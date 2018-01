Les infos du jour en France

L’OM et l’OL sur Terrier. Martin Terrier est sur le marché des transferts. L’OL s’intéresse au Strasbourgeois, prêté par Lille, mais l’Olympique de Marseille aussi est entré dans la danse selon L’Equipe.

Une offre de 50M pour Malcom ? Selon L’Equipe, une très grosse offre pourrait faire changer d’avis Bordeaux concernant Malcom. Le quotidien rapporte qu’il se murmure qu’une offre de près de 50 millions d’euros pourrait être émise par les Gunners.

En bref en France

Info FM : Selon nos informations, des discussions ont été ouvertes par Montpellier afin d’obtenir un prêt du milieu Henri Saivet (Newcastle) jusqu’à la fin de la saison.

Info FM : Amiens souhaite effectuer un large dégraissage cet hiver et Dompé (22 ans) est concerné. Non utilisé, l’ancien milieu offensif de Valenciennes a été contacté par le club grec d’Atromitos, pour un prêt. Selon nos informations, il a refusé la proposition.

Selon les informations du quotidien sportif turc FotoMaç, Fenerbahçe aurait des vues sur Adama Traoré (22 ans), milieu de terrain malien talentueux souvent blessé de l’AS Monaco.

Ce matin, L’Équipe a révélé que Vincent Koziello était dans le viseur de Cologne. Cet après-midi, le quotidien sportif annonce que l’arrivée du Niçois en Allemagne est imminente. Il devrait parapher un contrat de 4 ans et demi.

Prêté au Corinthians, le défenseur brésilien Pablo pourrait poursuivre sa carrière au pays auriverde. Lance ! indique en effet que le joueur appartenant aux Girondins de Bordeaux reste une priorité pour le club carioca Flamengo.

Selon les informations de Skysports, Toulouse suit Didier N’Dong, ancien milieu de Lorient qui évolue actuellement à Sunderland, en deuxième division anglaise. Watford souhaite également accueillir le milieu de terrain défensif âgé de 23 ans.

C’est officiel en France

Dijon prête Bahamboula

Lorient prête Kamissoko

Mamadou Kamissoko prêté à l'US Concarneau jusqu'à la fin de la saison

Mamadou Kamissoko prêté à l'US Concarneau jusqu'à la fin de la saison

Les infos du jour à l’étranger

Cristiano Ronaldo voudrait retourner à MU. C’est en tout cas ce qu’avance ce lundi matin le journal pro-Real Madrid As. Le quotidien espagnol explique que le quintuple Ballon d’Or aurait même déjà exprimé auprès de certains de ses coéquipiers sa volonté de quitter la Casa Blanca et de retrouver Manchester United, qu’il a connu entre 2003 et 2009, tunique avec laquelle il a remporté son premier Ballon d’Or en 2008. « Si possible, je voudrais beaucoup prendre ma retraite à Madrid. Mais ça ne dépend pas de moi, je ne suis pas le patron du club », avait-il déclaré pour la remise de son dernier Ballon d’Or, comme un appel pour que Florentino Perez améliore son contrat. Mais la discussion avec le boss des Merengues n’est pas arrivée et CR7 s’impatiente. Pis encore, cet été, il a vu la rumeur de l’arrivée de Mbappé et maintenant celle de Neymar.

