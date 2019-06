Les infos du jour en France

Ça bouge de tous les côtés au PSG. Le Paris-Saint-Germain se met à trembler ! En effet, Neymar aurait envie de quitter le club de la capitale. L’information vient de Catalogne, où on parle de divorce total entre la star brésilienne, qui aurait fait part de sa volonté de partir, et la direction du club. Stanley N’Soki, lui, va quitter Paris pour trouver plus de temps de jeu. Plusieurs pistes sont évoquées notamment en France avec l’OM, le LOSC ou encore l’Olympique Lyonnais. Annoncé sur le départ, Julian Draxler ne souhaiterait pas partir de Paris. À noter également que la Juventus s’intéresserait à Marquinhos sous contrat jusqu’en 2022 au PSG.

Du côté des arrivées, Paris est très chaud sur Pablo Sarabia. La clause du Sévillan est fixée à 18M€ et les Parisiens voudraient la payer, évitant ainsi toute négociation avec le club espagnol. Le PSG cherche aussi à se renforcer au poste de latéral droit et deux noms semblent se détacher. D’abord celui de Youssef Atal auteur d’une belle saison à l’OGC Nice. On parle aussi de Valentino Lazaro du Hertha Berlin.

Leonardo qui devrait prendre ses fonctions à la fin du mois souhaite amener dans sa valise une jolie recrue en cadeau. Nicolò Barella serait l’une de ses cibles favorites. D’ailleurs, il le suivait déjà avec l’AC Milan. Autre piste suivie par Leonardo, celle de Milinkovic-Savic mais la concurrence sera rude. La Juventus notamment serait sur le coup. Enfin le futur ex-directeur sportif voudrait conserver Adrien Rabiot, ce qui permettrait au PSG d’économiser quelques deniers pour se renforcer sur d’autres postes.

En bref en France

Info FM : Auteur d’une belle saison à Reims, Rémi Oudin bénéficie d’un bon de sortie comme l’a avoué le président Caillot. Selon nos informations, le joueur n’est pas forcément contre un départ. Plusieurs écuries en France, dont Bordeaux, l’ASSE, le LOSC ou encore Lyon et Marseille, ont un oeil sur lui. À l’étranger, des clubs italiens (Lazio), anglais et espagnols (Betis et Séville FC) sont sur le coup. Reims demanderait entre 10 et 15 millions d’euros.

Si jamais le Real Madrid ne parvenait pas à s’offrir les services de Paul Pogba, le club madrilène se rabattrait sur Tanguy Ndombele (22 ans) d’après esRadio. Les agents du joueur ont d’ailleurs déjà rencontré les dirigeants espagnols il y a quelques semaines.

Selon le Courrier de l’Ouest, l’OM se montrerait très insistant, comme le Stade Rennais, concernant Flavien Tait. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le SCO Angers, il plaît aussi à l’étranger selon le média régional.

Le départ de Maurizio Sarri n’est toujours pas officiel, mais Chelsea cherche activement son successeur. Selon les informations du Telegraph, les Blues réfléchissent à plusieurs noms. Patrick Vieira notamment, l’entraîneur de l’OGC Nice, est apprécié par les dirigeants anglais après sa première saison réussie chez les Aiglons. Les noms de Frank Lampard, Massimiliano Allegri, Brendan Rodgers et même José Mourinho sont également cités.

Novosti en Serbie explique que les Girondins de Bordeaux ont un œil sur le milieu du Partizan Belgrade Saša Zdjelar (24 ans), également passé par l’Olympiakos Le Pirée et Majorque.

Le Télégramme assure que l’En Avant Guingamp cherche une porte de sortie à Ronny Rodelin (29 ans) pour cet été. En revanche, Nolan Roux (31 ans) pourrait lui être conservé par les Bretons pour mener l’opération remontée.

C’est officiel en France

Fabien Centonze s’engage à Metz. Fabien Centonze (23 ans) quitte Lens pour rejoindre Metz et la Ligue 1. Le latéral droit a signé un contrat de 5 ans.

Quatre recrues à Lens. Le RC Lens annonce officiellement l’arrivée de quatre renforts : Clément Michelin et Yannick Cahuzac (ex-Toulouse), Florian Sotoca (ex-Grenoble) et Manuel Pérez (ex-Clermont).

Florian Raspentino s’engage à Grenoble. Florian Raspentino, en provenance de Valenciennes, s’est engagé en faveur de Grenoble. La durée de son contrat n’est pas mentionnée, mais le joueur s’est engagé pour deux ans d’après nos informations.

Olivier Verdon rejoint Alavés. Le jeune défenseur central de Sochaux, Olivier Verdon, file du côté d’Alavés. On ne connaît pas encore la durée de contrat du joueur de 23 ans.

Alexis Blin est un joueur d’Amiens. Prêté la saison dernière au club picard, le milieu défensif de 22 ans quitte définitivement Toulouse. Il s’est engagé jusqu’en juin 2022 avec la formation basée au Stade de la Licorne.

