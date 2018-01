Les infos du jour en France

Bordeaux en plein chaos. Bordeaux, de son côté, a connu une journée agitée. Dans un premier temps, c’est officiel, Jocelyn Gourvennec n’est désormais plus l’entraîneur des Girondins. Il a été écarté par les dirigeants bordelais. Il est remplacé provisoirement par le préparateur physique Eric Bédouet avant la nomination d’un remplaçant. Celui-ci pourrait être Michel Preud’homme, qui a entraîné essentiellement en Belgique. Mais le calvaire n’est pas fini pour les Girondins. En effet, Jérémy Toulalan qui n’a pas accepté la mise à l’écart de Gourvennec, a demandé à la direction bordelaise de résilier son contrat. Une demande acceptée par le club au scapulaire pour “services rendus”. Mais ce n’est pas fini, selon RTL, Younousse Sankharé aurait lui aussi des envies d’ailleurs. Le club aquitain n’y pas donné suite pour le moment.

Accord de principe entre l’OL et le LOSC pour Terrier.Le jeune attaquant de Lille, Martin Terrier, prêté cette saison à Strasbourg, devrait s’engager avec Lyon. Un accord de principe aurait été trouvé entre le LOSC et les Rhodaniens pour un transfert de 15 millions d’euros. Selon nos informations, il reste encore des détails contractuels à finaliser, mais il s’agit d’un contrat de quatre ans et demi. Concernant l’indemnité du transfert, elle sera de 13 M€ fixes + 2M de bonus. Terrier sera ensuite prêté dans la foulée à Strasbourg jusqu’en juin prochain. Le dossier sera bouclé la semaine prochaine.

En bref en France

Après avoir refusé une première offre de 3 M€, l’OM a vu Leicester revenir à l’assaut pour Bouna Sarr avec une proposition de l’ordre de 5 M€ rapporte RMC. Mais l’ancien attaquant reconverti latéral est très apprécié par Rudi Garcia qui n’entend pas s’en séparer. L’OM a pour le moment décliné cette deuxième proposition.

Poussé vers la sortie, Lucas Moura attend désormais un club qui voudra le relancer. Cela semble être le cas de Tottenham, qui discute avec le PSG rapporte l’Equipe. Mais encore une fois, il s’agit d’un prêt et non d’un transfert sec.

Annoncé depuis plusieurs semaines dans le viseur du PSG, Lassana Diarra est également courtisé par Manchester United ou encore l’Inter Milan. Il accorderait toutefois sa préférence au PSG. Si l’opération semblait sur le point d’être bouclée hier après midi selon Paris United, le joueur et la direction du club parisien seraient en pleine discussion sur le plan financier rapporte Le Parisien.

C’est officiel !

Après une nouvelle défaite face à Caen, Jocelyn Gourvennec a été démis de ses fonctions à Bordeaux. Le club au scapulaire a nommé Eric Bedouet, dans l’attente de la nomination d’un nouvel entraîneur.

Communiqué :

A compter de ce jour, Jocelyn Gourvennec n’assurera plus la responsabilité d’entraîneur de l’équipe professionnelle. Eric Bedouet prend en charge le groupe, dans l’attente de la nomination d’un nouvel entraîneur qui interviendra prochainement. pic.twitter.com/2cXjU7YziS — FCGirondins Bordeaux (@girondins) 18 janvier 2018

Mehdi Jeannin et Jonathan Iglesias rempilent à Clermont jusqu’en juin 2020.

Mehdi Jeannin et Jonathan Iglesias prolongent au @ClermontFoot ! Arrivés respectivement en juin 2011 et en janvier 2017, ils sont désormais liés au club jusqu'en juin 2020. pic.twitter.com/z3UB6tqmaU — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) January 18, 2018

Formé à Rennes, le défenseur international gabonais Junior Assoumou va rejoindre Pau en National après un essai concluant chez l’actuel 7e du championnat.

