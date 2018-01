Le message d’Icardi sur Instagram

En Italie, l’Inter est en train de trembler pour Mauro Icardi. Un message sur son compte Instagram hier est en train de semer le trouble, au point même de faire la Une des journaux comme avec le Corriere dello Sport. « Pouvoir dire adieu c’est grandir. Bye bye ». Voici son message. Et quand on sait que les dernières rumeurs l’envoyaient au Real Madrid, les Intéristes ont de quoi avoir peur...

Emery pense que le PSG va gagner la LdC

En Espagne, dans le journal Marca, on compte les jours avant le choc Real Madrid - PSG en Ligues des Champions, J-15 aujourd’hui. D’autant plus que le coach du Paris Saint-Germain Unai Emery a donné une interview hier à beIN Sports Espagne où il a notamment fait une belle déclaration pleine d’espoir : « je crois que le PSG sera à coup sûr champion d’Europe, et avec moi je l’espère. »

Batshuayi est la clé du transfert d’Aubameyang

En Angleterre, c’est Pierre-Emerick Aubameyang qui devrait débarquer, en enfilant le maillot d’Arsenal dans les prochaines heures comme l’indique le Guardian. De son côté, le Daily Express ajoute que l’international Gabonais pourra quitter le Borussia Dortmund à une seule condition : il faut que le club allemand lui trouve un remplaçant. Et selon le tabloïd, la clé c’est Michy Batshuayi. Chelsea est prêt à le laisser partir dans la mesure où l’ancien Marseillais n’entre pas vraiment dans les plans d’Antonio Conte.