Les infos du jour en France

Monaco chaud sur Islam Slimani. Guido Carillo en route pour Southampton, l’AS Monaco lui cherche un successeur. Et selon Nice Matin, c’est l’attaquant algérien de Leicester Islam Slimani qui serait visé. Selon le quotidien régional, l’affaire serait même en bonne voie.

En bref en France

Info FM : selon nos informations, l’Olympique de Marseille et Yeni Malatyaspor sont tombés d’accord pour le prêt de Doria jusqu’à la fin de la saison. Le défenseur central brésilien devrait s’envoler pour la Turquie ce jeudi. Sa visite médicale est elle prévue pour vendredi. L’international auriverde paraphera ensuite son bail avec l’écurie turque.

Le PSG va devoir faire attention à la situation de l’un de ses jeunes joueurs. Il s’agit Abdourahmane Barry, défenseur de 17 ans, surveillé par de nombreux clubs. Selon Skysports, Chelsea et Wolfsbourg sont particulièrement intéressés.

Le quotidien norvégien VG avance que Alexander Söderlund pourrait très prochainement faire son retour en Norvège. L’attaquant norvégien, sur lequel l’AS Saint-Étienne ne compte plus, serait en contacts très avancés avec le FK Haugesund.

C’est officiel !

Bristol City annonce l’arrivée de Loïs Diony sous la forme de prêt avec option d’achat en provenance de l’AS Saint-Étienne.

#BristolCity have completed the loan signing of Saint-Etienne striker Loïs Diony for the remainder of the season. Full story https://t.co/III93hIJPB — Bristol City FC (@bcfctweets) 25 janvier 2018

À six mois du terme de son contrat au Borussia Dortmund, Neven Subotic a été libéré et s’est engagé dans la foulée avec l’AS Saint-Étienne. Le club allemand l’a confirmé sur Twitter.

BVB-Profi @NSubotic4 sucht eine neue sportliche Herausforderung und wechselt zu @ASSEofficiel in die französische Ligue 1. Danke für alles, Neven ! Alle Infos und mehr dazu in Kürze ! pic.twitter.com/dRWBeBdvun — Borussia Dortmund (@BVB) January 25, 2018

L’OGC Nice vient d’annoncer avoir trouvé un accord de principe avec le RC Strasbourg pour le transfert de l’attaquant Ihsan Sacko (20 ans). Il devrait passer sa visite médicale ce vendredi.

#Mercato

Accord de principe trouvé avec le @RCSA pour le transfert à Nice du jeune attaquant Ihsan Sacko (20 ans). pic.twitter.com/BNGwfDkoEl — OGC Nice (@ogcnice) January 25, 2018

Le Red Star enregistre le renfort d’Amadou Diallo. Cet ailier, droitier de 23 ans, arrive en provenance du Cercle Bruges.

Les infos du jour à l’étranger

Ca s’accélère à Arsenal. Alors que la fin du mercato d’hiver approche les Gunners tentent toujours de faire venir Pierre-Emerick Aubameyang. Alors que le club londonien aurait proposé 58 millions d’euros au BVB, le club allemand a refusé l’offre et s’agace de la lenteur des discussions. En effet, le club de la Ruhr réclame depuis longtemps 70 millions d’euros pour Aubameyang et aimerait que Arsenal s’aligne le plus vite possible sur cette somme sous peine de voir les négociations être stoppées. D’autant que les Allemands auraient aussi proposé aux Anglais d’inclure Olivier Giroud dans la transaction afin d’avoir déjà un remplaçant au Gabonais rapidement. Les Gunners qui devront aussi passer à la caisse s’ils veulent Jonny Evans. Le défenseur central de West Bromwich Albion serait évalué à 20 millions d’euros par ses dirigeants. Enfin Richarlison, de Watford, est toujours dans le viseur des Gunners en dernier recours.

À l’Inter Milan aussi ça s’accélère. Alors que João Mario passe actuellement sa visite médicale à West Ham et va ainsi libérer une place dans l’effectif, les Interistes se seraient décidés à relancer le dossier Javier Pastore. En effet, ils voudraient faire une nouvelle offre au PSG sur la base d’un prêt payant assorti d’une option d’achat. Les Italiens restent aussi à l’affût pour Ramires qui serait d’accord avec les pensionnaires de San Siro mais qui doit régler sa situation avec son club de Jiangsu. L’Inter Milan aurait aussi proposé un prêt à Liverpool afin de faire venir Daniel Sturridge. Enfin le nom de Rolando est aussi toujours évoqué en défense centrale. Dans le sens des départs, c’est officiel, Gabigol a vu son prêt à Benfica être rompu mais le Brésilien ne revient pas pour autant en Italie. Il est de nouveau prêté, pour 1,7 millions d’euros, mais cette fois-ci à Santos, son ancien club.

Accord proche pour Aymeric Laporte. Manchester City est sur le point de recruter le défenseur français Aymeric Laporte, pour lequel il va débourser le montant de sa clause libératoire à l’Athletic Bilbao (65 M€), comme le rapporte Skysports.

João Mario arrive à Londres. Après l’annonce de l’accord entre West Ham et l’Inter Milan pour le prêt de João Mario, Skysports indique que le Portugais est attendu aujourd’hui à Londres pour finaliser l’opération.

Bacary Sagna confirme pour Benevento. Annoncé du côté de Benevento depuis quelques jours, Bacary Sagna a confirmé l’information sur le plateau de beIN Sports. Mais l’ancien joueur de Manchester City et d’Arsenal ne veut pas se précipiter et explique qu’il étudie aujourd’hui plusieurs propositions.

En bref à l’étranger

Selon les informations de Skysports, João Mario est arrivé à Londres pour passer sa visite médicale avant de rejoindre les Hammers en prêt.

