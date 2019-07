Jour clé pour le départ de Neymar

Après un week-end où Neymar a surpris tout le monde avec ses déclarations en marge de son tournoi de five annuel, le Brésilien va-t-il reprendre le cours de sa vie de footballeur du Paris Saint-Germain aujourd’hui ? En tout cas, le numéro 10 parisien est attendu ce lundi au centre d’entraînement afin de reprendre l’entraînement, mais aussi afin de s’entretenir avec le nouveau directeur sportif du club, Leonardo. Une rencontre, qui, si l’on en croit l’édition du quotidien Sport ce matin, pourrait être décisive. En effet, Neymar devrait lors de cette entrevue réitérer ses envies de départ à son compatriote. Une position radicale qui pourrait faire définitivement céder Paris qui le placerait alors sur le marché, d’autant que Le Ney est arrivé aujourd’hui dans la capitale.

Duel Napoli-Juve pour Icardi

Exclu du groupe de l’Inter Milan en pleine préparation de la nouvelle saison à Lugano, en Suisse, Mauro Icardi est rentré à Milan. Et l’attaquant argentin doit désormais se trouver un nouveau club. Selon le Corriere dello Sport, il aurait le choix entre deux autres cadors de la Serie A. En effet, le Napoli et la Juventus Turin seraient sur le dossier et à en croire les mots du journal, « ne cacheraient même plus leur intérêt. » Le directeur sportif du Napoli, Cristiano Giuntoli, aurait rencontré dernièrement la femme du joueur, Wanda Nara, à Milan, afin de lui faire part de l’intérêt napolitain. Mais pour Icardi c’est déjà clair : il veut rejoindre la Juventus Turin. Il attend donc un signe des champions d’Italie qui, eux, patientent dans l’optique de faire baisser le prix, qui s’annonce élevé, demandé par l’Inter Milan.

La Liga a déjà dépensé 1 milliard d’euros !

Félix à l’Atlético de Madrid pour 126 millions d’euros, Griezmann au FC Barcelone pour 120 millions d’euros ou encore Hazard au Real Madrid pour 100 millions, la Liga a sorti le chéquier en ce début de mercato. Et comme le rapporte Mundo Deportivo, c’est même toutes les écuries de Liga qui dépensent sans compter actuellement. Avec les quelques transferts officialisés hier, ça y est le championnat espagnol à dépasser les 1 000 millions d’euros, soit le milliard d’euros, dépensés sur le marché. Et nous ne sommes que le 15 juillet ! On attend donc la suite et avec le possible retour de Neymar, l’arrivée probable de James Rodriguez à l’Atlético ou encore les rumeurs envoyant Nabil Fekir en Espagne, la Liga pourrait atteindre les 2 milliards d’euros dépensés d’ici le 2 septembre.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10