Les infos du jour en France

Nantes sur tous les fronts. Après le recrutement de Girotto, Tatarusanu, Nicolas Pallois, Kayembe, Awaziem et El Ghanassy, les dirigeants nantais espèrent encore deux ou trois recrues d’ici la cloture du mercato... Ainsi, au poste d’attaquant, le Ghanéen Emmanuel Boateng et le Malien Kalifa Coulibaly sont des cibles envisagées. Au poste d’ailier gauche, le club de Nantes penserait à Lucca des Corinthians, Anthony Mounier de Bologne, et Abdellah Zoubir du Racing Club de Lens. Au milieu de terrain, le jeune Adélaïde d’Arsenal est également dans la short-list des Nantais. Un prêt serait à l’étude. Enfin à la Sampdoria, il y a deux joueurs qui intéressent Claudio Ranieri, il s’agit de l’Argentin Ricky Alvarez et du Brésilien Dodo.

En bref en France

Info FM : Nice discute avec le Borussia Mönchengladbach pour un retour du défenseur français Timothée Kolodziejczak.

Selon RMC, le milieu du PSG Grzegorz Krychowiak ne jouera pas à l’Olympique Lyonnais cette saison.

Selon la chaîne beIN Sports, Antero Henrique et Maxwell ont dîné avec les dirigeants de l’AS Monaco mercredi soir. L’occasion d’évoquer le cas Kylian Mbappé.

Les sources proches du club argentin d’Estudiantes La Plata indiquent que Foyth atterrira bien au Parc des Princes, et non à Tottenham qui le courtisait aussi. Le joueur pourrait signer dans les prochaines heures, le montant du transfert avoisinerait 13 millions d’euros. « Ce n’est plus qu’une question d’heures », assure le média El Dia. On attend désormais, une fois pour toute, l’officialisation du transfert.

Bruno Genesio, l’entraîneur de l’OL, souhaite conserver Maxwel Cornet, dans le viseur du Borussia Dortmund en cas de départ de Dembélé pour le Barça. « Maxwel Cornet fait beaucoup d’efforts. On est très dur avec lui. Il n’a que 20 ans et a marqué 10 buts l’an dernier quand même. Maxwel est un joueur important de l’effectif. Je le considère et je l’aime beaucoup. C’est sûr que si on était amené à le perdre, ce serait dur pour nous. On serait certainement amené à le remplacer avec un joueur du même profil. Ce ne serait pas évident à trouver à cette période du mercato ».

Sud-Ouest explique que le SCO d’Angers est toujours intéressé par Thomas Touré. Mais les Girondins ne veulent pas le laisser partir sauf en cas d’une nouvelle arrivée.

C’est officiel en France

Caen s’offre Repas

Cavaré file à Barnsley

We are delighted to confirm that Dimitri Cavaré has joined the Reds on a two-year contract ! #COYR pic.twitter.com/plgWE1mMB9 — Barnsley FC (@bfc_official) 17 août 2017

Courtisé par Montpellier, Thomas Mangani reMangste à Angers, où il a prolongé jusqu’en 2020, comme l’a annoncé sur Twitter le président du club angevin, Saïd Chabane.

C'est avec beaucoup de plaisir que je vous annonce la prolongation de Thomas Mangani jusqu'en 2020. #LaForceDuSCO pic.twitter.com/M1LvrTI2un — Saïd chabane (@SadSaidchabane) 17 août 2017

Monaco prolonge Kévin N’Doram jusqu’en 2022

L'AS Monaco est heureux d'annoncer la prolongation du contrat de Kévin N’Doram jusqu'en 2022 !  #NDoram2022 pic.twitter.com/EINLpOAy4a — AS Monaco (@AS_Monaco) 17 août 2017

Les infos du jour à l’étranger

Arsenal sous pression. Plusieurs départs pourraient intervenir dans les prochains jours car les Gunners sont très demandés. D’abord, il y a bien entendu la superstar Alexis Sanchez, courtisé depuis de nombreuses semaines par Manchester City et le Paris Saint Germain. Pour l’instant, Arsenal bloque son départ contre vents et marées mais jusqu’au 31 aout minuit, les supporters d’Arsenal vont trembler... Pour le reste, il y a Gabriel Paulista qui est arrivé à Valence. Lucas Perez, lui se rapproche aussi d’un retour en Espagne, au Deportivo La Corogne, son ancien club. De son côté, Jack Wilshere ne souhaite pas partir mais il est quand même poussé vers la sortie. La Sampdoria, Crystal Palace et Aston Villa s’intéressent à lui. Et enfin, toujours au rayon des départs, Kieran Gibbs, Carl Jenkinson et Chuka Akpom n’entrent plus dans les plans d’Arsène Wenger et sont également prié d’aller voir ailleurs, c’est également le cas de Mathieu Debuchy qui aurait été approché par l’Olympique de Marseille ces derniers jours...

En bref à l’étranger

« Je ne sais pas pourquoi il (Segura, ndlr) a dit ça. C’est peut-être que c’est parce que son équipe a perdu contre le Real Madrid en supercoupe d’Espagne. Le Barça veut recruter Dembélé, mais rien n’a bougé d’un millimètre », a déclaré Hans-Joachim Watzke, dirigeant du Borussia Dortmund, à Kicker, en réponse au Barça qui assurait être proche de boucler le transfert d’Ousmane Dembélé.

Sky Italia révèle que M’baye Niang pourrait quitter l’AC Milan définitivement pour rejoindre le Spartak Moscou. Les Russes lui offriraient un contrat de 4 ans ainsi qu’un salaire d’environ 3 millions d’euros. Le Spartak serait prêt à mettre 18 millions d’euros sur la table.

Comme Ousmane Dembélé ou Geoffrrey Kondogbia, Nikola Kalinic a aussi décidé d’employer la manière forte et a séché l’entraînement de ce jeudi avec la Fiorentina assure Sport Mediaset. L’attaquant veut rejoindre le Milan AC à tout prix.

La Gazzetta dello Sport affirme que Geoffrey Kondogbia devrait être prêté un an avec option d’achat au FC Valence. Dans le sens inverse, João Cancelo serait cédé une année avec option d’achat à l’Inter Milan.

« Ma prochaine destination est déjà choisie. Je dois retourner à l’Atlético Madrid. Je suis dans une impasse et Chelsea ne veut pas me libérer. Mais je pense que cette situation sera résolue quand je retournerai en Espagne », a écrit Diego Costa dans un communiqué relayé par la presse anglaise.

C’est officiel à l’étranger

Rodrigo Palacio s’engage à Bologne !

Andres Chavez de Boca au Pana

Rui Fonte à Fulham