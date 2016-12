Zlatan Ibrahimovic meilleur que Messi ?

Si Cristiano Ronaldo a remporté son quatrième Ballon d’Or il y a quelques jours, ce sont Zlatan Ibrahimovic et Lionel Messi qui se livrent un duel sans merci en cette fin d’année. L’attaquant suédois peut en effet détrôner l’Argentin pour glaner le titre de meilleur buteur - en club - de 2016. Déjà auteur de 50 buts avec le Paris Saint-Germain et Manchester United, "Ibra" n’est qu’à une petite longueur de "La Pulga". Et le Mancunien a encore une rencontre à disputer, ce samedi face à Middlesbrough. S’il inscrit un doublé, il restera donc dans l’histoire comme le meilleur marqueur de l’année 2016.

Guardiola affronte le Barça pour Julian Weigl

Ce jeudi 28 décembre, la presse sportive est polluée d’informations fausses et fantaisistes, nos voisins ibériques fêtant l’équivalent du 1er avril français. Mais en Une de As, l’heure n’est pas à la plaisanterie quand le journal assure que le FC Barcelone devra livrer un duel acharné avec le Manchester City de Pep Guardiola lors du prochain mercato estival. Les deux clubs auraient fait de Julian Weigl, qui vient de prolonger au Borussia Dortmund, leur priorité. L’entraîneur catalan du club anglais serait fou du joueur de 21 ans, tandis que les dirigeants blaugranas voient en lui le successeur de Sergio Busquets...

Un contrat en or pour Donnarumma ?

Véritable phénomène de la planète football, Gianluigi Donnarumma (17 ans) attise les convoitises. Le jeune gardien international italien est notamment dans le viseur de la Juventus, qui voit en lui l’héritier naturel de Gianluigi Buffon. Mais à en croire le Corriere dello Sport, son club compte bien tout mettre en oeuvre pour le retenir. La nouvelle direction chinoise du Milan AC pourrait en effet lui offrir un nouveau contrat juteux, avec à la clé un salaire annuel de 5 M€, pour un bail de 5 ans courant jusqu’en 2022. Un sacré investissement qui devrait se conclure en février prochain.