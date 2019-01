Les infos du jour en France

Info FM : le clan Idrissa Gueye met la pression sur Everton. Courtisé par le Paris Saint-Germain, qui a fait une deuxième offre de 24,8 millions d’euros, le milieu de terrain des Toffees, Idrissa Gueye, souhaite ardemment rallier la capitale avant la fin du mercato d’hiver. Mais Everton et son coach Marco Silva ne veulent pas entendre parler d’un départ. Ils ont d’ailleurs repoussé l’offre parisienne. A l’initiative du PSG, l’ancien Lillois et son entourage ont donc haussé le ton ces dernières heures afin d’obtenir un bon de sortie. Reste à savoir si ce gentil coup de pression portera ses fruits...

Info FM : MU garde Benoît Badiashile à l’oeil. Selon une source proche du club anglais que nous avons contacté, Manchester United suit attentivement le cas de Benoît Badiashile, le très jeune défenseur central de l’AS Monaco. Son profil plaît beaucoup aux Mancuniens qui veulent rajeunir leur arrière-garde et qui étaient déjà à ses trousses la saison dernière comme révélé sur notre site. Mais un départ cet hiver est évidemment compliqué d’autant que l’AS Monaco ferme clairement la porte.

Jesé arrive aujourd’hui au Bétis Séville. En manque criant de temps de jeu au Paris Saint-Germain, Jesé devrait terminer la saison du côté du Betis Séville où il sera prêté pour six mois. Comme relayé par l’ensemble de la presse espagnole, l’attaquant de 25 ans est arrivé cet après-midi à Séville. El Desmarque a notamment publié une petite vidéo dans laquelle on voit l’attaquant du PSG être accueilli par un dirigeant du Betis à l’aéroport de Séville. Il est actuellement en train de passer sa visite médicale avant de s’engager officiellement avec le club andalou.

Tottenham pense aussi à Tielemans. Placé sur la liste des transferts notamment depuis le départ de Thierry Henry, Youri Tielemans se rapproche bel et bien d’un départ de l’AS Monaco. Alors que Leicester est très intéressé par les services de l’international belge de 21 ans, Skysports annonce que Tottenham est également sur le coup et explore la possibilité de recruter le milieu de terrain d’ici la fermeture du mercato. Recruté pour 25M€ il y a un an et demi, Tielemans pourrait quitter le Rocher pour environ la même somme.

En bref en France

Info FM : toujours en manque de temps de jeu à l’OM, Grégory Sertic aimerait quitter la Canebière pour retrouver les terrains. D’après nos informations, les représentants du joueur lui cherchent activement une solution de secours. L’ancien Bordelais se verrait plutôt en Espagne.

Info FM : selon nos informations, quelques clubs belges, dont le Cercle Bruges et le Royal Antwerp, ont sollicité le milieu de terrain tunisien de Strasbourg, Moataz Zemzemi, ces derniers jours. En France, certaines écuries comme le Stade Rennais gardent un œil sur l’évolution du joueur de 19 ans.

Après Benfica (qui souhaiterait un prêt d’un an et demi), La Provence indique que les Turcs du Galatasaray auraient aussi réclamé le prêt du buteur hellénique, Kostas Mitroglou, jusqu’à la fin de la saison. Une proposition qui ne convient pas à l’OM qui veut à tout prix un transfert.

Lukas Lerager va faire ses adieux aux Girondins de Bordeaux. Annoncé tout proche du Genoa contre un chèque de 6 M€, le défenseur danois est en train de passer actuellement sa visite médicale en vue de son transfert en Italie selon Sky.

Valentin Eysseric se rapproche de Nantes. D’après Sky Sport Italia, un accord a été trouvé entre les Canaris et la Fiorentina pour le milieu de terrain. Il va être prêté avec une option d’achat de 3,5 M€.

C’est officiel en France

Leandro Paredes signe au PSG. C’est enfin officiel, les supporters parisiens l’attendaient depuis de longues semaines. Le milieu de terrain argentin Leandro Daniel Paredes, arrivé en provenance du Zenit Saint-Pétersbourg, a signé un contrat de quatre ans et demi avec le club de la capitale, jusqu’au 30 juin 2023. Il portera le numéro 8. Thomas Tuchel tient donc enfin son fameux milieu de terrain qu’il réclamait depuis son arrivée.

Breaking News ! ¡Hola @LParedess ! Ángel a un message pour toi ce matin !

Assane Dioussé prêté au Chievo Vérone. En manque de temps de jeu à Saint-Etienne, le joueur de 21 ans est prêté avec option d’achat au club italien de Chievo Vérone.

Mahdi Camara prêté par Saint-Etienne. Le milieu de terrain est prêté sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison à Laval, club de National 1.

Mahdi #Camara est prêté jusqu'à la fin de la saison au @stadelavallois. Bonne chance, Mahdi !

Thomas Touré file au Paris FC. Le milieu offensif d’Angers, en manque de temps de jeu, est prêté jusqu’à la fin de la saison au PFC.

[MERCATO] - Thomas Touré est prêté jusqu'à la fin de la saison au Paris FC !

