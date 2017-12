Les infos du jour en France

Paris préparerait une offre démentielle pour Milinkovic-Savic. Selon Il Corriere dello Sport, le PSG a bien l’intention de frapper un gros coup l’été prochain face à ses concurrents européens : s’offrir le très prometteur milieu de terrain serbe Sergej Milinkovic-Savic. Âgé de 22 ans, celui qui tous les ténors continentaux s’arrachent (la Lazio a récemment repoussé des avances du Real Madrid) pourrait ainsi faire l’objet d’une proposition de 170 M€ de la part de l’actuel leader de la L1 ! Le Corriere indique que le super agent portugais Jorge Mendes aurait été sollicité pour orchestrer tout ceci. Et ce n’est pas la première fois que son nom est cité puisque Manchester United l’a également mandaté...

Marseille lorgnerait Thiago Mendes. L’arrivée d’un renfort dans l’entrejeu est l’autre priorité marseillaise. L’Équipe nous apprend que le Lillois Thiago Mendes (25 ans) aurait la cote auprès de la direction de l’OM. Mieux, l’actuel quatrième du classement de Ligue 1 aurait déjà passé la seconde en entrant en contact avec l’entourage du Dogue dans le cadre d’un transfert cet hiver. Interrogé par le journal, Eyraud n’a pas souhaité confirmer cette piste, mais a tout de même confié que « c’est un très bon joueur. »

En bref en France

Info FM : selon nos informations, de nombreux clubs étrangers sont venus aux nouvelles ces dernières semaines concernant Youssef Aït Benasser. Des clubs allemands, comme le Hertha Berlin dont nous vous avions parlé il y a quelques jours, mais aussi anglais (Arsenal, Everton, Southampton) et espagnols (Villarreal et Malaga).

Déjà sur le coup l’été dernier, le patron de Nantes, Waldemar Kita veut retenter sa chance cet hiver pour Lucas Moura affirme le média local 20 Minutes Nantes. Bien entendu, le FCN ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour se permettre un transfert. Sans surprise, c’est donc un prêt que vise Kita.

Selon les informations du quotidien sportif turc FotoMaç, Doria (23 ans), en manque cruel de temps de jeu, serait suivi par les recruteurs de l’écurie de Trabzonspor. FotoMaç évoque même la possibilité d’un prêt gratuit jusqu’à la fin de l’exercice en cours.

Interdit de recrutement, le LOSC a au moins la possibilité de récupérer des joueurs prêtés comme Martin Terrier (prêté à Strasbourg), Xeka (Dijon), mais surtout Éder (Lokomotiv Moscou). Selon les informations de L’Équipe, le buteur héroïque de la finale de l’Euro 2016 pour le Portugal (contre la France, 1-0) pourrait quitter la capitale russe six mois avant la fin de son prêt. Des négociations auraient été entamées par les deux clubs respectifs. Une option d’achat de 5 millions d’euros figure sur le contrat d’Éder.

Les infos du jour à l’étranger

Ça va bouger sérieusement à Chelsea. D’abord, le coach, Antonio Conte fait l’objet de plusieurs rumeurs de départ. Le Milan AC mais aussi la sélection italienne aimeraient le récupérer à l’avenir. Toujours est-il que le technicien transalpin est bel et bien sur le banc des Blues et compte tenter des coups pendant le mercato. Le nom d’Alex Sandro revient toujours avec insistance. Le joueur de la Juventus avait déjà failli rejoindre Stamford Bridge cet été... Aussi, Chelsea aimerait s’offrir la pépite d’Hambourg, l’attaquant Jann-Fite Arp, âgé de 17 ans seulement et auteur de deux buts déjà en Bundesliga. Enfin, le club londonien serait également prêt à débourser les 90 millions d’euros estimés pour Thomas Lemar, et y ajouter son attaquant international belge, Michy Batshuayi. Côté départ, Eden Hazard fait toujours autant rêver l’Europe du football. A tel point que Manchester United et le Real Madrid se seraient renseignés sur son prix récemment. Et puis, il y a le cas de David Luiz, où le départ semble de plus en plus inévitable.

En bref à l’étranger

D’après les informations de Marca, Arsène Wenger serait très intéressé par Jose Arnaiz, jeune attaquant et meilleur attaquant du Barça B (6 buts). Le média espagnol assure que les Gunners seraient prêts à passer à l’action dès cet hiver en payant sa clause.

Selon les informations de KSTA, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux, Anthony Modeste, pourrait retourner à Cologne, voire envisager un départ pour un club plus huppé : le Borussia Dortmund.

C’est officiel à l’étranger

Mario Gomez retourne à Stuttgart

155 Tore in der Bundesliga, 31 in der Nationalmannschaft und im Herzen immer ein weiß-roter : Mario #Gomez kommt zurück nach Hause ! Der Nationalstürmer wechselt mit sofortiger Wirkung zum #VfB und unterschreibt einen Vertrag bis 2020. #stuttgarterjungs #welcomehome pic.twitter.com/l2qLI1L5Oh — VfB Stuttgart (@VfB) 22 décembre 2017

Obbadi au Maroc

Libre de tout contrat depuis son départ de l’OGC Nice en fin de saison dernière, Mounir Obbadi attendait un nouveau challenge. Contacté par nos soins, l’ancien joueur de l’AS Monaco avait avoué donner sa préférence à la France. Finalement, c’est au Maroc qu’Obbadi va continuer sa carrière de footballeur. Le Raja Casablanca a annoncé son arrivée pour six mois sur son site officiel.

L’Ajax blinde le courtisé De Jong !