Arsenal est en train de mettre le feu au marché. Après l’arrivée du grec Mavropanos et le départ de Coquelin à Valence, les Gunners vont encore faire parler d’eux. D’abord, on se rapproche d’un départ d’Alexis Sanchez. Si Manchester City était le mieux placé il y a encore 1 semaine, c’est maintenant chez le rival, à Manchester United que la piste est la plus chaude. Justement, les Gunners y voient plus d’intérêt. Les dirigeants londoniens voudraient en profiter pour inclure Henrikh Mkhitaryan dans la transaction, lui qui est en manque de temps de jeu chez les Red Devils. Mais ce n’est pas tout, le club d’Arsène Wenger pourrait bien surprendre tout son monde en recrutant également Pierre Emerick Aubameyang. L’attaquant de Dortmund fait l’objet de plusieurs rumeurs ces derniers temps, et le malaise commence à se faire sentir en Allemagne. Il serait temps pour lui de découvrir le championnat anglais et ça pourrait se faire dès cet hiver ! Enfin, parmi les autres pistes à Arsenal, il y a celle menant à Richarlison, attaquant de Watford, mais aussi celle menant à Malcom le Bordelais. On parle même d’une offre de 50 millions d’euros. Les Girondins de Bordeaux aimeraient le conserver mais devant l’insistance des courtisans, le club au scapulaire pourrait craquer très prochainement.

Ça bouge à la Roma au rayon des départs. L’AS Roma suit deux joueurs avec attention en ce début de mercato : il s’agit du joueur de l’Ajax Hakim Ziyech, et du milieu de terrain Milan Badelj de la Fiorentina. Mais c’est bien dans le sens des départs que ça bouge le plus à Rome. Radja Nainggolan fait l’objet d’une nouvelle offre venue de Chine, à hauteur de 50 millions d’euros. Quant à Stefan El Shaarawy et Kevin Strootman, ils seraient tous les eux sur la liste des transferts. Si de belles offres se présentent, l’AS Roma ne fera pas de forcing pour les retenir. Et enfin, le portier Alisson est toujours dans le viseur du Paris Saint-Germain. Récemment, le Real Madrid est même venu aux renseignements, dans la mesure où le dossier Kepa Arrizabalaga commence à traîner en longueur.

En bref à l’étranger

Chelsea espère bel et bien se faire prêter Andy Carroll, selon les informations du Guardian. L’attaquant de West Ham, peu en verve cette saison, pourrait venir jouer les doublures de Morata chez les Blues, alors que Michy Batshuayi semble sur le départ.

Joueur de la Fiorentina depuis 2014, l’attaquant Khouma Babacar (24 ans) est sur le départ. Selon la Gazzetta dello Sport, le Sénégalais est en route pour Crystal Palace qui serait prêt à offrir 15 M€ à la Viola.

Selon Estadio Deportivo, le FC Séville avance sur le prêt payant (1,5 M€) mais sans option d’achat de Michy Batshuayi en provenance de Chelsea.

Si Simone Verdi semble tout près de s’engager avec le club napolitain pour un montant avoisinant les 20 millions d’euros, trois autres joueurs devraient gonfler les rangs des Partenopei. Actuellement prêté par Naples au Chiveo Vérone, l’ailier Roberto Inglese devrait revenir cet été pour favoriser une rotation en attaque selon la Gazetta dello Sport. Le quotidien italien indique également qu’Amin Younes (24 ans) se serait mis d’accord pour rejoindre l’actuel leader de Serie A. Le joueur qui arrive en fin de contrat en juin devrait signer libre à Naples. Pour pallier à un départ de Pepe Reina (35 ans), le directeur sportif Cristiano Giuntoli aimerait faire venir le portier allemand Bernd Leno qui est actuellement au Bayer Leverkusen.

C’est officiel à l’étranger

Paul Lambert à Stoke City

Stoke City are delighted to confirm the appointment of Paul Lambert as the Club's new manager.

Ganea à Bilbao

Cristian Ganea : principio de acuerdo con el FC Viitorul Constanta

Dortmund recrute Akanji

Borussia Dortmund hat sich mit dem @FCBasel1893 auf einen sofortigen Wechsel des Spielers Manuel #Akanji verständigt. Der 22 Jahre junge Abwehrspieler unterzeichnete einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 und erhält die Rückkennummer 16. Herzlich willkommen, Manuel !

Giggs sélectionneur du Pays de Galles

Scarpa à Palmeiras

Avidjaj prêté à Roda