Les infos du jour en France

Ça va bouger pour les Bleus ! L’ouverture du mercato hivernal approche à grands pas, et de nombreux joueurs de l’équipe de France pourraient bel et bien agiter cette fenêtre de janvier. En effet, en difficulté à Manchester United, Anthony Martial (21 ans) ne serait pas contre un départ en prêt cet hiver afin de retrouver du temps de jeu. Son agent, Philippe Lamboley, avait même clairement ouvert la porte au FC Séville, intéressé par le profil de l’attaquant tricolore. « Nous étudions l’option Séville avec beaucoup d’attention. Séville est un très bon club, il est bien classé en Liga, il joue la Ligue des Champions et possède un grand entraîneur. C’est ce que je peux dire. » Seul problème, et non des moindres, les Red Devils n’auraient pas l’intention de laisser partir Martial cet hiver. Toujours au rayon des attaquants, Paul-Georges Ntep (24 ans) semble être dans le flou. L’ailier du Stade Rennais, en fin de contrat en juin prochain, quittera la Bretagne cet hiver ou prolongera, comme l’a indiqué le président René Ruello. « Avec Paul-Georges, on a des engagements qui sont clairs : soit il a un club, qui l’intéresse, et on le transfère dans des conditions qui respectent aussi les intérêts du club, soit il prolonge avec nous. » Besiktas serait intéressé par le profil du Rennais. Hatem Ben Arfa (29 ans) pourrait lui aussi rejoindre la Turquie, et plus précisément Fenerbahçe. La formation coachée par le Néerlandais Dick Advocaat aurait soumis une offre de prêt avec option d’achat au Paris SG pour attirer l’international tricolore. Mais malgré ses difficultés à s’imposer dans la capitale française et l’arrivée de Julian Draxler, l’ancien Niçois serait décidé à rester dans la Ville lumière en janvier.

Dans l’entrejeu désormais, Morgan Schneiderlin (27 ans) va très certainement quitter son club de Manchester United dans les semaines à venir. José Mourinho a donné son feu vert, et le milieu de terrain tricolore pourrait rebondir du côté de West Bromwich. « Morgan est l’un des deux ou trois joueurs que nous observons. Le plus important, c’est qu’il s’agit d’un deal avec un autre club. Il faut d’abord être respectueux et attendre avant d’avancer », a déclaré Tony Pulis, manager du club anglais. Les Baggies auraient déjà formulé une offre de 15 M€. Everton serait également sur le coup. Incapable de s’imposer à l’Inter Milan, Geoffrey Kondogbia (23 ans) est annoncé sur le départ. Pour tout club intéressé, l’ancien Monégasque serait disponible sous forme de prêt avec une option d’achat obligatoire comprise entre 20 M€ et 22 M€. Le Français est régulièrement cité dans l’orbite de l’Olympique de Marseille, mais un départ vers l’Angleterre semble être privilégié. Liverpool et Chelsea seraient à l’affut. Autre milieu de terrain français à la recherche d’un nouveau club, Lassana Diarra (31 ans) pourrait quitter l’OM en janvier. Mais le milieu phocéen traîne son amende comme un boulet (il doit toujours 10 M€ à son ancien club, le Lokomotiv Moscou, ndlr). Et si la presse italienne l’annonce du côté de l’Inter Milan, d’après nos informations, le Marseillais n’a, pour le moment, aucun contact concret.

