« J’ai déjà fait quelques petits trucs, mais là c’est ma première grande interview », nous a confié Wilson Isidor. Mais cela ne s’est pas du tout vu tant le jeune homme de 18 ans a été très à l’aise dans cet exercice que beaucoup de footballeurs redoutent. C’est dans le bâtiment Elite où loge l’équipe de France U19 à Clairefontaine que l’international français U19 nous a reçu lundi dernier en toute simplicité. Un mot qui définit bien la personne qu’il est. « Je ne me prends pas la tête. Je suis une personne très simple ». C’est aussi une personne qui a des choses à dire malgré sa très jeune carrière. Après avoir commencé le football au SC Le Rheu à l’âge de 7 ans, il a intégré le Stade Rennais en 2009. Là-bas, il y a fait toutes ses classes jusqu’à la catégorie U19. Mais après près de dix ans chez les Bretons, Wilson Isidor a coupé le cordon cet été 2018. « Le Stade Rennes m’avait fait une proposition de contrat professionnel juste après la Coupe du Monde (U17). Plusieurs clubs m’avaient approché surtout que j’avais fait quelques sélections avant où j’avais été décisif. Donc ça a attiré l’œil ». Il poursuit : « J’ai beaucoup appris à Rennes. C’est un club qui m’a toujours beaucoup donné et je les en remercie. Mais je pense que si je suis parti, c’est que j’avais suffisamment appris là-bas ».

C’est sur le Rocher qu’il a choisi de continuer sa carrière. « J’ai opté pour Monaco principalement parce que c’était en France. Ensuite, ils m’ont proposé un projet qui était en cohérence avec mes envies qui étaient d’évoluer au haut niveau et de pouvoir m’entraîner chaque jour avec les professionnels. Donc le projet était parfait pour moi. C’est pour ça que j’ai choisi l’AS Monaco. Quand j’ai vu l’éclosion de Kylian Mbappé, quand j’ai vu que Thierry Henry était passé par là-bas ; ça m’a donné envie. Quand on est un jeune joueur, aujourd’hui Monaco est l’un des clubs où on peut s’épanouir totalement ». Et il a l’air plutôt content de ses premiers pas au sein du club princier. « Je suis arrivé à Monaco, j’ai fait les matches de préparation où j’ai marqué lors de mon premier match. Je m’entraîne avec le groupe pro mais je fais souvent l’ascenseur. J’ai commencé le championnat avec la réserve. J’ai inscrit deux buts. J’ai été appelé dans le groupe pro pour le match face à Toulouse. Je suis encore avec la réserve mais j’espère retrouver vite le groupe pro. Ce n’est pas vraiment stable pour le moment mais j’espère que ça sera le cas bientôt ».

Grandir à l’AS Monaco

À Monaco, Wilson Isidor poursuit tranquillement sa progression. Il évoluait sous les ordres de Leonardo Jardim. « Ça se passait très bien avec Jardim. C’est un très bon coach. Je pense que je pouvais beaucoup apprendre avec lui. Il est très à cheval sur le fait de bien défendre mais aussi d’être précis devant le but. C’est vraiment un très bon coach ». S’entraîner aussi avec des joueurs d’expérience comme Radamel Falcao est important. « J’apprends beaucoup au quotidien. La première fois que j’ai vu Radamel Falcao, j’étais content et un peu stressé avant qu’on se parle. Mais c’est une personne très gentille. Il m’a donné de suite des conseils sur le terrain, sur la finition. Ça fait très plaisir de côtoyer de tels joueurs ». Isidor travaille avec des stars mais aussi de jeunes talents comme Sofiane Diop, qui comme lui, est passé de Rennes à Monaco cet été. « On se connaissait avant même de jouer au Stade Rennais. Qu’on soit à Monaco ensemble, c’est très bien. Vu qu’on se connaît, on a des repères sur le terrain. On est souvent ensemble en dehors. Ça a facilité notre intégration à l’un et à l’autre. Sa présence m’a fait du bien. On s’est bien intégré dans le groupe ».