1/2 L’essai de Junior Assoumou s’est avéré concluant. Le Pau FC a décidé de l’engager pour la saison en cours. Cet engagement sera effectif dès lors que la visite médicale et les procédures administratives fédérales seront validées. pic.twitter.com/ZLTYiicAtX — Pau FC (@PauFootballClub) January 18, 2018

Les infos du jour à l’étranger

Arsène Wenger ouvre la porte à Mkhitaryan. Les Gunners qui dynamitent cette semaine de mercato. Alors que le transfert de Alexis Sanchez à Manchester United n’a jamais été aussi proche d’être conclu, Arsène Wenger a confirmé en conférence de presse la possibilité imminente d’un échange entre le Chilien et Henrik Mkhitaryan. L’entraîneur français a aussi indiqué que Mesut Ozil ne bougera pas cet hiver. L’Allemand devrait rester jusqu’à la fin de son contrat le 30 juin. Dans le sens des arrivées, outre Mkhitaryan, d’autres joueurs pourraient débarquer avant le 31 janvier. Wenger n’a fermé la porte à personne. Notamment pour les cas Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Richarlison, attaquant de Watford.

En bref à l’étranger

Alors que Chelsea tentait de convaincre West Ham de lui vendre Andy Carroll (29 ans), le Telegraph vient d’annoncer que l’attaquant international anglais souffre d’une blessure à la cheville qui pourrait l’éloigner des terrains pendant 4 mois.

INFO FM : Selon nos informations, le Club América est bien intéressé par Carlos Bacca. Seulement, Villarreal ferme la porte au départ du Colombien en janvier.

Fortement courtisé par l’Inter Milan, Rafinha est encore loin d’avoir quitté le FC Barcelone. Alors que les dernières négociations portaient sur un prêt assorti d’une option d’achat de 35 M€, la Gazzetta dello Sport indique que les Blaugranas veulent faire grimper ce montant à 38 M€.

L’attaquant anglais de Liverpool Daniel Sturridge est dans le viseur de l’Inter Milan rapporte Skysports. Toutefois, les Reds préféreraient un transfert ferme à hauteur de 32 M€.

Après 18 mois mitigés à West Ham, André Ayew pourrait effectuer son retour à Swansea. Selon Skysports, l’ancien Marseillais serait très emballé à l’idée de revenir dans un club où il avait effectué un passage brillant lors de la saison 2015-16 (34 matches - 12 buts) avant d’être vendu aux Hammers plus de 22 M€.

C’est officiel !

Stoke City confirme l’arrivée en prêt du défenseur international grec de 24 ans Kostas Stafylidis en provenance du FC Augsbourg.

#SCFC are delighted to confirm the signing of Greek international defender Kostas Stafylidis on loan from @FCAugsburg pic.twitter.com/5DLniC3OJa — Stoke City FC (@stokecity) 18 janvier 2018

Erik Thommy quitte Augsbourg. Le milieu allemand de 23 ans s’est engagé avec le VFB Stuttgart pour deux ans et demi. Il portera le numéro 17.

Der #VfB verpflichtet Erik #Thommy. Der 23-jährige Außenbahnspieler wechselt mit sofortiger Wirkung vom @FCAugsburg zum VfB Stuttgart und erhält die Rückennummer 17. Herzlich willkommen beim VfB, Erik ! pic.twitter.com/drsFad2vK1 — VfB Stuttgart (@VfB) 18 janvier 2018

Zakaria Diallo quitte le Stade Brestois. Le joueur de 31 ans résilie son bail. Il devrait s’envoler pour les États-Unis.

#MERCATO ZAKARIA DIALLO QUITTE LE STADE BRESTOIS 29

Le @SB29 annonce la résiliation du contrat de @zakariadiallo5. À 31 ans, c’est un nouveau challenge américain qui s’offre à lui et le Stade Brestois lui souhaite bonne chance pour cette aventure. https://t.co/onrbHdmkgS pic.twitter.com/Dzwy1OnxVe — Stade Brestois 29 (@SB29) January 18, 2018

Cadiz vient d’annoncer le départ de son prometteur talent Fran Rivera, milieu gauche de 17 ans, au Real Madrid.

JUVENIL | Acuerdo para el traspaso del jugador Fran Rivera al @realmadrid. ¡Mucha suerte !. pic.twitter.com/rarsEw6is5 — Cádiz CF - Cantera (@Cadiz_CFCantera) January 18, 2018

Le jeune gardien croate formé à l’Inter Milan, Ivica Ivusic s’est engagé avec l’Olympiakos Le Pirée.

Trabzonspor vient de finaliser l’arrivée de Filip Novak (27 ans), polyvalent gaucher international tchèque. Il s’est engagé jusqu’en juin 2020.