Les infos du jour en France

L’attaquant argentin Dario Benedetto est arrivé à Marseille et devrait assister à la rencontre de l’OM face au Napoli au Stade du Vélodrome. L’Argentin de 29 ans passera ensuite sa visite médicale dans le centre d’entraînement Robert Louis Dreyfus, avant d’officialiser (enfin) sa venue.

Sur le départ de Rennes, le portier Tomas Koubek va signer un contrat de 4 ans avec la formation du club allemand d’Augsbourg contre un montant situé entre 7 et 8 M€. Il sera remplacé par Édouard Mendy, qui vient de Reims.

Les infos du jour à l’étranger

L’Inter Milan s’active enfin sur le marché des transferts. Côté départ, Radja Nainggolan (31 ans) va retourner à Cagliari, où il y avait joué de 2010 à 2014. Le milieu de terrain belge a clairement été désigné comme indésirable par la direction du club lombard, tout comme Mauro Icardi (26 ans). Sauf que ce dernier ne compte pas partir du club italien. Sa femme et agent Wanda Nara, serait enceinte de son 6e enfant, et le couple aurait décidé de ne pas changer de ville dans ce moment délicat. L’attaquant serait donc prêt à rester une année supplémentaire, quitte à ne pas jouer de toute la saison. Pour faire face à ces deux mises à l’écart, les Nerazzurri cherchent donc à les remplacer. Après un échec sur le dossier Cavani, il reste maintenant deux pistes chaudes pour se substituer à Icardi. Celle de Romelu Lukaku d’abord, où l’Inter est à la lutte avec la Juventus. En effet, l’échange avec Paulo Dybala vers United pourrait finalement ne pas avoir lieu puisque l’Argentin n’est pas vraiment convaincu par le projet des Red Devils. De plus, la piste du Romain Edin Dzeko semble toujours d’actualité. Concernant le remplacement de Nainggolan, Antonio Conte aurait ciblé Ivan Rakitic ou encore Kevin Strootman. Cependant pour pouvoir réaliser un transfert, l’Inter va devoir d’abord vendre. Les joueurs de l’entre-jeu João Mário et Borja Valero sont notamment tout en haut de la liste des départs.

Les officiels du week-end

Everton s’offre l’Italien Moise Kean (19 ans) pour 25M€. Courtisé par plusieurs grands clubs européens comme le FC Barcelone ou encore Arsenal, c’est finalement avec les Toffees que le jeune attaquant s’engage pour les cinq prochaines saisons. Également en Angleterre, Allan Saint-Maximin a choisi de poursuivre sa carrière à Newcastle. L’attaquant français, qui évoluait à l’OGC Nice, a signé un contrat de six ans avec les Magpies, qui ont dû débourser environ 20M€ pour le recruter.

En Espagne, le FC Barcelone s’arrache les services du latéral gauche espagnol Júnior Firpo pour venir seconder Jordi Alba. Venant du Betis, le joueur de 22 ans s’est engagé avec les Blaugranas pendant 5 saisons contre un montant de 18M€ + 12M€ de bonus. Sa clause libératoire s’élève à 200M€.

Titré avec l’Algérie au cours de la Coupe d’Afrique des Nations 2019, Ismaël Bennacer décide de quitter son club d’Empoli afin de s’engager avec l’AC Milan. Le milieu de 21 ans, désigné meilleur joueur du tournoi de la CAN, rejoint donc les rangs des Rossoneri où il a signé jusqu’en 2024. Enfin, libre depuis la fin de son aventure avec l’Atlético de Madrid, le latéral espagnol Juanfran (34 ans) s’engage en faveur de São Paulo et rejoint Dani Alves.

- Retrouvez toutes les informations mercato de la journée sur notre live transfert

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10