Les infos du jour en France

Il y aura des départs au LOSC. Plusieurs joueurs pourraient bien partir de Lille cet hiver, c’est le président du club en personne, Gérard Lopez, qui l’a affirmé : « on va d’abord essayer de vendre ou prêter des joueurs qui ont moins de temps de jeu » , a-t-il expliqué à l’AFP. Il a également ajouté que certains joueurs étaient très sollicités et que le club aurait des difficultés pour les conserver. Gérard Lopez a tenu à préciser que Nicolas Pépé devrait normalement rester jusqu’à la fin de saison, si tout se passe bien. Enfin, le président lillois a avoué que deux joueurs avaient un bon de sortie sans donner de noms. Leur identité n’a pas filtré, mais selon L’Équipe il s’agirait de Thiago Mendes et Fodé Ballo-Touré.

Une clause de départ pour Neymar ? C’est ce que révèle aujourd’hui le journal As ! La star brésilienne aurait dans son contrat avec le PSG une clause l’autorisant à partir en juin 2020 à condition qu’un club offre 160M€. Une information toutefois à prendre avec des pincettes puisqu’elle nous vient d’Espagne, où même le jour de Nöel, Neymar ne cesse d’alimenter les rumeurs de transferts.

En bref en France

Timothy Weah est en manque de temps de jeu au Paris-Saint-Germain et il souhaite partir en prêt cet hiver. Comme nous vous l’indiquions au début du mois de décembre, il est suivi par Strasbourg et Amiens mais une autre formation de Ligue 1 le regarderait également de près. D’après RMC Sport, il s’agirait du Stade Rennais. Toutefois, selon nos informations, le jeune du PSG se dirige plutôt vers le Celtic Glasgow. Ce serait un prêt sec.

Les Girondins de Bordeaux vont pouvoir se renforcer cet hiver ! D’après les informations de Sud Ouest, les nouveaux investisseurs ont déposé un chèque de 10 millions d’euros au pied du sapin pour la cellule de recrutement girondine.

Jesé Rodriguez aimerait lui aussi quitter la capitale et le PSG est vendeur. Très peu utilisé depuis son arrivée au club, le joueur veut retrouver le plaisir de jouer. Aux dernières nouvelles, Valladolid serait disposé à le relancer en janvier.

Un autre joueur pourrait partir du club de la capitale durant ce mercato. Selon L’Équipe, Loïc Mbe Soh (17 ans) qui évolue avec la réserve parisienne intéresserait Valenciennes, actuellement 18e de Ligue 2. Un prêt serait à l’étude.

D’après les informations de Het Nieuwsblad l’Olympique Lyonnais serait fan du jeune latéral droit d’Anderlecht Alexis Saelemaekers. Ainsi, les Rhodaniens seraient à nouveau venus observer le joueur de 19 ans. Mais Arsenal rode, la concurrence va être rude.

C’est officiel en France

Le défenseur belge de 33 ans, Laurent Ciman, a résilié son contrat avec Dijon.

Les infos du jour à l’étranger

Le Real Madrid est déjà très actif sur le marché des transferts. Les Merengues devraient enregistrer plusieurs arrivées cet hiver, à commencer par celle du jeune Exequiel Palacios, qui devrait rapidement se faire. Évalué à environ 30 M€, le milieu de River Plate pourrait atterrir à Madrid dans les prochains jours. Autre nom qui revient avec insistance, celui du défenseur Mario Hermoso. Le club possède justement une clause de rachat de 7,5M€, car le joueur à été formé au Real. Un montant que devrait réussir à payer la Casa Blanca sans trop de difficultés... Un autre défenseur est dans le viseur des dirigeants madrilènes. Il s’agit d’Eder Militao qui évolue à Porto. Mais il faudra payer le prix fort pour s’offrir les talents du jeune joueur brésilien. Le club portugais en demanderait pas moins de 50M€ !!

Et puis le nom de Nabil Fekir aurait été proposé au Real Madrid ! Ce n’est pas la première fois que ce possible transfert est évoqué, mais cette fois Florentino Pérez étudierait très sérieusement le cas Fekir, car Madrid compte se renforcer au milieu de terrain, en particulier au poste de meneur de jeu. En effet, Isco serait sur le départ. Il y a en tout cas un vrai divorce entre le joueur et le club ces dernières semaines. Le milieu espagnol n’aurait jamais été aussi près de quitter le Real selon les médias espagnols, son départ pourrait être acté dès cet hiver...

Manchester United passe à l’attaque pour recruter en défense. Les Reds Devils cherchent à se renforcer sur les lignes défensives cet hiver, en particulier au niveau de la charnière centrale. Les dirigeants mancuniens auraient une liste déjà bien établie de 10 noms d’après le Daily Mail, entre jeunes joueurs prometteurs et défenseurs expérimentés. On retrouve notamment Kalidou Koulibaly, qu’il sera très difficile d’arracher au Napoli... D’autres noms prestigieux comme ceux de Toby Alderweireld ou Harry Maguire sont également évoqués.

En bref à l’étranger

La Juventus se chercherait un remplaçant sur le long terme à Mario Mandzukic. Pourtant toujours leader incontesté et invaincu en Serie A, la Vieille Dame préfère prévenir plutôt que guérir. La direction du club s’intéresserait à Romelu Lukaku, pour devenir le nouveau buteur du champion d’Italie.

Finalement, Lucas Hernandez ne devrait pas partir durant cette période hivernale. Les Colchoneros auraient clairement fait comprendre au Bayern Munich que le champion du monde n’était pas à vendre. Les Bavarois auraient alors accepté de ne pas le recruter cet hiver. Un joli cadeau de la part du club allemand.

C’est officiel à l’étranger

Bacary Sagna retourne à l’Impact Montréal.

Fabio Quagliarella, capitaine de la Sampdoria, rempile jusqu’en juin 2020.

Luiz Phellype s’engage avec le Sporting jusqu’en 2024.

Prêté à l’Eintracht Francfort en début de saison, Francisco Geraldes est de retour au Sporting.

Quique Sanchez Flores s’engage avec le Shanghai Shenua.

Le Slovène Aljaž Struna signe avec Houston Dynamo