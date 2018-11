Une véritable finale avant l’heure. Dans ce groupe 3 de la Ligue A de la Ligue des Nations, où figure également la Pologne, l’Italie et le Portugal doivent croiser le fer ce samedi soir dans l’enceinte de l’AC Milan et l’Inter, San Siro (20h45, à suivre en direct sur notre live commenté). Et l’enjeu est de taille. Deuxième avec quatre points, la Nazionale peut chiper la première place de la poule à la Seleçao das Quinas, en tête avec six unités. De son côté, la sélection portugaise peut valider sa première place et donc son billet pour les demi-finales de la compétition, en sachant qu’il restera encore un match derrière face aux Polonais. Et pour cette rencontre très importante, les deux sélectionneurs devraient sortir l’artillerie lourde.

Côté italien, Roberto Mancini devrait une nouvelle fois s’appuyer sur un 4-3-3. Pour défendre le but de la Squadra Azzurra, Donnarumma pourrait encore être titulaire, lui qui a disputé les quatre dernières rencontres. Devant lui, la défense devrait être composée de Florenzi, Acerbi, Chiellini et Biraghi. Pour organiser le jeu des Italiens, Mancini pourrait opter pour le joueur du Paris Saint-Germain Verratti, accompagné dans l’entrejeu par Barella et Jorginho. Enfin, au sujet de l’attaque, Bernardeschi devrait se placer côté droit, tout comme Insigne de l’autre côté. Immobile se chargerait de son côté d’occuper la pointe de l’attaque.

Raphaël Guerreiro titulaire d’entrée ?

De son côté, Fernando Santos devrait totalement changer son onze de départ après avoir fait tourner lors du match amical face à l’Ecosse (3-1). Le sélectionneur portugais pourrait donc également opter pour un 4-3-3, comme son adversaire du soir. Absent lors du dernier match, Rui Patricio devrait logiquement retrouver sa place dans le but, poste qu’il avait occupé notamment lors de tous les matches au Mondial russe. Sur le plan défensif, Cancelo, Pepe et Dias devraient être titulaires. De retour en sélection après avoir manqué les rassemblements de septembre et octobre, Guerreiro pourrait être lancé d’entrée au poste de latéral gauche après quelques problèmes musculaires.

Pour occuper le milieu de terrain, Neves, Carvalho et Pizzi devraient encore être choisis, comme pour le match face à la Pologne il y a quelques semaines (victoire 3-2). Mais en attaque, Fernando Santos devrait apporter du changement. Si Bernardo Silva devrait être présent dans le couloir droit et André Silva en pointe, un doute persiste concernant l’ailier gauche, mais Bruma devrait être préféré à Rafa Silva pour cette rencontre. Qui aura donc la confiance de son sélectionneur ? Réponse aux alentours de 19h45 ce soir...