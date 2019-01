Les infos du jour en France

La quête du milieu de terrain continue pour le PSG. Les dirigeants du PSG s’activent enfin sur ce mercato hivernal. À la recherche d’un ou plusieurs milieux de terrain, le club de la capitale française avancerait ses pions sur le dossier Idrissa Gueye. Le joueur d’Everton, âgé de 29 ans, pourrait faire l’objet d’une offre de 30M€ du PSG au club anglais dans les prochains jours. Le problème étant que Everton réclame au moins 40M€ pour son international sénégalais. Seconde piste pour les Parisiens, celle menant à Abdoulaye Doucouré, le milieu de Watford. Le Français de 26 ans a affirmé qu’il souhaitait quitter son club au mercato d’hiver. Sur ce dossier, Paris est en concurrence avec Tottenham, Arsenal et Liverpool. Toujours dans l’entre-jeu, le PSG suit également deux Brésiliens : il s’agit de Allan du Napoli, et Fernando de Galatasaray. Pour le premier, l’affaire s’annonce compliquée, puisque les Italiens réclament près de 90M€ pour le lâcher dès le mercato hivernal. Pour le second, Fernando, le club turc n’exige que 6M€, un dossier qui aurait le gros avantage de ne pas être très coûteux. En parallèle, le Paris Saint Germain espère toujours recruter le prodige milieu de l’Ajax, Frenkie de Jong mais la concurrence est rude. Barcelone et Manchester City tentent également de négocier avec les dirigeants néerlandais, qui ont fixé son prix à au moins 70M€. Selon les dernières informations, Frenkie de Jong aurait donné sa préférence pour signer au PSG plutôt qu’au Barça ou à City.

En bref en France

Selon UOL, Monaco courtise David Luiz, tout comme Benfica. Le Brésilien, dont le contrat à Chelsea prend fin en juin prochain, n’a toujours pas étendu son bail et les propositions des Blues ne seraient pas intéressantes.

L’OM est toujours dans l’expectative concernant Mario Balotelli, qui est pourtant sa priorité sur le mercato hivernal. Il n’y a toujours pas d’accord entre le joueur et le club phocéen. Super Mario n’est clairement pas pressé.

Annoncé sur le départ, notamment du côté de la Chine et du Dalian Yifang, Dimitri Payet reste un joueur de l’OM. Et il a tenu à mettre les choses au point à l’issue de la rencontre entre l’OM et l’AS Monaco. « On laisse les bruits parler. C’est la période c’est comme ça. Les gens qui me connaissent savent pourquoi je suis venu. Je ne perds pas mon temps à répondre à des stupidités pareilles. »

Courtisé depuis plusieurs semaines par la formation galloise de Cardiff, le buteur du FC Nantes, Emiliano Sala, va-t-il enfin régler son transfert en Premier League ? Selon la BBC, l’Argentin est actuellement en route pour la capitale galloise.

Absolument pas utilisé par Rudi Garcia, malgré la faiblesse de Jordan Amavi, Christopher Rocchia, le latéral gauche de l’Olympique de Marseille va aller se trouver du temps de jeu loin de l’OM. En effet, selon les informations de La Marseillaise, le jeune joueur devrait être prêté sans option d’achat en Ligue 2 du côté de Sochaux. Les Doubistes sont actuellement 17es de la seconde division.

Cet hiver encore, Jacques-Henri Eyraud, Adoni Zubizarreta et Rudi Garcia vont tenter de dégotter un avant-centre pour l’Olympique de Marseille. Pour le moment, Mario Balotelli est toujours la priorité. Toutefois, cela n’empêche pas les agents de proposer les services de leur poulain. Ainsi, d’après France Football, Antonio Sanabria (Betis Séville) a été proposé aux dirigeants olympiens. Il pourrait être prêté avec option d’achat.

Les infos du jour à l’étranger

Une première recrue pour Dortmund. En Allemagne, c’est le Borussia Dortmund qui se montre très actif. Après avoir vendu son grand espoir Christian Pulisic pour 64 M€ à Chelsea, les dirigeants du club de la Ruhr ont rapidement réinvesti dans le recrutement du jeune défenseur argentin Leonardo Balerdi, en provenance de Boca Juniors. C’est officiel depuis aujourd’hui, le jeune joueur de 19 ans signe un contrat de 4 ans et demi pour un transfert estimé à 16M€.

BVB verpflichtet Leonardo #Balerdi (19) ! Das argentinische Innenverteidiger-Talent hat einen sehr langfristigen Vertrag bei Borussia Dortmund unterschrieben. Alle Infos https://t.co/cvttx5OkV2 pic.twitter.com/9FSHQAK2rs — Borussia Dortmund (@BVB) 14 janvier 2019

Dortmund espère également signer Thorgan Hazard, mais son club du Borussia Mönchengladbach ne souhaite pas s’en séparer durant ce mercato hivernal. Il faudra donc se montrer patient et attendre le retour de l’été. Au niveau départs, Shinji Kagawa serait en partance pour les Girondins de Bordeaux. La formation française souhaite le récupérer en prêt et Dortmund est d’accord. Il ne reste plus qu’à attendre la position du Japonais, qui préférerait rejoindre l’Espagne.

