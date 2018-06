Les infos du jour en France

L’avancée du mercato lyonnais. Il y a du mouvement à l’OL, notamment dans le sens des départs. Hier, Aldo Kalulu (22 ans) a été transféré au FC Bâle après deux prêts consécutifs à Sochaux et Rennes. D’autres joueurs pourraient suivre la même voie. À commencer par Mouctar Diakhaby (21 ans) qui serait arrivé aujourd’hui à Valence pour passer sa visite médicale. Lyon et le club espagnol seraient d’accord sur un transfert de 15 millions d’euros. Jean-Philippe Mateta (20 ans) devrait lui, prendre la direction de Mayence. Au contraire de Rafael (27 ans) qui finalement ne partira pas en Turquie, à Besiktas. Enfin, comme l’a indiqué Jean-Michel Aulas dernièrement, l’OL aimerait garder Nabil Fekir (24 ans) et peut-être même le prolonger. Mais les envies de recrutement de Liverpool auraient aussi attiré d’autres écuries. Aulas aurait donc fixé le prix de son joueur à 70 millions d’euros.

Enfin, ça bouge même dans le staff lyonnais. On a appris aujourd’hui que l’entraîneur de la réserve, Cris, quittait le club pour tenter sa chance ailleurs en tant qu’entraîneur. Dans le sens des arrivées, après l’échec de la venue d’Abdou Diallo (22 ans), qui a finalement signé à Dortmund, les Lyonnais seraient sur la piste d’un Brésilien pour leur défense centrale. Il s’agit de Dedé (29 ans), qui évolue à Cruzeiro. Cependant, le club de Belo Horizonte ne souhaite pas vendre son joueur et réclame 36 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire, pour le lâcher.

« Il faut parfois savoir reculer pour mieux avancer ». Après 4 ans passés au sein du centre de formation de l’OL je souhaite vivre des nouvelles expériences pour donner suite à ma formation de coach. Merci @OL pic.twitter.com/g7Ml9kaGxJ — Cris Oficial (@ZagueiroCris) 27 juin 2018

En bref en France

Info FM : L’arrière gauche de Lille Fodé Ballo-Touré (21 ans) intéresse les clubs allemands, en particulier le FSV Mayence 05. Selon nos informations, le VfL Wolfsbourg est également entré dans la danse pour le joueur formé au Paris Saint-Germain. En France, l’Olympique de Marseille, qui cherche un arrière gauche pour ce mercato d’été, s’est renseigné sur sa situation.

Libre depuis la fin de son contrat à Schalke 04, Max Meyer (22 ans) est toujours annoncé en Ligue 1. Bild place toujours l’OM parmi ses courtisans. Plusieurs grands clubs européens ont également coché son nom sur leur short-list, notamment le Milan AC, l’Atlético Madrid, Arsenal, Liverpool et Fenerbahçe.

D’après les informations de Ouest-France, le jeune défenseur de Nantes Ekwah Elimby (16 ans) s’est engagé avec les Blues de Chelsea, et le milieu de terrain Kamal Bafounta (16 ans) devrait quant à lui intégrer le Borussia Dortmund.

Selon les informations de RMC Sport, l’OGC Nice souhaiterait enrôler Loïc Rémy (31 ans) cet été. Les dirigeants niçois qui s’apprêtent à perdre Alassane Pléa (25 ans) dans les prochaines heures, songeraient à obtenir le retour de l’international français.

C’est officiel en France !

Steve Haguy (37 ans) rejoint Bastia. Le milieu, qui évoluait à Épinal cette saison, s’est engagé pour un an plus un an en option.

Steve Haguy firma incù u Sporting ! (1 annu + 1) https://t.co/PVroGyRnV9 pic.twitter.com/Sn9PSFcNks — SC Bastiais (@SCBastia) 27 juin 2018

Prêté la saison passée à Grenoble par Dijon, le milieu de terrain Jessy Benet (23 ans) s’est engagé définitivement avec le GF38.

C'est désormais officiel à 100 %, Jessy Benet s'est engagé avec le @GF38_Officiel

https://t.co/2IoAXe6a7O On te souhaite une belle carrière @bnt_jess !! pic.twitter.com/IWkUg2AuQm — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) 27 juin 2018

Cela a mis du temps à se faire mais Patrick Vieira sera bien le prochain entraîneur de l’OGC Nice.

Christian Lattanzio, Kristian Wilson et Matt Cook complètent le staff de Patrick Vieira. Ils rejoignent Fred Gioria et Lionel Letizi. Tous les détails ici : https://t.co/jEWB5SUu4S #Club pic.twitter.com/PBd2LiZ8wZ — OGC Nice (@ogcnice) 27 juin 2018

L’attaquant belge de 23 ans Baptiste Guillaume qui joue à Angers sera cette saison prêté chez le promu nîmois.

Le Nîmes Olympique est fier et heureux de vous annoncer le prêt de Baptiste Guillaume par le @AngersSCO pour la saison 2018/2019. pic.twitter.com/9Xag6YIRN6 — Nîmes Olympique (@nimesolympique) 27 juin 2018

Valenciennes a officialisé la résiliation de contrat de l’attaquant Sigamary Diarra (34 ans).

