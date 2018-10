La colère de James Rodriguez

Ça chauffe dans le vestiaire du Bayern Munich ! Alors qu’hier le quotidien Kicker rapportait que le prochain match contre le Borussia Mönchengladbach demain sera capital pour la suite du mandat de Niko Kovac, Bild en rajoute une couche ce matin. Selon le média, les cadres du vestiaire bavarois ne comprennent pas toujours les choix et les entraînements du coach croate. Surtout, James Rodriguez, remplaçant depuis l’arrivée de Kovac, aurait piqué une colère dans le vestiaire alors que le coach n’était pas présent. Il aurait menacé de partir et lâché devant tout le monde : « on n’est pas à Francfort ici ! » Drôle d’ambiance...

Le vestiaire du Real doute déjà de Lopetegui

Il y a du rififi aussi dans le vestiaire du Real Madrid. À en croire Mundo Deportivo, les cadres des triples champions d’Europe en titre accorderaient déjà moins de crédit à leur coach, Julen Lopetegui. Après trois matches sans inscrire le moindre but, la tension est palpable. Selon le média catalan, Marcelo, Keylor Navas ou encore Luka Modric ne comprennent pas toujours le mode de rotation et les choix des hommes de l’ancien sélectionneur de la Roja. Le match de demain sur la pelouse d’Alavés sera déterminant afin de retrouver le chemin des filets et surtout la victoire.

Pochettino favori pour succéder à Mourinho ?

Décidément, il ne fait pas bon être entraîneur d’un très grand club actuellement. À Manchester United, la situation s’est détériorée depuis quelques semaines déjà. Mais aujourd’hui coup de théâtre, puisque selon le Mirror, le vestiaire des Red Devils aurait totalement lâché José Mourinho après le nouveau match nul contre Valence en Ligue des champions. The Independent en rajoute une couche en indiquant que le patron de MU, Ed Woodward, chercherait déjà un remplaçant au Special One. Le nom de Mauricio Pochettino, actuellement coach de Tottenham, reviendrait en force. Mais pour le moment, rien ne serait définitif.