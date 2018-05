Les infos du jour en France

Ca bouge déjà au PSG. Exit Unai Emery et place à Thomas Tuchel. L’entraîneur allemand a fait savoir, dès son arrivée au camp des Loges, qu’il faisait confiance à ses joueurs et qu’il serait très heureux si le mercato s’arrêtait aujourd’hui. Cependant, cela n’empêche pas les rumeurs. La plus importante étant celle menant à Gianluigi Buffon. Le portier italien a annoncé son départ de la Juventus et se cherche un nouveau défi. Le club parisien serait à l’affût et serait proche de conclure son arrivée. Les Parisiens étudieraient aussi les pistes du défenseur latéral gauche de Leverkusen, Wendell, mais également de l’attaquant international japonais Shoya Nakajima, qui évolue à Portimonense. Sur le front de l’attaque, la rumeur Robert Lewandowski reviendrait également en cas de départ d’Edinson Cavani. Obligé de vendre sous la pression du fair-play financier, les dirigeants parisiens vont chercher à récupérer de l’argent sur plusieurs joueurs. Cavani pourrait être un de ceux-là même si l’Uruguayen a annoncé son intention de rester. Les cas Javier Pastore, Angel Di Maria, ou encore Layvin Kurzawa devraient aussi agiter les prochaines semaines. Adrien Rabiot doit aussi rencontrer sa direction pour définir la marche à suivre cet été. Les deux gardiens, Alphonse Aréola et Kévin Trapp, vont aussi discuter de leur avenir avec la probable arrivée de Buffon. Enfin, il faudra régler le dossier Gonçalo Guedes. Prêté à Valence cette saison, le Portugais veut rester en Espagne. Les Valencians sont prêts à mettre 40 millions d’euros pour le garder mais le PSG demanderait 80 millions d’euros pour accepter son départ. Christopher Nkunku pourrait aussi aller voir ailleurs sans promesse d’un temps de jeu plus important. Globalement, ce sont plusieurs jeunes qui pourraient quitter le navire lors de ce mercato.

Les infos du jour à l’étranger

Info FM : Selon nos informations, Samuel Eto’o serait suivi par un club brésilien et un club turc. Mais l’attaquant camerounais se sent bien à Konyaspor, où il dispose d’un contrat jusqu’en juin 2020.

A l’étranger, la valse des entraîneurs a également lieu en ce moment. Cela avait commencé dès le mois d’avril avec le Bayern Munich qui a nommé Niko Kovac. Plus récemment, Naples a choisi Carlo Ancelotti pour remplacer Sarri, Montella a été limogé de Séville et en Angleterre, Pellegrini est le nouvel entraîneur de West Ham et Unai Emery a débarqué à Arsenal.

Toujours Outre-Manche, Leicester a également fixé le prix de Ryad Mahrez. Les Foxes ne demandent plus 108 millions d’euros comme cet hiver mais la somme reste conséquente. On parle d’une indemnité de transfert de 68 millions d’euros, ajoutée à divers bonus qui pourraient faire grimper la note jusqu’à 85 millions d’euros. Manchester United, de son côté, tiendrait sans doute sa première recrue. Selon la presse européenne, un accord aurait été trouvé entre les Red Devils et le Shakhtar Donetsk pour le milieu de terrain Fred. Le Brésilien devrait rejoindre l’Angleterre pour 50 millions d’euros.

C’est officiel

Iniesta à Vissel Kobe

Accord Atlético-Villareal pour Rodri

Kondogbia officiellement à Valence

Xavi prolonge à Al-Sadd

OFFICIAL : The Maestro stays ! Our captain Xavi has extended his contract with #AlSadd and will remain with the club for another two years pic.twitter.com/g5pfM4tV3T — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) May 24, 2018

Yann Gboho signe professionnel

Le #StadeRennais F.C. est heureux d'annoncer la signature du premier contrat professionnel de Yann #Gboho. Attaquant des U17, il est désormais lié au club jusqu’en 2021.

https://t.co/q2LoXLmVxK#FiertéRougeEtNoir pic.twitter.com/6cY4RAqMQY — Stade Rennais F.C. (@staderennais) May 24, 2018

Canales libre comme l’air

COMUNICADO OFICIAL : El futbolista @SergioCanales finaliza su contrato con la #RealSociedad el próximo 30 de junio y no continuará en el club txuri urdin. #EskerrikAskoSergio #RealSociedad https://t.co/cPqQGOKbpE — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) May 24, 2018

Christopher Dilo prolonge avec le Paris FC

Nous sommes heureux de vous annoncer la prolongation de Christopher Dilo jusqu'en 2020 https://t.co/4DoAMLkrix pic.twitter.com/SG7UrGQcGT — Paris FC (@ParisFC) May 24, 2018

Pochettino rempile avec Tottenham