@sigamary résilie son contrat après quatre saisons passées au #VAFC ! La réaction de "Siga" est à lire sur notre site https://t.co/TbWELUHTw5 pic.twitter.com/gTXvx8rm6y — Valenciennes FC (@VAFC) 27 juin 2018

Le portier de 26 ans Erwin Zelazny quitte l’ESTAC et s’engage avec le SM Caen, avec qui il a signé un contrat de 3 saisons. Il arrive libre.

Les infos du jour à l’étranger

Possible fuite des talents à Porto. Plusieurs joueurs seraient dans le viseur des cadors européens. Yacine Brahimi (28 ans) intéresserait Arsenal, l’Inter Milan et Wolverhampton. Mais ils devront débourser 60 millions d’euros pour l’enrôler. Juan Quintero (25 ans), excellent depuis le début du Mondial avec la Colombie, et Hector Herrera (28 ans), seraient dans le viseur du Real Madrid. Miguel Layun (30 ans), prêté la saison passée au FC Séville, pourrait être transféré définitivement en Andalousie. Si ce n’était pas le cas, Marseille serait sur le coup pour recruter le Mexicain. Les noms de Vincent Aboubakar (26 ans) et Moussa Marega (27 ans) seraient aussi dans les short-lists de plusieurs grosses écuries européennes. Enfin, dans le sens des arrivées, le désormais ancien stéphanois, Saidy Janko (22 ans), s’est engagé aujourd’hui avec le club champion du Portugal.

En bref à l’étranger

Info FM : Ange-Freddy Plumain (23 ans), libre de tout contrat, est actuellement au Portugal à Viseu où un contrat de deux ans l’attend à l’Académico. Sa visite médicale est prévue pour cet après-midi ou demain.

Cible préférentielle de West Ham depuis quelques semaines, Felipe Anderson (25 ans) n’est toujours pas un joueur des Hammers. Et pour cause, le club londonien a augmenté son offre à 40 M€ plus divers bonus alors que la Lazio réclame toujours et encore 50 M€, comme l’indique Sky Italia.

Dusan Tadic sur le départ, Southampton n’a pas mis longtemps à lui trouver un successeur puisque les Saints sont sur le point de recruter le milieu offensif international norvégien du FC Bâle Mohamed Elyounoussi (23 ans) indique Skysports.

C’est officiel à l’étranger !

Prêté à Amiens la saison passée, le latéral droit Danilo Avelar (29 ans) est cette fois prêté au Corinthians par le Torino, et ce, jusqu’à la fin de la saison au Brésil.

Le défenseur du FC Barcelone B Rodrigo Tarín (21 ans) signe à Leganés.

FICHAJE | El Leganés incorpora al joven zaguero Rodrigo Tarín para las tres próximas temporadas https://t.co/X0RkOQyjCX #BienvenidoTarín pic.twitter.com/8zyP79jYQ8 — C.D. Leganés (@CDLeganes) 27 juin 2018

Swansea a annoncé que Séville, où était prêté le milieu de terrain Roque Mesa (29 ans) en deuxième partie de saison, a définitivement acheté le joueur canarien.

Naby Keita (23 ans), le milieu de terrain du RB Leipzig, va rejoindre Liverpool au 1er juillet.

Augsburg vient d’annoncer le recrutement de l’international finlandais Fredrik Jensen (20 ans). Le milieu de terrain, qui évoluait à Twente, s’est engagé jusqu’en 2023.

Der #FCA verpflichtet Fredrik #Jensen von @fctwente ! Der finnische Nationalspieler erhält einen Fünf-Jahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2023 ! Herzlich Willkommen in Augsburg !

___

Alle Infos : https://t.co/Hdg3q9H1ca pic.twitter.com/BXYCd8p2kB — FC Augsburg (@FCAugsburg) 27 juin 2018

Le milieu offensif serbe Dusan Tadic (29 ans) quitte Southampton pour rejoindre l’Ajax Amsterdam. L’international serbe signera un contrat de quatre ans une fois le Mondial achevé.

Ricardo Faty (31 ans) poursuit sa carrière en Turquie. En fin de contrat avec Bursaspor, le milieu de terrain sénégalais s’est engagé avec le club d’Ankaragücü.

Ricardo Faty ile 2 yıllık ön protokol imzaladık. Transfer çalışmalarını aralıksız ve titiz bir şekilde yürüten kulübümüz, bugün Beştepe Tesisleri'mizde düzenlenen tören ile Bursaspor'un başarılı önlibero oyuncusu Ricardo Faty'yi renklerine bağladı. https://t.co/axhpl6oHWu pic.twitter.com/enqHuPl6WV — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) 27 juin 2018

Le latéral gauche espagnol Marc Muniesa (26 ans) qui était prêté cette saison au Girona FC et qui appartenait à Stoke City rejoint définitivement la formation catalane.

OFICIAL I El Girona fa efectiva l’opció de compra i fitxa Marc Muniesa El contracte vincula el futbolista de Lloret de Mar i el Girona fins el 2021 + info https://t.co/LOLqbylh9a#GironaFC #OrgullGironí #AcceptemElRepte pic.twitter.com/z3nypqr4rQ — Girona FC (@GironaFC) 27 juin 2018

Le Valence CF a officialisé le départ de son défenseur João Cancelo (24 ans). Le latéral portugais rejoint la Juventus Turin et a paraphé un contrat jusqu’au 30 juin 2023. Le transfert rapporte plus de 40 millions d’euros au club espagnol.