Côté défenseur, Benoît Trémoulinas (31 ans) n’est plus en odeur de sainteté au FC Séville. Le club andalou ne compte plus sur le Français cette saison et souhaite le voir partir en janvier, quitte à résilier son contrat. Le principal intéressé ne dirait pas non à un retour dans son club formateur, Bordeaux, tandis que l’OM pourrait tenter sa chance. À la recherche d’un latéral, le club olympien pourrait également se tourner vers Mathieu Debuchy (31 ans). Le défenseur français, qui souhaite quitter Arsenal, est intéressé par le projet marseillais. « J’ai dit à mes agents de ne revenir vers moi que s’il y avait quelque chose de concret. Après, Marseille, ça reste Marseille. Même si les résultats ont été un peu difficiles, ça reste l’un des plus gros clubs de L 1. En plus, il y a un beau projet qui est en train de se mettre en place avec un coach que je connais bien. » Pour terminer, Mamadou Sakho (26 ans) devrait lui aussi animer la prochain mercato hivernal. Le défenseur tricolore n’entre pas dans les plans de Jürgen Klopp à Liverpool, et un départ semble être la seule solution. « Il ne fait aucun doute que cette affaire a changé le cours de la carrière de Sakho. Un transfert semble inévitable, mais l’issue est incertaine », ont récemment déclaré les représentants de l’ancien Parisien. Les prétendants sont d’ailleurs nombreux à se manifester pour l’international tricolore. West Brom, Galatasaray, et les deux clubs de Milan seraient notamment prêts à lui donner la chance de relancer sa carrière. Qu’on se le dise, ces Bleus vont vivre un hiver mouvementé !

En bref en France

Info FM : selon nos informations, un accord a été trouvé entre Nancy et Séville pour Clément Lenglet. 5 M€ d’indemnité de transfert et 500 000 € de bonus, voilà les termes de la transaction. Le défenseur central, lui, paraphera un contrat portant sur les 4 prochaines saisons et demie avec la formation andalouse.

Déçu de ses premiers pas au Mexique, avec Tigres, où il manque de temps de jeu, Andy Delort a avoué son spleen dans les colonnes du Midi-Libre. Selon le journal, le Stade Rennais essaierait de l’attirer dans ses filets pour renforcer son attaque cet hiver.

Selon L’Equipe, Metz serait proche d’un accord avec Cheick Diabaté. L’attaquant international malien de 28 ans évolue depuis le début de la saison à Osmanlispor (Turquie).

Depuis plusieurs jours revient le nom de Hakim Ziyech comme une piste de l’OM. Les médias néerlandais s’étonnent de la rumeur, mais évoquent un réel intérêt et une possible offre. Selon le site néerlandais Soccernews, le club phocéen serait prêt à débourser 15 M€ pour l’acheter dès le mois de janvier, tout en le laissant terminer la saison en prêt à l’Ajax.

À la recherche d’éléments offensifs pour garnir son attaque, le LOSC aurait ciblé deux joueurs : le Parisien Jonathan Ikoné (18 ans), qui pourrait arriver sous la forme d’un prêt, ainsi que Karl Toko-Ekambi (24 ans). L’Angevin pourrait être acheté par le club nordiste cet hiver avant d’être prêté au SCO pour le reste de la saison à en croire les informations de RMC Sport.

À la recherche de renforts pour dynamiser son attaque, l’AS Saint-Étienne aurait des vues sur deux joueurs de Ludogorets Razgrad : Wanderson (28 ans), milieu offensif brésilien, et Jonathan Cafu (25 ans), attaquant auriverde selon France Football.

Selon L’Equipe, l’AS Monaco, experte pour repérer les jeunes talents français et étrangers, aurait une nouvelle cible : l’arrière gauche du Havre, Ferland Mendy (21 ans).

Pisté par Las Palmas, Jesé est un homme très demandé. Après le Milan AC, c’est au tour de l’AS Roma de vouloir l’attaquant espagnol du PSG à en croire le Corriere Dello Sport.

En difficulté à l’OM, Romain Alessandrini pourrait rebondir en Italie. Selon, la Gazzetta dello Sport, le Genoa serait toujours intéressé par son profil.

« Nous allons recruter dès cet hiver. Pourquoi nous recrutons ? Parce que nous avons envie, d’ores et déjà, de préparer le mercato estival, de gagner du temps. Et surtout, (...) parce que le président le permet », a déclaré Pascal Dupraz sur RMC. Deux pistes se dégagent notamment en attaque pour renforcer le TFC : Corentin Jean (21 ans, Monaco) et Benjamin Jeannot (24 ans, Lorient).

C’est officiel !

Le SCO d’Angers a annoncé l’arrivée de sa première recrue hivernale : le défenseur latéral ivoirien Abdoulaye Bamba (26 ans).

