équipe allemande du FC Heidenheim (5-4) en Coupe d’Allemagne.

FC Barcelone – Atlético de Madrid (match nul cote à 3.45*)

Les hommes de El Cholo veulent conserver une chance de remporter le titre et pour cela il faut faire un résultat au Camp Nou ce weekend. Mais contre les Blaugranas la tâche s’annonce rude : le FC Barcelone n’a perdu qu’une seule fois à domicile cette saison et possède la première attaque de Liga (de loin) avec 79 buts marqués. Du côté de l’Atlético on sait que le point fort se situe plutôt au niveau de la défense et Godin, Oblak et consorts le prouvent cette année encore puisqu’avec seulement 19 buts encaissés (0.6 buts/matchs), ils représentent la meilleure défense de Liga. Ce duel au sommet entre cadors espagnols pourrait bien accoucher d’un résultat nul. Résultat régulier entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid puisque les deux équipes se sont neutralisées à 3 reprises sur les 5 dernières confrontations.

*Cote soumise à variation