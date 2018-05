Guedes met la pression au PSG

Nouvel épisode du feuilleton Gonçalo Guedes ce matin à la une du quotidien local de Valence, Superdeporte. Selon le média, le Portugais aurait demandé aux dirigeants du Paris Saint-Germain de le laisser partir cet été. Il voudrait rester à Valence, où il se sent bien, et à qui il était prêté cette saison sans option d’achat. Auteur d’une superbe saison, il a convaincu les dirigeants du club quatrième de Liga de tenter de le conserver la saison prochaine. Ces derniers sont prêts à mettre 40 millions d’euros maximums pour racheter Guedes au PSG. Une somme que le club parisien ne juge pas suffisante, mais que les Valenciens ne peuvent augmenter. C’est pourquoi l’ancien joueur de Benfica a fait cette demande au club de la capitale, d’accepter la somme proposée par les Espagnols.

Lewandowski, cible prioritaire de Chelsea

Non qualifié pour la Ligue des Champions après une décevante cinquième place cette saison en Premier League, Chelsea devra sans doute faire une croix sur plusieurs grands noms qu’il voulait éventuellement recruter cet été. Pourtant, à en croire le Daily Telegraph, les Blues ne semblent pas résignés à attirer des grands joueurs. Selon le média, ils cibleraient l’attaquant polonais du Bayern Munich, Robert Lewandowski. Annoncé un temps du côté du Real Madrid, l’attaquant bavarois ne serait plus la cible numéro une des Merengues, mais aurait toujours d’autres propositions. Chelsea en ferait donc partie.

La Juve veut Pogba ou Milinkovic-Savic

Championne pour la septième fois d’affilée et de nouveau en Ligue des Champions la saison prochaine, la Juventus Turin veut frapper de grands coups sur le mercato cet été. Selon Tuttosport, la Vieille Dame aimerait attirer soit Paul Pogba, soit Sergej Milinkovic-Savic cet été. Un transfert à plus de 100 millions d’euros à en croire les estimations sur ces deux joueurs. Mais ce n’est pas tout. Selon la Gazzetta dello Sport, Alvaro Morata, l’attaquant de Chelsea, ainsi que Diego Godin, le défenseur central de l’Atlético Madrid, seraient aussi dans le viseur. Comme quoi à la Juve, avec Pogba et Morata, on n’oublie pas ceux qui ont laissé de bons souvenirs.