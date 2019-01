De retour au Portugal, José Mourinho s’est confié au micro de la chaîne de télévision CMTV. Le Special One, libre de tout contrat depuis son limogeage lucratif de Manchester United, a d’abord répondu aux rumeurs l’annonçant avec insistance sur le banc de Benfica, où Rui Vitoria a récemment été poussé vers la sortie. « Je respecte Benfica, ce grand club, et son grand président, qui m’a montré être un grand ami. Je n’ai pas été contacté par Benfica. Si je l’avais été, il aurait été le premier au courant. Aujourd’hui, je n’ai pas la moindre intention de revenir au Portugal. Aujourd’hui, je ne suis pas disponible pour Benfica », a-t-il confié.

Également annoncé du côté de ses anciens clubs, l’Inter Milan et le Real Madrid, le technicien portugais a botté en touche. « C’est un honneur d’être associé à un retour dans un club où vous avez déjà entraîné, mais je suis en train de parler avec vous, je ne parlerai à personne d’autre. Quand je n’entraîne pas, j’adore qu’on ne parle pas de moi, la meilleure manière que l’on ne parle pas de moi, c’est de ne pas parler non plus », a-t-il lâché, expliquant qu’il ne s’exprimerait pas sur la fin de son aventure chez les Red Devils. « On ne lave pas le linge sale en public », s’est-il contenté d’indiquer avant de détailler ses projets à court terme, dans son plus pur style.

« Je vais vivre tranquillement et attendre la meilleure opportunité. Je suis encore un entraîneur très jeune. Même si je suis dans le milieu depuis longtemps, je n’ai pas 75 ans, j’en ai 55. J’ai remporté une compétition européenne il y a deux ans, pas vingt... J’ai joué une finale de FA Cup il y a quelques mois seulement, pas des années... J’ai gagné une Coupe de la Ligue anglaise il y a deux ans, pas vingt... J’ai terminé deuxième de Premier League il y a six mois, pas six ans... Je suis motivé comme jamais. Mais maintenant, j’ai le droit d’attendre, j’ai le droit de prendre du temps pour faire mon autocritique et analyser tout ce que j’ai vécu ces dernières années, tranquillement, pour pouvoir réfléchir et me préparer à ma prochaine aventure », a-t-il conclu.