Un vrai repère pour l’attaquant qui doit vivre sans ses proches pour le moment. « Monaco, c’est différent de Rennes c’est sûr. Ma famille est venue au début pendant les vacances. Ensuite, ils sont retournés à Rennes. Mais ils vont déménager dans le sud pour qu’on soit tous ensemble. Pour le moment je suis tout seul. Mais ça va je me gère bien. Je ne suis pas une personne qui va beaucoup sortir, je reste souvent chez moi. C’est super important pour moi que ma famille soit auprès de moi. C’est un soutien très important au quotidien ». Wilson Isidor aura besoin d’être parfaitement bien dans son environnement lui qui s’est fixé beaucoup d’objectifs cette année. « Cette saison, je veux continuer à marquer des buts en CFA et surtout essayer de rester stable dans le groupe pro, d’être là quand on a besoin de moi que ce soit en étant sur le banc ou en faisant des entrées en jeu si j’en ai l’opportunité. J’attends avec impatience le moment où je pourrai jouer avec les pros. J’espère que ça va venir ». Mais cela peut prendre un peu de temps puisque l’ASM est mal en point (18ème de L1).

Suivre les exemples de Mbappé et d’Aubameyang

« C’est un début de saison difficile. Tout le monde bosse, tout le monde donne son maximum. Ce qui est dommage, c’est qu’on n’y arrive pas. J’espère que la situation va changer pour nous et que ça va tourner dans notre sens. On a vu des saisons où des équipes débutaient mal et terminaient très bien. J’espère que ce sera la même chose ici ». Espérons pour Monaco et pour Isidor qui a aussi l’opportunité de jouer la Youth League cette année. « La Youth League c’est super intéressant. On baigne dans le monde de la Ligue des Champions, à notre niveau. Ça permet de jouer de gros matches à forte intensité. Franchement, c’est génial ». L’occasion aussi pour lui de montrer ses nombreuses qualités. « Je pense que je suis un joueur qui va vite. Devant le but, je suis assez adroit même si je dois encore me perfectionner. Je dois encore travailler techniquement, au niveau de l’aérobie. J’aimerais surtout m’améliorer dans l’intelligence de jeu, faire des déplacements qui vont faire mal ou mieux me positionner sur le terrain ». Pour cela, il s’inspire de son exemple, un certain Pierre-Emerick Aubameyang. « C’est mon modèle. Je me retrouve un peu dans sa façon de se déplacer, dans sa finition. Mais pas dans le look (rires). J’aime beaucoup ce joueur très sincèrement. Sa conduite de balle, sa finition, j’aime beaucoup. Son parcours m’inspire beaucoup. Il est passé en plus par l’AS Monaco. C’est un joueur qui me fait kiffer ».

Kylian Mbappé également. « Le parcours de Kylian Mbappé me fait rêver. C’est un phénomène, que dire de plus. Il n’y en a pas dix comme lui. Nous, tout ce qu’on peut faire, c’est le regarder et essayer de faire comme lui, de suivre ses pas. Sa réussite fait aussi qu’on s’intéresse encore plus aux jeunes joueurs aujourd’hui. Dès qu’un jeune fait de bonnes choses, on s’intéressera plus à lui grâce à Kylian. Il a éclos très tôt et ce qu’il fait c’est exceptionnel. Donc les gens se disent pourquoi pas un autre ». Et pourquoi pas Wilson Isidor que beaucoup considèrent comme un grand espoir. « Je ne me mets pas du tout de pression. J’avance, je fais mon chemin et je suis focalisé sur le terrain. Je ne pense qu’à travailler ». Que ce soit en club comme en sélection. « Etre en U19, c’est une très bonne chose. C’est ma première sélection car je viens de revenir. J’ai connu l’Euro et la Coupe du Monde. Donc j’espère continuer comme ça et revenir dans le groupe régulièrement. Je dois faire mes preuves et gravir les échelons (il a marqué un triplé lors de la victoire 4 à 0 face à l’Arménie ce samedi, ndlr) ». Pour cela, il se concentre uniquement sur le ballon rond pour l’instant. « Je me suis arrêté après mon Bac STMG. Mais pourquoi pas reprendre des études dans quelque temps. J’aimerais travailler dans le foot. Entraîner ? Pourquoi pas. Ce serait intéressant ». Avant tout cela, il y a une carrière de joueur à faire. Espérons pour Wilson Isidor qu’elle soit la plus belle possible.