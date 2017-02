Manchester United veut Toni Kroos cet été

L’été dernier déjà, la presse britannique évoquait un intérêt de Manchester United pour Toni Kroos. Mais l’Allemand étant un joueur indispensable de l’effectif madrilène, il était logiquement hors de question de le laisser partir. Et entre-temps, l’international germanique a été prolongé jusqu’en 2022... Mais les Red Devils comptent bien revenir à la charge cet été si on se fie aux informations de The Independent. José Mourinho souhaite faire craquer les dirigeants madrilènes qui ne souhaitent toujours pas se séparer du milieu allemand. Affaire à suivre...

Le Real Madrid entre dans la danse pour Dembélé

Décidément, Moussa Dembélé affole toute l’Europe. Cet hiver, le jeune attaquant du Celtic (20 ans) était tout près de signer en Premier League, et plus précisément à Chelsea qui avait formulé une offre de 47 millions d’euros. Mais finalement, le joueur formé au Paris Saint-Germain est resté en Écosse et il attire maintenant l’œil de tous les grands clubs européens. Si le Bayern Munich était prêt à lâcher 35 M€ selon le Daily Mirror, le Real Madrid rejoint désormais la course à sa signature. Une information reprise ce matin à la Une du journal écossais le Daily Record.

Luis Enrique de plus en plus contesté

Après la lourde défaite du Barça face au PSG (4-0) en Ligue des Champions, de plus en plus de voix s’élèvent pour contester l’entraîneur Luis Enrique. Ce fut encore le cas hier lors de la rencontre du FC Barcelone en championnat face au Leganés (2-1). Comme le rapporte Mundo Deportivo, l’équipe catalane a eu du mal à s’imposer face au modeste 17e de Liga, et le coach espagnol est de nouveau pointé du doigt. Le Camp Nou a également pris pour cible André Gomes. Le Portugais de 23 ans s’est copieusement fait siffler par le public catalan.