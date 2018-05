Guardiola sur Isco ?

L’entraîneur de Manchester City aimerait chiper Isco au Real Madrid, d’après le journal espagnol Mundo Deportivo. Pep Guardiola voudrait renforcer son milieu de terrain, afin d’aller plus loin que les années précédentes en Ligue des Champions, et essayer de la remporter. On imagine toutefois assez mal le double tenant du titre se séparer de son jeune milieu offensif.

Le mercato XXL de la Juve à 230 M€

Le club de la Vieille Dame devrait être actif cet été, c’est en tout cas ce que pense le Corriere dello Sport. D’après le quotidien italien, la Juventus serait prête à dépenser plus de 230 millions d’euros sur ce mercato. Les Turinois auraient sur leur short-list les noms de Mattia Perin, le gardien du Genoa ; Matteo Darmian, de Manchester United ; José Maria Gimenez, le défenseur central de l’Atlético Madrid ; Matteo Kovacic ; et enfin ils auraient l’ambition de lever l’option d’achat de Douglas Costa prêté par le Bayern Munich cette saison. D’autres noms ont également fait les gros titres de ce mercato turinois. Pour le journal italien Tuttosport, Emre Can, Paul Pogba et Alvaro Morata seraient eux aussi pistés par le champion d’Italie.

Naples rêve de Benzema et Rabiot

Avec l’arrivée de Carlo Ancelotti sur le banc de Naples, les rumeurs les plus folles commencent à circuler de l’autre côté des Alpes. Le nom du Madrilène Karim Benzema revient avec insistance, et pour la Gazzetta dello Sport, ce serait même un objectif pour les Napolitains. Le dauphin de la Juve aurait aussi des vues sur le milieu de terrain parisien, Adrien Rabiot. La porte semble ouverte pour lui, qui n’est pas sûr de prolonger avec son club formateur.