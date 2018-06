Harry Kane, le « sauveur »

En Angleterre, c’est une « fin heureuse » qui s’est dessinée ce lundi soir, comme le décrit le Guardian. Harry Kane, auteur d’un doublé, a délivré les Anglais à la 91e minute pour permettre aux Three Lions de l’emporter 2-1 des Three Lions sur la Tunisie. Alors évidemment, tous les tabloïds britanniques s’enflamment aujourd’hui pour sa superstar. C’est « Captain fantastique » pour le Daily Telegraph, « Il est venu, il a marqué, il a conquis » pour le Mirror, et « C’est l’équipe d’Harry Kane, le sauveur de la nation » pour le Daily Mail.

« Özil ne se sent pas bien avec le maillot allemand »

En Allemagne, l’échec de l’équipe nationale face au Mexique est encore dans toutes les têtes. Un joueur est particulièrement pointé du doigt depuis cette débâcle, il s’agit de Mesut Özil. La star d’Arsenal en prend pour son grade, notamment avec cette déclaration très étonnante de Lothar Matthäus, ancien capitaine de la Mannschaft : « Özil ne se sent pas bien dans le maillot allemand », a-t-il déclaré.

Neymar moqué au Brésil !

Et enfin, on termine par la Une la plus surprenante... Elle nous vient du Brésil ! Le journal Zéro Hora a choisi de se moquer de sa superstar nationale Neymar Jr et de sa nouvelle coupe de cheveux. En première page du journal brésilien, on peut voir la comparaison faite avec un oiseau, un cacatoès plus précisément, de la famille des perroquets. Il se trouve que cet animal a effectivement une belle crinière blonde, comme le joueur brésilien.