Quant à Jadon Sancho, la jeune pépite anglaise a indiqué qu’il ne partirait pas du club cet hiver.

En bref à l’étranger

Selon Sky Sports, Chelsea est prêt à mettre jusqu’à 56 millions d’euros pour l’attaquant révélation de Bournemouth, Callum Wilson (26 ans, 9 buts en PL cette saison). Mais les Cherries sont encore plus gourmands et exigent 84 millions d’euros aux Blues.

Selon le journal As, le Real Madrid réfléchit à l’idée de recruter un nouvel attaquant de pointe lors de ce mercato hivernal. Mauro Icardi est notamment évoqué.

Selon les informations de Skysports, Mousa Dembélé (Tottenham) a pris la direction de la Chine où il va s’engager en faveur du Beijing Guoan. Il est attendu pour passer la visite médicale.

L’AS Roma est à la recherche d’un milieu de terrain supplémentaire et selon les informations du Corriere dello Sport, le directeur sportif Monchi pense au Français Morgan Schneiderlin, qui joue moins à Everton.

La situation de Gonzalo Higuain ne s’arrange pas à l’AC Milan, à tel point que l’Argentin souhaiterait changer d’air. Comme nous l’avions évoqué quelques jours plus tôt, il serait dans le viseur de Chelsea, où il retrouverait Maurizio Sarri, qu’il a connu à Naples. Cependant, comme l’explique le London Evening Standard, la Juventus Turin, club auquel appartient toujours Higuain, aurait refusé l’approche de Chelsea, qui serait venu aux renseignements pour un prêt jusqu’à la fin de la saison, ou pour une saison supplémentaire.

En quête de renforts sur le mercato hivernal dans le but de gagner sa course pour le maintien en Premier League, Fulham se pencherait sur l’ailier néerlandais Ryan Babel selon le Daily Mail. Âgé de 32 ans, il évolue actuellement au Besiktas. Il a déjà joué en Premier League, à Liverpool, entre 2007 et 2011.

Selon les informations du Daily Mail, l’entraîneur d’Arsenal Unai Emery serait prêt à céder Mesut Özil en janvier histoire d’alléger la masse salariale et ainsi d’attirer un ou plusieurs renforts sous la forme de prêts.

L’attaquant du Steaua Bucarest, Harlem Gnohéré, 11 buts en 17 rencontres de championnat, attise les convoitises. Selon nos informations, Villarreal et Wolverhampton souhaiteraient l’accueillir en prêt. Toutefois, le président du club hongrois aimerait plutôt le céder pour un achat sec ou un prêt avec obligation d’achat.

Auteur de seulement quatre petites rencontres en Bundesliga cette année avec l’Eintracht Francfort, Simon Falette pourrait découvrir un nouveau championnat. Selon les informations de Kicker, le défenseur serait dans le viseur de Nottingham Forest.

D’après les informations du Times, une offre en provenance de Chine, du Shanghai SIPG, de 45 millions de livres (50 M€) va arriver sur la table des dirigeants de West Ham pour son attaquant Marko Arnautovic.

Selon les informations de Marca, Borja Iglesias (25 ans) a refusé une proposition d’Everton, qui était prêt à payer les 28 millions d’euros de sa clause. L’attaquant de l’Espanyol, qui totalise 9 buts en Liga cette saison, n’aurait pas l’intention de bouger.

À la recherche d’un milieu de terrain, le FC Porto scrute avec attention du côté de l’Écosse et du Celtic Glasgow en particulier. Selon O Jogo, les Dragons seraient toujours intéressés par les services du Français Olvieir Ntcham (22 ans).

C’est officiel en France

Nantes libère Kara Mbodji. Le joueur retourne à Anderlecht.

D'un commun accord, le FC Nantes, le @rscanderlecht et @KaraMbodji ont mis un terme au prêt du défenseur central sénégalais sur les rives de l'Erdre. Le Club souhaite une bonne continuation à Kara pour la suite de sa carrière. pic.twitter.com/cDGntR2Pwf — FC Nantes (@FCNantes) 14 janvier 2019

Pascal Plancque nouveau coach de Niort.

Mehdi Merghem (Châteauroux) est arrivé à Guingamp.

Degemer mat Mehdi ! #tousensembleonvalefaire pic.twitter.com/delDHWku8I — En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) 14 janvier 2019

Yves-Simon Pambou (Hapoel Petah Tikva) signe au GF 38.

Yves-Simon Pambou est Grenoblois ! Un milieu de terrain international congolais rejoint le GF38...https://t.co/iAcUmH8qCo pic.twitter.com/kEylSQYiez — Grenoble Foot 38 (@GF38_Officiel) 14 janvier 2019

C’est officiel à l’étranger

Yohan Cabaye est libre. Le club d’Al Nasr a libéré le Français de son contrat.

شركة #النصر لكرة القدم تستغني عن خدمات الثُلاثي كاباي وروزا وماركينوس وتشكر اللاعبين الثلاثة على الفترة التي ارتدوا فيها قميص العميد.#نادي_النصر pic.twitter.com/0FIfPf6Qgc — AL NASR FC (@ALNasrSC) 13 janvier 2019

Levante annonce le départ de Samu García.

Artur Yusupov (FK Rostov) retrouve le Dinamo Moscou.