Selon les informations de Sky Sports, le FC Séville et Swansea auraient ouvert des négociations pour le transfert de Roque Mesa (28 ans), milieu de terrain qui ne s’est pas franchement imposé au Pays de Galles.

Baba Rahman tout proche de Schalke 04. Le club allemand, 3e de Bundesliga, a annoncé sur son compte Twitter être proche du recrutement de l’international ghanéen.

Selon les informations de Milliyet, Antalyaspor résiliera dans les prochaines heures le contrat de Samir Nasri (30 ans). Le milieu de terrain sera donc libre de s’engager dans le club de son choix.

C’est officiel !

Manchester United prête son grand espoir Axel Tuanzebe à Aston Villa jusqu’à la fin de la saison.

Good work guys, here you go... We are delighted to announce the signing of Axel Tuanzebe on loan from @ManUtd...#PartOfThePride #AVFC pic.twitter.com/xbEvMjOYMU — Aston Villa FC (@AVFCOfficial) 25 janvier 2018

Passé par Nantes, Lens et Laval notamment, le Camerounais Christian Bekamenga s’est engagé avec Büyüksehir Beledye Erzurumspor jusqu’à la fin de la saison plus une année en option.

Kamerun’ lu golcü Christian Bekamenga ile sezon sonuna kadar 1 yıl opsiyonlu sözleşme imzaladık. #bberzurumspor #erzurumspor #erzurum pic.twitter.com/4vLdRXoD4t — Büyükşehir Belediye Erzurumspor (@erzurumspor) 24 janvier 2018

Quelques instants après avoir annoncé son départ de Benfica, Gabigol a avancé son nouveau club. L’attaquant brésilien revient à Santos, son club formateur. L’écurie brésilienne paiera 1,7 M€ à l’Inter Milan pour le prêt de l’international auriverde jusqu’en décembre, avance O Globoesporte.

Le Bayern Munich annonce le départ de Marco Friedl en prêt au Werder Brême jusqu’en juin 2019.

Viel Erfolg bei Werder, Marco !

Friedl wechselt auf Leihbasis bis 30. Juni 2019 nach Bremen.https://t.co/0KXthcp7De pic.twitter.com/3D6kWAlrRl — FC Bayern München (@FCBayern) 25 janvier 2018

L’ancien Lyonnais Florent Malouda (37 ans) s’engage avec le club luxembourgeois de Differdange.

Nous avons l’honneur de vous confirmer notre nouvelle recrue Florent Malouda, ex-joueur du FC Metz et de... https://t.co/GwLDLsJfzD — FC Deifferdeng 03 (@FCDeifferdeng) 25 janvier 2018

L’Impact Montréal annonce le départ de Ballou Tabla au FC Barcelone. Le Québécois évoluera avec la réserve blaugrana.

À LIRE | L'Impact complète le transfert du joueur québécois et produit de l’@academieimpact Ballou Tabla au @FCBarcelona >> https://t.co/NApqSLcuC3 READ | #IMFC completes the transfer of Quebec player and Academy product @balloutabla to FC Barcelona >> https://t.co/BnfpIO0475 pic.twitter.com/oQGHFBFx6T — Impact de Montréal (@impactmontreal) 25 janvier 2018

Argentinos Juniors a présenté son dernier renfort, l’attaquant international paraguayen Lucas Barrios (33 ans), passé par Montpellier.

Gracias a todos los hinchas de Argentinos por el recibimiento , nunca voy a olvidar este momento, agradecer a mis compañeros , cuerpo técnico y los directivos .Contento de volver a Paternal pic.twitter.com/q9tjqBxjYS — Lucas Barrios (@LucasBarrios_) January 25, 2018

Le Sporting CP annonce le prêt de son milieu offensif Iuri Medeiros (23 ans) pour 18 mois au Genoa.

O #SportingCP informa que chegou a acordo com o @GenoaCFC para a transferência por empréstimo, durante época e meia, do jogador #Iuri Medeiros. Sabe mais em https://t.co/Rf7k6p7CT8 pic.twitter.com/rtVeuVjlcx — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) January 25, 2018

Troisième d’Eredivisie, l’AZ Alkmaar s’est renforcé ce jeudi avec l’arrivée d’Ondrej Mihálik. L’attaquant tchèque de 20 ans est transféré du FK Jablonec.

L’Académica Coimbra accueille l’attaquant brésilien Alan Junior, prêté par Benfica.

O avançado brasileiro Alan Júnior é reforço da Briosa ! O jogador chega a Coimbra proveniente do @SLBenfica com um contrato de empréstimo válido até ao fim da presente temporada. Daqui a pouco não percas a primeira entrevista à Briosa TV ! #bemvindoalanjr pic.twitter.com/NDjvMIAfxv — Académica / OAF (@academicaoaf) January 25, 2018

José Mourinho a prolongé son contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2020, avec une année supplémentaire en option.

We are delighted to announce Jose Mourinho has signed an extension to his contract with #MUFC. Club statement : https://t.co/vbGhXWbjcA pic.twitter.com/PcprzUIYfI — Manchester United (@ManUtd) January 25, 2018

Le Standard de Liège s’est mis d’accord avec le PAOK Salonique sur le transfert de Gojko Cimirot. Le milieu de terrain bosniaque a signé un contrat avec les Rouches.

NEWS | Le milieu de terrain bosnien vient de signer son contrat au Standard https://t.co/E15TBMpz4y #WelcomeGojko #RSCL pic.twitter.com/VNHQ66EzM5 — Standard de Liège (@Standard_RSCL) January 25, 2018

Malaga vient d’annoncer le retour de Samuel Garcia. L’Espagnol est prêté avec option d’achat par Levante jusqu’à la fin de la saison.