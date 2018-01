Les infos du jour en France

Monaco sur tous les fronts. L’AS Monaco se montre très actif en ce début de mercato. Après avoir enregistré les départs de Souahilo Meïté en prêt à Bordeaux, Kongolo en prêt à Huddersfield, Pierre Nguinda en prêt à Quevilly, les dirigeants monégasques ont recruté une pépite lituanienne nommée Edgaras Uktus. De plus, Jordi Mboula a été prolongé jusqu’en 2022. Mais ce n’est pas tout, dans les jours à venir, on risque d’entendre encore parler du club du rocher. Thomas Lemar est courtisé de toutes parts, par Liverpool et Arsenal notamment, et sa cote continue de grimper. Même chose pour Fabinho qui voulait déjà quitter le club l’été dernier. João Moutinho se dirige plutôt vers une prolongation. En conférence de presse aujourd’hui, le coach Leonardo Jardim a déclaré : « Monaco n’a pas l’habitude de faire de grosses ventes en hiver. C’est notre stratégie. » A voir maintenant ce que décideront les dirigeants...Du côté des arrivées, plusieurs noms ont été cités dans la presse ces derniers jours : Juan Fernando Quintero du FC Porto, Jérôme Roussillon de Montpellier et Marko Pjaca de la Juventus Turin. Autant dire que l’ASM n’a pas dit son dernier mot.

En bref en France

En quête d’un latéral gauche, le PSG aurait des vues sur le jeune défenseur de l’AS Roma, Luca Pellegrini. Libre de tout contrat en juin prochain, ce dernier n’a toujours pas prolongé.

Selon O Jogo, l’Olympique de Marseille aurait un œil sur un jeune milieu de terrain du championnat portugais. Il s’agit du milieu de terrain guinéen Alfa Semedo qui évolue à Moreirense, l’actuel quinzième du championnat portugais.

Le défenseur central croate Darijo Župarić (25 ans) jouit d’une belle cote sur le marché des transferts. Selon le journal local Rijeka Danas, la Sampdoria et Stuttgart aimeraient faire signer le joueur prêté par Pescara à Rijeka. Mais selon cette même source, Montpellier serait également sur le coup.

C’est officiel en France

Accord de principe pour Paul Baysse

Accord de principe trouvé avec Malaga pour le transfert de Paul Baysse sous réserve de la visite médicale et de la signature des documents administratifs

Contrat aspirant pour Nathan Bitumazala

Signature d'un contrat aspirant pour Nathan Bitumazala (15 ans).

Mesloub quitte Lorient

Walid Mesloub quitte les Merlus. Le club tient à le remercier pour son professionnalisme et lui souhaite bon courage pour la suite de sa carrière.

Darbion et Dingomé rempilent à Troyes

Les infos du jour à l’étranger

Le grand ménage à Manchester United. A Manchester United, ça chauffe également. Pour son mercato, José Mourinho souhaite frapper fort. Ce qui n’est pas forcément du goût de ses dirigeants... Et pourtant, les 15 points de retard au classement sur City prouvent bien qu’il va falloir recruter. Ainsi, les noms du Bordelais Malcom, l’Intériste Joao Mario et du Gunner Mesut Ozil sont évoqués ces derniers jours. Mais encore plus chaud, le Parisien Lucas Moura serait dorénavant visé. Les discussions partiraient sur les bases d’une indemnité de 25 M€. Un montant bien loin des 40M€ demandés par le Paris Saint Germain, mais au vu de la situation actuelle du joueur, son prix sera forcément revu à la baisse. Côté départ, Marouane Fellaini et Matteo Darmian sont priés d’aller voir ailleurs. Et plus surprenant on a appris aujourd’hui que Zlatan Ibrahimovic pourrait finalement quitter le club plus tôt que prévu. Des clubs de MLS et des écuries chinoises seraient très intéressés de le recruter pour le début de leur championnat, en mars prochain.

La Juve réclame 160M€ pour Dybala. Devant les intérêts des cadors européens pour Dybala, la Juventus a indiqué aux clubs intéressés que les enchères concernant la pépite argentine commenceraient à partir de 160 M€ indique Tuttosport. De quoi calmer les courtisans...

