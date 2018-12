Mourinho : « les chiens sont meilleurs que les hommes »

Un dimanche comme les autres de Manchester, une nouvelle contre-performance pour les Red Devils et des nouvelles déclarations fortes de José Mourinho. Après ce match nul 2-2 contre Southampton, le Special One a, comme à son habitude, fait une sortie médiatique, comme le rapporte The Independant. Il a déclaré : « J’adore les chiens, et parfois ils sont meilleurs que les hommes ». Mourinho ne semble pas vraiment satisfait du rendement de ses joueurs donc, et pour le Daily Mail, c’est tout simplement un désespoir.

« Une Juve cannibale »

Du côté de l’Italie, la Juventus continue son règne sans partage et impressionne la presse transalpine. Les Bianconeri ont gagné 3-0 face à la Fiorentina et sans forcer. « Une Juve cannibale », affirme la Gazzetta dello sport, qui ajoute que les hommes de Massimiliano Allegri ont maintenant 11 points d’avance du Napoli. Et pour Tuttosport, ce sont tout simplement des « tireurs d’élite ».

Le Real Madrid renoue avec la victoire

En Espagne, le Real Madrid s’est relevé hier, après la déroute de la semaine dernière contre Eibar, les Madrilènes l’ont emporté 2-0 contre Valence. « Madrid s’accroche à la Liga », explique ainsi le journal Marca, qui salue l’attitude et le sens du sacrifice des joueurs de la Casa Blanca. Pour As, c’est « la chanson de la libération » que fredonnent les hommes de Santiago Solari.