La Coupe Gambardella est bien lancée pour cette édition 2016/2017, l’occasion de faire un point sur les 32es de finale. Le moins que l’on puisse dire c’est que la logique a été globalement respectée. Honneur au tenant du titre Monaco qui a battu Clermont 2-1, et qui défendra son titre lors du prochain tour. Le finaliste de l’an dernier, Lens s’est aussi qualifié aux dépens d’Evreux 3-1. Le vainqueur de 2015 a lui été sorti. Sochaux a été surpris à Troyes 1-0 alors que l’OL a remporté son duel à Epinal 2-0. Autre défaite surprise, celle de Reims à Torcy 2-0.

L’équipe qui a remporté le plus de fois la compétition dans l’histoire aura l’occasion de prolonger son record. 7 fois vainqueur, dont la dernière fois en 2014, Auxerre a eu besoin des tirs au but pour se qualifier sur la pelouse de Boulogne-Billancourt (1-1, 5-4 t.a.b.). De son côté, le PSG, dont le centre de formation brille depuis quelques années, s’est sorti des griffes d’Avion 1-0, équipe de division inférieure. Autre formation réputée pour sa formation, Rennes a étrillé Villenave 5-1. Enfin l’OM a battu Béziers 2-1.

Les résultats du week-end :

Groupe A

Boulogne Billancourt AC (2) - AJ Auxerre (1) : 1-1 (4-5 t.a.b.)

Epinay Académie (2) - Dijon FCO (1) : 0-4

ES Troyes AC (1) - FC Sochaux Montbéliard (1) : 1-0

FC Metz (1) - RC Strasbourg (1) : 4-0

Red Star FC 93 (2) - Bobigny Académie (2) : 2-1

Pontarlier CA (2) - AS Nancy Lorraine (1) : Match reporté

Lyon Duchère (2) - Besançon Racing (1) : 4-0

Epinal SA (1) - Olympique Lyonnais (1) : 0-2

Groupe B

Grasse RC (2) - L’Etrat Sportif (2) : 0-0 (3-4 t.a.b.)

Nîmes Olympique (1) - AS Saint-Etienne (1) : 1-3

Tournefeuille AS (2) - OGC Nice (1) : 1-1 (1-4 t.a.b.)

Béziers AS (1) - Olympique de Marseille (1) : 1-2

Monistrol US (2) - SC Bastia (1) : 0-2

Cruas SC (2) - Albi US (2) : 3-2

AS Monaco FC (1) - Clermont Foot 63 (1) : 2-1

Marseille Air Bel (2) - Montpellier HSC (1) : 1-2

Groupe C

US Concarneau (2) - Stade Brestois 29 (1) : 1-4

Stade Lavallois FC (1) - US Changé 53 (1) : 3-1

Villenave J. (2) - Stade Rennais FC (1) : 1-5

Tours FC (2) - US Orléans Loiret (1) : 2-0

Girondins de Bordeaux (1) - Chamois Niortais FC (1) : 1-2

FC Lorient (2) - Angers SCO (1) : 4-1

FC Nantes (1) - Trélissac FC (1) : match reporté

Bordeaux Stade (2) - Angers Vaillante Sports (2) : 2-0

Groupe D

US Avranches (2) - Entente SSG (1) : 1-0

Croix FIC (2) - Fleury Mérogis US (2) : 2-1

Caen Maladrerie OS (2) - Le Havre AC (1) :0-4

LOSC (1) - SM Caen (1) : 1-1 (3-2 t.a.b.)

Evreux FC 27 (2) - RC Lens (1) : 1-3

US Torcy VMF (1) - Stade de Reims (1) :2-0

Avion CS (2) - Paris Saint-Germain (1) : 0-1

Valenciennes FC (1) - US Boulogne CO (1) : 0-2

Niveau 1 : Championnat National U19

Niveau 2 : Ligue