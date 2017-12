L’alerte rouge au PSG

Le Paris Saint-Germain a pris une claque en Allemagne ce mardi soir en Ligue des Champions. En effet, le Bayern Munich de Corentin Tolisso s’est imposé trois buts à un face aux Parisiens d’Unai Emery. « Ils ont fait tomber Neymar », résume le quotidien allemand Bild sur sa Une sportive ce matin. En France, on va encore plus loin : le journal L’Équipe sonne l’« alerte rouge », carrément. C’est le titre du quotidien affiché en pleine page, avec le visage attristé de Neymar. Et tout ça, même si le PSG termine tout de même premier de son groupe. Le quotidien sportif français explique que « trois jours après sa défaite à Strasbourg (en Ligue 1), Paris s’est à nouveau incliné [...], ce deuxième revers de rang brise l’euphorie du début de saison et pose question pour la suite de la Ligue des Champions ».

Lucas d’accord avec un club en Chine ?

C’était dans l’air depuis quelques jours et cela semble maintenant bouillant. C’est même l’une des premières informations mercato concrète avant l’ouverture du marché dans moins d’un mois, le 1er janvier. Le Parisien Lucas Moura serait tout proche de s’envoler pour la Chine. Il fait déjà la Une des médias locaux, à l’image de China Daily, qui relaye l’information du Beijing Sports Radio. Et selon ces sources chinoises, c’est le Beijing Sinobo Guoan Football Club qui devrait rafler le Brésilien. Des sources proches des négociations disent qu’un accord est imminent.

Hazard ne craint personne

En Angleterre, Chelsea termine par un match nul (1-1) face à l’Atlético, qui jouera désormais la Ligue Europa. Dans ce groupe C, ce sont les Blues qui terminent 2es derrière l’AS Roma, leader. Ce qui veut dire que les hommes d’Antonio Conte affronteront un club qui a fini premier, comme le PSG ou le FC Barcelone par exemple. Le Sun relaye justement une déclaration d’Eden Hazard qui prévient Neymar et Lionel Messi : « le PSG ou le Barça, ce n’est pas un problème, nous sommes Chelsea, et nous sommes prêts à affronter n’importe qui ». En clair, il ne craint personne.