Zohran Bassong et Junior Alonso quittent le LOSC. Aujourd’hui, le LOSC a annoncé le départ de deux joueurs. Tout d’abord celui de Junior Alonso (25 ans) en prêt vers Boca Juniors. Le jeune défenseur Zohran Bassong (19 ans) rejoint le Cercle Bruges sous la forme d’un transfert sec.

Christopher Rocchia est prêté à Sochaux. Le jeune latéral gauche de 20 ans est prêté cet hiver par l’Olympique de Marseille jusqu’à la fin de la saison.

@ChristoRocchia rejoint le FCSM jusqu'à la fin de la saison. Le défenseur gaucher est officiellement prêté jusqu'à la fin de la saison par l'@OM_Officiel et portera le numéro .

https://t.co/X9cAitVkcN pic.twitter.com/p5YRDKatCg — FCSM_officiel (@FCSM_officiel) 29 janvier 2019

Les infos du jour à l’étranger

Accord Barça-Arsenal pour Denis Suarez. Mundo Deportivo et la Cadena COPE assurent que le Barça et Arsenal sont tombés d’accord concernant le prêt du milieu de terrain espagnol, Denis Suarez. Ce dernier va, dans un premier temps, prolonger son contrat avec les Blaugranas jusqu’en juin 2021 avant d’être prêté avec option d’achat non obligatoire à Arsenal. L’idée pour le Barça est de sécuriser Suarez au cas où les Gunners ne lèveraient pas l’option d’achat en fin de saison.

Malcom et Perisic dans le viseur. Arsenal et le Barça discutent également pour le Brésilien Malcom, en manque de temps de jeu sur la pelouse du Camp Nou. L’ancien Bordelais intéresse aussi la Chine, Tottenham et la Lazio. Autre dossier chaud côté Gunners, celui d’Ivan Perisic. L’Inter a déjà repoussé une offre d’Arsenal concernant son international croate, mais les négociations continuent.

Chelsea va dégraisser. Si Alvaro Morata a enfin signé à l’Atlético de Madrid, sous la forme d’un prêt d’un an et demi, d’autres Blues pourraient rapidement quitter le navire cet hiver. Selon nos informations, le Brésilien Lucas Piazon se rapproche du Torino, en Italie et Abdul Rahman Baba du Stade de Reims, en Ligue 1. Pour le latéral gauche ghanéen, il s’agit d’un prêt sans option d’achat.

Davide Zappacosta pourrait lui retourner en Italie, il est suivi par la Lazio notamment.

Et puis Michy Batshuayi, prêté actuellement à Valence, devait signer à Monaco mais rien ne s’est concrétisé finalement. Il espère toujours casser son prêt avec le club espagnol où il est en difficulté.

Maurizio Sarri annonce la fin du feuilleton Hudson-Odoi. L’entraîneur de Chelsea, Maurizio Sarri, a mis fin à tout suspense dans le feuilleton Callum Hudson-Odoi. En conférence de presse, il a indiqué que le jeune anglais ne rejoindra pas le Bayern Munich cet hiver ni cet été. « Comme vous le savez, je n’ai pas le pouvoir de lui faire signer un nouveau contrat. Sur le terrain, je suis heureux avec lui. Le club m’a dit qu’il ne partira pas cet hiver et probablement pas l’été prochain non plus. Je suis très content. Je pense qu’il sera le futur du club. »

En bref à l’étranger

Info FM : selon nos informations, le jeune défenseur turc d’Alanyaspor Merih Demiral (20 ans) va s’engager aujourd’hui avec le club italien de Sassuolo, qui a offert 7 M€ pour ses services.

Ante Palaversa, jeune milieu de terrain croate, actuellement sous contrat avec Hajduk Split (D1 croate), devrait très prochainement s’engager avec Manchester City, comme le rapporte le Daily Mail. Annoncé comme le successeur de Fernandinho (33 ans) au poste de sentinelle à Manchester City, il ne devrait toutefois pas rejoindre l’Angleterre avant 2020.

La doublure de Robert Lewandowski, Sandro Wagner, va quitter le Bayern Munich et filer du côté de la Chine selon les informations du média local Tz. Le média explique que l’attaquant, âgé de 31 ans, va rallier le Tianjin Teda. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé.

Le frère du champion du monde Paul Pogba, Florentin, va rallier la Major League Soccer. En effet, il va s’engager avec Atlanta United, club entraîné par Frank de Boer, alors qu’il avait précédemment convaincu Elche, club de D2 espagnole, de l’engager après un essai jugé convaincant.

Selon le média japonais Hochi Sports, l’attaquant de Portimonense, Shoya Nakajima, serait en partance pour le Qatar et plus précisément pour Al Duhail pour 35 M€.

C’est officiel à l’étranger

Martin Caceres file à la Juventus. Le défenseur central de la Lazio Rome revient à la Juventus Turin afin de pallier le départ de Medhi Benatia.

Marko Rog prêté à Séville. Le milieu de terrain croate est prêté jusqu’à la fin de la saison par le Napoli au FC Séville.

El centrocampista croata Marko Rog llega como cedido procedente del @sscnapoliES. ¡Bienvenido, Marko !

Bruno Varela arrive à l’Ajax. Le gardien de but de Benfica est prêté jusqu’à la fin de la saison au club hollandais.