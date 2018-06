Notre dossier du jour

Les joueurs libres agitent le mercato. L’AS Saint-Étienne serait très proche de faire venir Wahbi Khazri (27 ans). Le joueur aurait donné son accord, et son club Sunderland serait également d’accord avec les Verts. Du côté de Nice, on parle de Gaël Kakuta (27 ans). D’après nos informations, le milieu de terrain français, auteur d’une très bonne saison avec Amiens serait dans le viseur de l’OGC.

Toujours en Ligue 1 mais cette fois à Marseille, la cible se nomme Max Meyer (22 ans). En fin de contrat avec Schalke 04 le 30 juin, l’ancien grand espoir allemand pourrait bien découvrir la Ligue 1. Des contacts avancés sont en cours entre les deux parties. Le salaire reste toutefois à négocier, puisque Meyer ne demanderait pas moins de 5,5 M€ par an.

D’ailleurs, de nombreux autres joueurs sont libres de tout contrat cet été. De quoi faire de très bons coups sur le mercato pour les clubs. Au poste de gardien, c’est Gianluigi Buffon (40 ans) qui fait parler de lui. Après avoir quitté la Juve, il devrait arriver au PSG et signer un contrat de deux ans avec le club parisien.

En défense, Luke Shaw (22 ans) le latéral gauche est en fin de contrat avec Manchester United. Et même s’il discute toujours d’une prolongation, l’AS Monaco le suivrait de près. Holger Badsturber (29 ans) est lui aussi libre cet été. Il devrait quitter Stuttgart, et intéresserait notamment la Lazio de Rome. Damien Da Silva (30 ans), défenseur de Caen cette saison, serait tout proche de Trabzonspor en Turquie, mais n’a toujours rien signé. Il serait dans les tablettes de l’AS Saint-Étienne et le FC Sion.

En Italie, Giorgio Chiellini (33 ans) est en fin de contrat cet été. Mais de son côté, la tendance est plutôt à la prolongation.

Du côté des milieux, Jack Wilshere (26 ans) a annoncé qu’il ne prolongerait pas à Arsenal. Il intéresserait de nombreuses écuries anglaises comme Everton, West Ham, et Wolverhampton. Mais il pourrait également rebondir en Turquie. En effet, il serait parti à Istanbul pour négocier avec le Fenerbahçe. Marouane Fellaini (30 ans) longtemps annoncé sur la liste du PSG ou de l’AC Milan devrait finalement prolonger avec Manchester United jusqu’en 2020.

Parmi les nombreux joueurs qui ont quitté le Sporting Lisbonne cet été, William Carvalho (26 ans) serait très convoité. On parle notamment d’un intérêt en Angleterre, en particulier du côté d’Everton. Yaya Touré avait lui ouvert la porte pour une aventure à l’OM mais le club olympien ne semble pas intéressé par ses services. Le milieu ivoirien de 35 ans est lui aussi libre de tout contrat et cherche toujours un club pour la saison prochaine.

Du côté des Français, deux anciens internationaux sont également libres. Il s’agit de Yohan Cabaye (32 ans) en partance de Crystal Palace avec qui il est toujours en négociation, et de Yohann Gourcuff (31 ans) qui n’a pas été conservé par le Stade Rennais. Ce dernier intéresserait notamment le Toulouse Football Club. En attaque, on parle beaucoup d’Hatem Ben Arfa (31 ans) qui a très peu joué cette année au PSG. De nombreuses équipes souhaiteraient le faire venir et notamment en Ligue 1. L’Olympique Lyonnais serait tenté par le retour de Ben Arfa, mais récemment c’est l’AS Saint-Étienne qui se serait invité dans la danse.

Le Brésilien Bernard (25 ans) est lui en fin de contrat avec le Shakhtar Donetsk, et il pourrait rebondir en Angleterre. Plusieurs clubs de Premiere League se seraient positionnés et récemment, c’est West Ham qui tiendrait la corde. Enfin, le tour des joueurs libres s’achève avec Fernando Torres (34 ans) dont l’aventure s’arrête avec l’Atlético de Madrid cette année. Annoncé en départ vers le Japon, une rumeur parlerait d’un point de chute bien plus proche, mais plus surprenant, puisque le LOSC aurait annoncé son intérêt pour El Niño.

En bref en France

Info FM : la situation de Yohann Pelé n’est toujours pas réglée entre le joueur et l’Olympique de Marseille. Le gardien de 35 ans veut vivre ses dernières années de professionnel dans la peau d’un titulaire, ce qu’il ne peut pas faire à Marseille. Strasbourg lui offrait cette opportunité, avec un bail plus long que celui qui le lie encore à Marseille (juin 2019). Pour bloquer les velléités de départ de sa doublure, l’OM l’a déclaré intransférable, mais aurait, dans le même temps, réclamé une indemnité de transfert à Strasbourg. Réticent à le prolonger initialement, la direction olympienne serait désormais prête à le faire, avec une augmentation salariale à la clé, pour assurer sa présence. Sauf que le portier n’est pas encore prêt à renoncer à son envie de temps de jeu régulier.

Info FM : L’AS Roma était en pole position pour recruter le jeune défenseur lensois William Bianda, âgé de 18 ans seulement. Le joueur va signer un contrat de cinq ans aujourd’hui avec le club romain. Selon nos informations, l’opération s’élève à un total de 6 millions d’euros, plus 5 millions d’euros de bonus. Mais ce n’est pas tout, le club lensois a pris le soin d’ajouter une option de 15% à la revente du joueur, nous a indiqué une source proche du club italien.