Le Stade de Reims mise sur Marshall Nyasha Munetsi. Milieu défensif, l’international zimbabwéen (6 capes) de 22 ans arrive en provenance de la formation sud-africaine des Orlando Pirates. Il a signé un contrat de quatre ans. C’est la deuxième recrue du club champenois après le gardien Yehvann Diouf (19 ans).

Les infos du jour à l’étranger

Accord Barça-Ajax pour Matthijs de Ligt. Selon les informations de Catalunya Radio, le FC Barcelone et l’Ajax Amsterdam sont tombés d’accord sur le prix du transfert de Matthijs de Ligt (19 ans). Il serait de 75 M€. Reste désormais à convaincre le défenseur international néerlandais encore indécis. Ce dernier a indiqué dans une interview à Mundo Deportivo, qu’il ne savait pas encore s’il allait dire oui au Barça. ESPN assure que les Blaugranas ont relancé les contacts de manière appuyée avec son représentant Mino Raiola ces dernières heures pour boucler l’opération au plus vite, au nez et à la barbe du Paris SG.

João Félix séduit par l’Atlético. Alors que Manchester City semblait tenir la corde ces derniers jours selon la presse portugaise, l’Atlético de Madrid aurait pris la pole position dans le dossier João Félix (19 ans). La starlette de Benfica serait séduite par le projet colchonero et la possibilité d’évoluer sous les ordres de Diego Simeone, à en croire le quotidien espagnol As. Des solutions sont à l’étude au sujet de la faisabilité de l’opération. Un transfert en payant sa clause libératoire serait en effet très élevé. Un prêt ou un échange avec un joueur (on parle d’Angel Correa) serait à l’étude.

Porto agite le marché. Le club portugais aimerait faire venir Mariano Diaz, lui qui sort d’une saison compliquée pour son retour au Real et qui n’entrerait pas dans les plans de Zidane. Les Dragons sont aussi très chaud sur Zé Luis, l’attaquant du Spartak Moscou. Il y aurait même un pré-accord avec le joueur autour d’un salaire de 1.5M€ annuel. Toujours en attaque, Porto lorgnerait Roger Guedes qui évolue en Chine du côté du Shandong Luneng. Suite au problème cardiaque d’Iker Casillas, les Lusitaniens songeraient à faire venir Gianluigi Buffon pour garder la cage de Porto.

Côté départ, Moussa Marega serait suivi par l’OM selon nos informations. Marseille aurait pris contact, mais un problème de taille se pose : le FC Porto réclamerait 30M€ pour le laisser partir. Liverpool et West Ham souhaiteraient aussi le faire venir pour se renforcer en attaque, et la somme demandée ne devrait pas les effrayer. L’Olympique de Marseille suivraient aussi Yacine Brahimi. Ce dernier est en fin de contrat cet été . Son profil plairait à André Villas-Boas, et il aurait l’avantage de venir pour 0€.

En bref à l’étranger

Info FM : Ghaylène Chaâlali, milieu international tunisien de l’Espérance de Tunis, a fait de la Ligue 1 sa priorité pour cet été. Et selon nos informations, trois clubs français (dont deux de milieu de tableau) sont intéressés par son profil.

Les deux clubs de Manchester, City et United, vont se livrer bataille pour attirer le défenseur de Leicester, Harry Maguire. Pour le moment, les Foxes ont fixé le prix de Maguire à 80 M£ (environ 90 M€). Un montant qui refroidirait les ardeurs des deux clubs.

Selon les informations de Sky Sports, le club de West Ham est entré en phase de négociations avec Villarreal pour Pablo Fornals. Le milieu de terrain de 23 ans est estimé à environ 28 M€.

Ante Rebic (25 ans, Eintracht Francfort) plaît à l’Atlético de Madrid selon les informations de Bild. Les Colchoneros verraient en l’attaquant international croate (28 sélections, 3 buts) une solution de choix pour pallier le départ acté d’Antoine Griezmann (28 ans).

Nicolò Barella (22 ans) est dans le viseur de l’Inter depuis de nombreuses semaines et les négociations avec Cagliari durent, notamment parce que le club sarde demande 50 M€ pour le milieu de terrain. Les dirigeants nerazzurri essayent de faire baisser la note en mettant Bastoni, Eder ou Karamoh dans la balance selon Sky Sport Italia.

Selon Il Messaggero, la Lazio Rome pourrait offrir un contrat à Arjen Robben (35 ans), libre depuis la fin de son aventure au Bayern Munich et qui cherche un dernier défi.

D’après ESPN, Daniele de Rossi (35 ans) pourrait rebondir aux Los Angeles Galaxy. Le milieu de terrain italien est en fin de contrat à la Roma. Boca Juniors apprécie aussi le profil du champion du monde 2006.

C’est officiel à l’étranger

Fonseca nouveau coach de l’AS Roma. L’AS Roma vient d’annoncer l’arrivée de Paulo Fonseca sur son banc de touche. Le technicien portugais s’est engagé pour deux saisons plus une en option avec les Giallorossi. Les Romains ont dû payer une indemnité compensatoire au Shakhtar Donetsk, club précédent du Lusitanien.

