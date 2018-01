Ibra pourrait ne pas finir la saison à MU

Revenu d’une grosse blessure au genou, Zlatan Ibrahimovic n’a pas eu le rendement espéré depuis son retour. Pis, il s’est même de nouveau blessé, le laissant éloigné des terrains pour quelques semaines encore. Un signe qui montre sans doute que la fin de l’aventure à Manchester United est proche pour le Suédois. Comme le rapporte Yahoo Sports ce matin, l’ancien Parisien pourrait ne pas finir la saison du côté d’Old Trafford. En effet, des clubs de MLS et des écuries chinoises seraient très intéressés de faire venir Ibra pour le début de leur championnat, à savoir en mars. Zlatan Ibrahimovic pourrait donc partir dès ce mois de janvier ou alors dans les deux mois qui suivent, le mercato ne fermant pas ses portes au 31 janvier aux États-Unis et en Chine.

Barkley, c’est finalement beaucoup plus cher

Vendredi dernier, Chelsea annonçait le recrutement pour 17 millions d’euros de Ross Barkley à Everton. Après avoir failli le faire venir en août dernier, les Blues ont cette fois-ci lâché l’argent qu’il fallait pour l’international anglais. Mais cependant, comme le rapporte The Times, Chelsea aurait payé beaucoup plus que ce que le club a indiqué pour ce transfert. Le très sérieux journal anglais rapporte que les Londoniens ont lâché 8 millions d’euros en plus afin de payer la société Westermann, qui aurait joué un grand rôle dans ce dossier comme lors du transfert de Paul Pogba à Manchester United il y a quelques saisons. Ajouté donc ces 8 millions et le prix total du transfert de Barkley à Chelsea s’élève à 25 millions d’euros. Pas mal pour un joueur qui n’a pas joué une seule minute cette saison.

Rafinha proche de l’Inter

L’Inter Milan tient peut-être sa première recrue de l’hiver. Comme l’affiche sur sa une ce matin le Corriere dello Sport, les Milanais seraient très avancés sur le dossier Rafinha. Le joueur du FC Barcelone fait partie de la short-list des partants du côté de la Catalogne. Et il serait donc le premier à avoir trouvé un point de chute. Selon le média italien, un accord est proche d’être trouvé entre les deux clubs pour un prêt jusqu’à la fin de la saison. Une affaire qui arrangerait les trois parties : l’Inter Milan se renforcerait, Rafinha trouverait du temps de jeu et le Barça lancerait son opération dégraissage.