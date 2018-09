Mourinho a trouvé une nouvelle tête de Turc

En Angleterre, c’est devenu une habitude, José Mourinho n’en finit plus de faire couler l’encre des tabloïds... Aujourd’hui, c’est un autre joueur qui se serait attiré les foudres du technicien portugais. Il s’agit de Marcus Rashford, Mourinho lui aurait reproché son attitude et son manque d’implication à l’entraînement. D’après le Daily Mail, c’est notamment après la rencontre en Ligue des Champions face aux Young Boys de Berne que Mourinho se serait énervé, car Rashford ne serait pas échauffé dans les meilleures conditions. D’ailleurs, le coach des Red Devils n’est pas non plus en très bon terme avec Éric Bailly et Phil Jones d’après le Sun. Après la défaite face à Derby County mardi, Mourinho aurait admis qu’il se savait en mauvaise position en faisant tirer Bailly et Jones.

Cardoso bientôt poussé vers la sortie ?

Du côté de Nantes, un nouvel entraîneur pourrait bientôt arriver. C’est en tout cas ce qu’avance Presse Océan. Selon le journal local, c’est Vahid Halilhozic qui devrait succéder à Miguel Cardoso. Ancien joueur des Canaris, coach Vahid aurait le profil de leader recherché par les dirigeants nantais. À l’inverse de Cardoso, toujours en manque de résultats probants, qui n’aurait pas convaincu la direction du club et notamment son président Waldemar Kita, dont la dernière sortie médiatique, a beaucoup fait parler.

La presse turque s’insurge contre la décision de l’UEFA

Le verdict pour l’attribution de l’Euro 2024 est tombé hier, et c’est l’Allemagne qui a été choisie par l’UEFA. Une décision très controversée pour la presse turque. Le journal AMK montre par exemple une photo d’une banderole « UEFA = MAFIA » sur sa Une, en expliquant que les barons de l’Europe ont offert l’organisation de l’Euro aux Allemands. Le quotidien Fanatik, également déçu de ce choix, titre lui plus sobrement : « Malheureusement. »