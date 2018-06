Rapidement promis à un bel avenir, Malcolm Babel se distingue très vite dans la catégorie de jeune à l’Amiens SC. Conscient de ce potentiel, le club qui évoluait en Ligue 2 à cette époque donnait rapidement des responsabilités au joueur qui était arrivé au club à 14 ans. Devenu capitaine au bout de ses deux années en Picardie, le latéral droit continuait de s’affirmer et recevait même des pré-convocations en Équipe de France dans sa catégorie d’âge. Cependant, il ne parvient pas à jouer avec les jeunes Bleus à cause de pépins physiques. Logiquement, le club nordiste lui proposait de s’inscrire dans la durée avec les Licornes. Finalement, son choix a été tout autre : « Le club m’a proposé un contrat aspirant, j’étais capitaine, mais j’espérais mieux. À l’époque j’étais mal conseillé et j’ai refusé cette proposition. J’ai été guidé par des choix personnels et je suis retourné en région parisienne pour aller au Paris FC. »

Ce choix a occasionné quelques excès. Jeune et manquant de sérieux, il n’a pas forcément eu la rigueur nécessaire à son arrivée dans la capitale : « j’ai manqué de sérieux, quand j’étais en CFA 2 au Paris FC, la vie parisienne engendre pas mal de tentations. » Toutefois, son niveau continue alors d’impressionner. Celui qui était considéré comme "le boute-en-train de l’équipe" obtient une place au sein de l’équipe première après deux années au sein de la CFA2. A désormais 18 ans, il arrive dans le groupe qui évolue en National, au même moment que Karl Toko Ekambi. Malheureusement pour lui, l’entraîneur, Christophe Taine, n’a pas été conquis par son style de jeu. Latéral moderne, porté vers l’avant, il misait beaucoup sur ses qualités de percussion et son petit gabarit (1m76 pour 71 kilos). Malgré tout, il était relégué derrière Hamari Traoré qui évolue désormais à Rennes et Ousmane Sidibé qui joue à Béziers.

La déception du Red Bull Salzbourg

Malgré sa forte polyvalence - il peut aussi évoluer en tant que milieu excentré, milieu défensif et a même évolué en tant que milieu offensif - Malcom Babel n’obtient pas l’opportunité de s’exprimer. Face à cette situation difficile, son agent de l’époque l’a proposé au Red Bull Salzbourg où il a effectué des essais en 2013. Les événements se déroulaient bien et il pouvait enfin faire étalage de ses qualités. « Je devais partir trois jours en essai, ils m’ont fait intégrer l’équipe suite à mes performances avec la réserve et je suis resté une semaine. Quand je suis rentré, je me suis dit que ça allait le faire. » En attente d’un retour de son agent, il a attendu, mais est resté sans réponse : « J’ai patienté, il ne me répondait pas, j’ai appelé le coach du club. Il était gêné et m’avait dit que l’agent avait été trop gourmand. Je voulais vraiment rejoindre cette équipe et je lui ai dit que j’avais envie de signer là-haut, mais ils avaient déjà signé un jeune Ghanéen. »

Déçu par cet épisode, il avait encore été bridé par son ancien conseiller par la suite. Des événements qui l’ont passablement déçu. « J’ai eu des essais au Vitoria Guimaraes, mais mon agent m’avait conseillé de ne pas y aller. Au final j’étais dégoûté du football pour cette partie. Par contre je me suis forgé un caractère. Et mentalement je suis devenu plus fort. » Toujours au Paris FC, il aurait pu rejoindre Luçon, mais le club était en proie à de forts problèmes financiers et a d’ailleurs déposé le bilan en 2015/2016. Malgré tout, il a réussi à trouver un point de chute : « On m’avait conseillé de rester, mais j’en avais marre, j’arrivais à 20-21 ans. Ivry m’a appelé pour jouer la montée en National. Finalement la saison ne s’est pas bien passée, l’entraîneur n’était pas fan de mon profil et je ne jouais pas assez. Il souhaitait un jeu sans trop de prise de risque et ça n’a jamais collé. Collectivement ce n’était pas mieux puisqu’on est descendu en CFA 2 (National 3 actuellement). »

De retour à son meilleur niveau

Après cet échec, il doit de nouveau retrouver un club. S’il disposait de plusieurs offres, il a de nouveau décidé de favoriser l’Ile de France : « Je suis parti et je devais aller à Barnet, en League Two (D4 Anglaise), mais j’ai refusé pour des raisons personnelles et je suis allé à UJA Maccabi Paris en CFA 2. » Là encore le mariage est loin d’être évident. S’il découvre une nouvelle position de meneur de jeu, il ne parvient pas à éviter la descente du club. Un nouveau coup du sort intervient puisqu’il est victime d’une blessure aux quadriceps. De retour en forme, il change de club et rejoint le Club Olympique Avallonnais. Dans une formation icaunaise promue en National 3, il se relance lors de cette saison 2017/2018. Il réalise notamment de belles performances en Coupe de France malgré une sortie de route en 1/32e de finale contre Chambly (qui atteindra la demi-finale). L’air de la Bourgogne lui sied bien et il expose l’ensemble de ses qualités. « J’ai fait une super saison qui m’a permis d’être suivi par certaines équipes. » Parmi ces formations, Dijon a témoigné un intérêt pour Malcolm Babel mais aucune discussion concrète n’a eu lieu avec le joueur et le club. De plus une blessure en janvier l’a écarté et il a été ménagé lors de la fin de saison.

Aujourd’hui apte, il souhaite absolument continuer sur sa lancée et rejoindre une meilleure écurie : « Je suis bien plus mature, j’ai une femme, un enfant et je sais que je peux viser plus haut. Mon objectif c’est d’aller en Ligue 2 ou en National puis continuer à évoluer. Je suis conscient de mes qualités, si on m’avait laissé davantage ma chance, je serais peut-être aujourd’hui dans un grand club. » À désormais 25 ans, il n’est pas effrayé par son âge, même s’il concède qu’il a perdu du temps. Toutefois, il a confiance et souligne qu’il est possible de s’affirmer sur le tard : « Des joueurs ont éclaté sur le tard. Un ami à moi, Souleymane Karamoko (25 ans) était en CFA et depuis il est en Ligue 2. » Désormais, il est en pleine réflexion sur son avenir et étudie les différentes propositions qu’il a reçues. Alors qu’il est libre de s’engager où il le souhaite, des clubs de National 1 sont fortement intéressés, ainsi qu’un club de Ligue 2. Il dispose également d’une piste en Angleterre, en League One et une autre en D1 autrichienne. D’ailleurs, cette dernière est la plus sérieuse. Confiant, Malcolm Babel souhaite rattraper le temps perdu et prouver qu’il peut s’imposer à l’étage supérieur. Son avenir pourrait même être fixé dans les prochains jours.