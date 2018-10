Il y a deux semaines, la France avait connu des débuts plus que poussifs en Coupe d’Europe face à des adversaires de très haut niveau. Dès lors, à la vue des adversaires proposés aux clubs français cette semaine, l’objectif était de récupérer de nombreux points à l’indice UEFA face au FC Copenhague, à Astana, à l’Étoile Rouge Belgrade, ou encore à l’Appolon Limassol. Seul Monaco avait la quasi-certitude de revenir du Borussia Dortmund avec une défaite dans ses bagages.

Mais rien ne s’est passé comme prévu et la semaine européenne des clubs français a été catastrophique, hormis la belle victoire du PSG face à l’Étoile Rouge. L’OM et l’OL n’ont pu faire mieux qu’un match nul et pire, Bordeaux et Rennes ont mordu la poussière face à des adversaires largement à leur portée. Et comme en Allemagne la logique a été respectée entre Dortmund et Monaco, c’est une très faible moisson de points que la France a ramenée des quatre coins de l’Europe.

Tout le contraire de l’Allemagne qui n’en finit plus de voir ses clubs briller sur la scène continentale. Cette semaine, les clubs allemands ont gagné 5 matches sur 7 pour un match nul du Bayern et une défaite d’Hoffenheim face à Manchester City. Tout le contraire de la saison passée où les 6 clubs allemands engagés avaient engrangé 6 défaites en autant de matches. Et cette renaissance n’est pas sans incidence sur le classement de l’indice UEFA. De 0,774 point il y a deux semaines, l’écart est passé à 1,678 points. À ce rythme-là, la France n’est pas près de rattraper son voisin d’outre-Rhin...

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2018/19 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 21/09/18 :

1. Allemagne 5.928 (7/7)

2. Espagne 5.714 (7/7)

3. Italie 5.642 (6/7)

4. Serbie 5.500 (1/4)

5. Ecosse 5.250 (2/4)

6. Angleterre 4.928 (6/7)

7. Danemark 4.625 (1/4)

7. Norvège 4.625 (2/4)

9. Slovaquie 4.375 (1/4)

10. Portugal 4.300 (3/5)

11. France 4.250 (6/6)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2014 et 2019) :

1. Espagne 89.712

2. Angleterre 67.748

3. Italie 67.725

4. Allemagne 62.641

5. France 52.165

6. Russie 47.049

7. Portugal 41.632

8. Ukraine 35.900

9. Belgique 35.500

10. Turquie 32.200