Info FM : à la recherche d’un milieu offensif pour renforcer son entrejeu cet été, l’AS Saint-Étienne a établi une short-list pour ce poste. Selon nos informations, les Verts ont essayé de convaincre Samir Nasri (31 ans) de rallier le Forez cet été. Jean-Louis Gasset s’est investi personnellement dans ce dossier, mais l’ancien Marseillais a refusé poliment les avances stéphanoises.

L’agent de Grzegorz Krychowiak (28 ans) a rencontré le FC Séville pour discuter d’un éventuel retour de l’international polonais en Andalousie. Selon ABC de Sevilla, Krychowiak ne serait pas contre un retour dans le club espagnol. Mais Séville n’entend pas débourser une somme folle pour un joueur vendu 33 M€ au PSG en 2016.

L’entraîneur de Toulouse, Alain Casanova, a officialisé l’arrivée de deux joueurs lors de sa présentation à la presse. L’ancien gardien de Dijon, Baptiste Reynet (27 ans) et le jeune attaquant belge Aaron Leya Iseka (20 ans) arrivent dans le club de la Ville rose.

C’est officiel en France !

L’Olympique Lyonnais vend Jean-Philippe Mateta (21 ans) à Mayence. Montant de l’opération : 8 M€ + 2 M€ de bonus.

Dijon confirme le départ du portier Baptiste Reynet (27 ans).

Formé au Paris Saint-Germain, Loïck Landre (26 ans) va retrouver la Ligue 1. Il s’est en effet engagé avec le Nîmes Olympique.

Le RC Lens accueille Gaëtan Laura, attaquant de 22 ans en provenance de Saint-Lô.

Arrivé en janvier dans le staff de Gustavo Poyet, Fernando Menegazzo (37 ans) quitte les Girondins de Bordeaux pour raisons familiales.

L’US Créteil Lusitanos accueille Yannis Dogo, attaquant de 25 ans qui évoluait à Chambly.

En bref à l’étranger

L’ancien grand espoir du Barça Alen Halilovic (22 ans) va rebondir à l’AC Milan. Le jeune milieu croate, qui appartient à Hambourg, a passé sa visite médicale, rapporte Sky Italia.

Les deux internationaux portugais Gelson Martins (23 ans) et Bruno Fernandes (23 ans), qui ont tous les deux résilié avec le Sporting CP, pourraient rebondir au Benfica comme l’indique Record.

Selon les informations du Daily Mirror, Everton serait sur les traces de l’attaquant de l’Eintracht Francfort Ante Rebic (24 ans), auteur d’un bon début de Coupe du Monde en Russie avec la Croatie.

Le jeune gardien Joe Van der Sar (20 ans) quitte ADO pour rejoindre le RKC Waalwijk selon les informations du quotidien néerlandais AD.

À en croire les informations de Milliyet, Philipp Cocu, nouvel entraîneur de Fenerbahçe, ne compte pas sur Mathieu Valbuena (33 ans) pour la saison prochaine. Le média turc évoque des pistes en Ligue 1 et aux États-Unis.

William Bianda (18 ans) est arrivé à Rome mercredi soir pour finaliser son transfert à l’AS Roma. Il doit y signer un contrat de cinq ans. Comme le confirme Sky Sport aujourd’hui, le jeune défenseur du RC Lens a bien passé sa visite médicale avec le club romain. L’officialisation ne devrait pas tarder.

C’est officiel à l’étranger !

Wayne Rooney (32 ans) quitte Everton pour le club américain de DC United.

L’AS Roma a annoncé la signature de William Bianda, jeune espoir du RC Lens, jusqu’en juin 2023. Montant de l’opération : 6 M€. L’opération comporte aussi des bonus pouvant s’élever à 5 M€ et un intéressement à hauteur de 15% sur une éventuelle future vente.

C’est désormais officiel ! Mouctar Diakhaby s’est engagé en faveur de Valence. Le défenseur de 21 ans, qui évoluait à l’Olympique Lyonnais, a signé un contrat de cinq ans avec le club espagnol. Sa clause a été fixée à 100 millions d’euros !

Omar Mascarell (25 ans), un temps annoncé de retour au Real Madrid, a finalement rejoint Schalke 04. Le milieu de terrain espagnol, vainqueur de la Coupe d’Allemagne avec l’Eintracht Francfort, s’est engagé avec le club de la Ruhr jusqu’en juin 2022.

L’arrière gauche belge évoluant à Cagliari, Senna Miangue (21 ans), a été prêté deux saisons avec option d’achat au Standard de Liège.

Promu en Premier League, Cardiff City vient d’officialiser l’arrivée d’Alex Smithies (28 ans). Il était auparavant au Queens Park Rangers.

Le latéral Cheick Keita (22 ans) s’engage à l’Eupen. Il évoluait cette saison à Birmingham.

Le latéral droit Lorenzo Dickmann (21 ans) rejoint la Spal en provenance de Novara.

L’attaquant espagnol de 31 ans Pedro Antonio Sánchez Moñino rebondit à La Corogne. Il évoluait auparavant du côté de Grenade.

Le gardien de but Toño Ramirez (31 ans) quitte la Real Sociedad.

Dani Ojeda, attaquant espagnol de 23 ans, quitte Lorca pour rejoindre Leganés. Il s’est engagé avec le club de Liga jusqu’en juin 2021.