Bakambu c’est 74M€. Le transfert de Cédric Bakambu au Beijing Guoan prend de l’envergure. Le club chinois va en effet débourser bien plus que les 40 M€ de la clause libératoire, en raison des taxes imposées par l’état chinois sur les transferts qui doublent quasiment le prix du transfert. Ainsi, c’est 74 M€ que le club doit lâcher pour finaliser le transfert ! Ce qui fait de Cédric Bakambu le joueur africain le plus cher de l’histoire ! Au Beijing Guoan, l’ancien attaquant de Sochaux, âgé de 26 ans, touchera 18 M€ brut par an.

En bref à l’étranger

Annoncé tout proche du Real Madrid, le portier de l’Athletic Bilbao Kepa Arrizabalaga semble perdre patience. Au point de remettre en cause son transfert chez les Merengues.

Sport affirme que Rafinha Alcantara dispose de trois propositions. L’Inter Milan, le Celta Vigo et Arsenal auraient tous approchés le joueur du FC Barcelone.

Comme Rafinha, Aleix Vidal est aussi un élément qui dispose d’une belle cote sur le marché. Mundo Deportivo explique que deux nouveaux courtisans se sont manifestés, à savoir Naples et l’Atlético Madrid.

Invité à plier bagage par la direction du FC Barcelone, Arda Turan serait tout proche d’être transféré. L’entraîneur d’Istanbul Basakshehir a en effet déclaré que le retour du milieu de terrain en Turquie pourrait bientôt être officialisé.

Selon la Rai 1, Naples serait proche de boucler le transfert de Gerard Deulofeu en provenance du FC Barcelone. Une offre de 18 M€ + 2 M€ aurait ainsi été formulée.

Selon Marca, l’Atletico Madrid souhaiterait offrir une revalorisation salariale à l’international tricolore (49 sélections, 19 buts) pour le convaincre de rester, s’il le souhaite bien évidemment. Qu’en dira le principal intéressé, sous contrat jusqu’en juin 2022 à Madrid ?

Selon RMC, Francis Coquelin serait tombé d’accord avec le FC Valence autour d’un contrat longue durée de quatre ans et demi. Le club espagnol et Arsenal doivent désormais s’entendre sur les modalités du transfert et l’annonce pourrait être officialisée dans les prochaines 48 heures.

D’après les informations du Daily Mail, Theo Walcott (Arsenal) est dans le viseur de plusieurs écuries. Mais c’est Everton qui serait le grand favori pour l’accueillir cet hiver. On parle d’un transfert à hauteur de 22 millions d’euros.

Le Mirror indique que Southampton est toujours sur la piste de Nicolas Gaitan. Mais Crystal Palace et Everton seraient aussi sur le dossier.

Sky Italia révèle que Crystal Palace a fait une offre pour Khouma Babacar (Fiorentina). Le montant de la proposition n’a pas filtré.

La Gazzetta dello Sport assure que Bartosz Bereszyński (Sampdoria) est sur les tablettes des cadors italiens. Ainsi, Naples, la Roma et les deux clubs de Milan suivraient cette piste.

Selon les informations de L’Equipe, Moussa Sow, l’ancien attaquant du LOSC âgé de 31 ans, pourrait revenir en Turquie. Lui qui avait brillé à Fenerbahçe pendant plusieurs saisons discute actuellement avec Bursaspor, le club entraîné par Paul Le Guen. Il évolue actuellement à Al-Ahli Dubai (8 matches, 1 but).

C’est officiel à l’étranger

Valentin Stocker quitte le Hertha et retourne à Bâle

Wolfsbourg recrute Steffen !

Wolfsbourg recrute Renato Steffen du FC Bâle ! Le joueur de 26 ans a signé un contrat jusqu'en 2021 et portera le numéro 8.

Digard 6 mois à Lorca

OFICIAL I Didier Digard, nouveau joueur du Lorca FC pour le reste de la saison

Lucas Pratto signe à River Plate