Le SCO tient sa première recrue ! Abdoulaye Bamba rejoint les bords de la Maine jusqu'en 2018. Bienvenue à Angers ! https://t.co/UKDY5LWnBh pic.twitter.com/H9vooBMTVj — Angers SCO (@AngersSCO) 30 décembre 2016

Kolbeinn Sigthorsson renvoyé à Nantes par Galatasaray.

Cesare Prandelli a posé sa démission. Il n’est plus l’entraineur de Valence, trois mois seulement après son arrivée.

Comunicado Oficial https://t.co/N5pNQnZdyM — Valencia CF (@valenciacf) 30 décembre 2016

Les infos du jour à l’étranger

Les clubs chinois ne s’arrêtent pas ! Après Oscar, transféré au Shanghai SIPG contre 60 M€, et Carlos Tevez, qui va désormais toucher un salaire colossal de 40 M€ par saison au Shanghai Shenhua, la Chine a jeté son dévolu sur Cristiano Ronaldo. C’est ce qu’a affirmé l’agent du buteur portugais Jorge Mendes au micro de Sky Italia : « En Chine, ils ont offert 300 M€ au Real Madrid et 150 M€ la saison au joueur. Mais l’argent ne fait pas tout. Le Real Madrid, c’est sa vie. »

En bref à l’étranger

Parti pour ne pas être dans l’ombre d’Alphonse Areola et Kevin Trapp à Paris, Salvatore Sirigu se retrouve sur le banc à Séville. Et après l’OGC Nice, c’est au tour de Cagliari de se pencher sur sa situation d’après Tuttosport.

D’après les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone est déjà à la recherche du « nouveau Umtiti » en la personne de Dayotchanculle Upamecano, jeune défenseur français de 18 ans qui évolue actuellement dans le championnat autrichien avec le Red Bull Salzbourg. Il est aussi courtisé par le RB Leipzig.

L’attaquant espagnol de Swansea Fernando Llorente serait dans le viseur de Chelsea à en croire les informations de As dans son édition du jour.

Si Isco est annoncé dans le viseur de Manchester City, le manager des Skyblues, Pep Guardiola, n’est pas au courant d’un tel intérêt : « Je n’en ai aucune idée », a indiqué le technicien en conférence de presse.

En conférence de presse, José Mourinho a lâché une information de taille. Un seul prêt sera accepté par Manchester United cet hiver, et concernera le gardien Sam Johnstone. Pour les autres, il faudra donc un transfert sec.

En conférence de presse, Slaven Bilic a affirmé que Marcus Rashford ne quitterait pas Manchester United pour West Ham cet hiver. « Non, il n’y a aucune possibilité. Rashford est très précieux à Manchester United. Ils ont beaucoup de matches dans quatre compétitions différentes. Il joue régulièrement, donc en aucune façon, il y a moyen de le récupérer. »

Après avoir vendu Julian Draxler au Paris SG, le VfL Wolfsbourg ne compte pas se séparer d’autres éléments majeurs cet hiver : « Luiz Gustavo, Ricardo Rodriguez, Carlos Ascues, Vieirinha ou Koen Casteels pourraient-ils partir ? Nous n’avons pas de liste de départs », a lancé le directeur sportif des Loups Olaf Rebbe à la Deutsche Presse-Agentur.

Selon Tuttosport, Axel Witsel pourrait finalement accepter une offre venue de Chine. Un club lui propose 50 millions d’euros sur 3 ans. Cependant, le joueur du Zenit préférerait rejoindre la Juventus mais l’offre faite par les Bianconeri ne serait pas assez élevée à son goût.

L’attaquant du Milan AC, Luiz Adriano (29 ans) est en train de passer sa visite médicale au Spartak Moscou, selon la Gazzetta dello Sport. Le club russe devrait débourser environ 5 M€ pour s’offrir le Brésilien.

D’après le Guardian, Crystal Palace a repoussé une offre de Tottenham pour l’attaquant Wilfried Zaha. Les Eagles veulent prolonger leur joueur qui est actuellement sous contrat jusqu’en 2020.

C’est officiel !

Le milieu international irlandais James McClean (27 ans) a prolongé son contrat jusqu’en juin 2019 avec West Brom.