Christian Eriksen tout d’abord. La star danoise va mettre fin à son contrat avec Tottenham en juin prochain et refuse pour l’instant de prolonger. Même l’arrivée de José Mourinho n’a pas convaincu le milieu de terrain qui s’attend à ce que le Real Madrid revienne à la charge. Soit en janvier, et ce sera donc un transfert payant, soit cet été, et il sera gratuit. Pendant ce temps, Manchester United continue de pointer le bout de son nez dans ce dossier.

Zlatan Ibrahimovic, ensuite. L’avenir de l’attaquant suédois, libre depuis son départ du Los Angeles Galaxy, est un mystère. Lui même a confirmé qu’il reviendrait en Italie et tout porte à croire qu’il s’agit bien d’un retour à l’AC Milan. Mais avec lui, tout est possible. La récente signature de Carlo Ancelotti à Everton au poste d’entraîneur pourrait tout changer. La Serie A et la Premier League sont donc deux destinations possibles pour l’ancien Parisien.

Troisième joueur, Erling Braut Håland. La révélation de cette saison sur la scène européenne affole tous les grands clubs d’Europe. Tout indique qu’il quittera Salzbourg au cours du mois de janvier et la lutte a déjà commencé. Manchester United et la Juventus seraient en pole position mais le Borussia Dortmund et le RB Leipzig tiennent également la corde.

Puis, Edinson Cavani. L’Uruguayen est à 6 mois du terme de son contrat. Il faut donc agir vite. Le joueur semble décider à partir et la presse espagnole annonce un accord total entre l’attaquant parisien et l’Atlético de Madrid. Il suffit donc de se mettre d’accord sur un prix à payer. Paris a tout intérêt à accepter une offre, sous peine de le voir partir pour 0€ dans 6 mois.

Sixième, Mariano Díaz. L’attaquant du Real Madrid a décidé pour l’instant de rester dans l’espoir de trouver une place dans l’effectif de Zinedine Zidane, mais la réalité c’est qu’il est le seul joueur de l’équipe à qui Zizou n’a pas donné une seule minute de jeu en quatre mois de compétition. Dans ce cas, l’AS Roma est le club qui semble le plus intéressé pour le relancer.

Toujours au Real, il y a aussi Brahim Diaz, qui est dans une situation similaire à celle de Mariano. L’ex joueur de Manchester City a refusé de partir en prêt cet été et n’a joué que 18 minutes cette saison. Plusieurs équipes se sont donc renseignées à son sujet. Le Rayo Vallecano, Alaves, le FC Seville et l’Espanyol de Barcelone.

Au Barça, trois joueurs peuvent partir. Pour commencer, Arturo Vidal. Le Chilien fait la Une des journaux italiens depuis des semaines. La situation du milieu de terrain est inconfortable car il ne rentre pas dans les plans du coach Ernesto Valverde. Le joueur a déjà montré son mécontentement à plus d’une occasion et l’Inter Milan semble déterminé à le recruter.

Ensuite, Carles Aleñá. Cet été, Valverde avait déjà averti qu’il y avait un excès de milieux de terrain à Barcelone et c’est toujours le cas. Le jeune joueur est clairement en manque de temps de jeu à cause de ça et tout indique qu’il est préférable de partir maintenant. Le Betis Seville et Getafe semblent les clubs les plus intéressés à s’attacher ses services.

Enfin, le Français Jean-Clair Todibo. Bien qu’il n’ait pas eu beaucoup de minutes de jeu avec Barcelone, le défenseur tricolore attire l’œil de beaucoup de clubs. Les dirigeants barcelonais ne ferment pas la porte à une vente du jeune homme, et le Bayer Leverkusen ainsi que l’AC Milan seraient heureux de le signer. À moins que l’AS Monaco ne s’insère également dans le dossier pour un prêt de 6 mois...

Thomas Lemar maintenant. Le deuxième transfert le plus cher de l’histoire de l’Atlético de Madrid n’a toujours pas convaincu totalement son entraîneur Diego Simeone. Les Colchoneros aimeraient bien recruter un attaquant cet hiver, en la personne d’Edinson Cavani notamment. Pour cela il faut se séparer d’un autre. L’élu est donc l’international français. Des équipes comme l’Olympique Lyonnais et Arsenal semblent intéressées. Mais à quel prix ?

En Angleterre, Leroy Sané voudrait bouger de Manchester City. Et encore mieux, il a même décidé lui-même de sa prochaine destination : ce sera le Bayern Munich. Encore faut-il que les Munichois veuillent bien payer le prix demandé par les Citizens, qui restent très flou pour l’instant. Dans le cas contraire, c’est le PSG qui pourrait sauter sur la belle affaire, à court ou moyen terme.

À Chelsea, Olivier Giroud ne joue pas, et cela ne peut pas durer. Un retour en Ligue 1 semble de plus en plus possible aux vues des dernières rumeurs. Mais pour aller où ? Les noms de Lyon et de Bordeaux sont cités dans les journaux récemment. En Italie, c’est l’Inter qui est intéressé par le buteur français.

Après un transfert raté l’été dernier, Wilfried Zaha va retenter le coup cet hiver. Excellent en Premier League, l’Ivoirien plaît à de nombreux clubs. Chelsea, qui est finalement autorisé à recruter, pourrait lâcher un gros chèque pour se l’offrir.

Le gardien allemand Alexander Nübel, grand espoir de la Mannschaft, arrivera en fin de contrat avec Schalke 04 en juin prochain. Plusieurs grands clubs européens sont à l’affût. Il est pressenti pour rejoindre le Bayern Munich où la succession Manuel Neuer commence à être étudiée sérieusement. Tottenham ferait également partie des clubs intéressés.

On enchaîne avec Alessandro Florenzi qui devrait quitter l’AS Roma cet hiver. Trois clubs de Serie A sont sur les rangs : Cagliari, la Sampdoria et la Fiorentina. Tous seraient très intéressés à l’idée de recruter le latéral droit. En France, Lyon, qui doit pallier à la longue absence de Léo Dubois pourrait bouger aussi sur ce dossier.

Enfin, on pourrait également citer Adrien Rabiot, qui pourrait quitter la Juventus six mois seulement après son arrivée libre du PSG. Selon nos informations, Arsenal aimerait obtenir son prêt. Du côté de Lyon, Juninho apprécie son profil. Autre Français, Steven Nzonzi est également en difficulté dans son club. Le joueur a été écarté par Galatasaray et va devoir bouger pour se relancer. Un retour à l’AS Roma, à qui il appartient, est fortement pressenti dès le mois de janvier. Pour un nouveau prêt dans la foulée ? Là aussi, on parle de l’OL. Affaire à suivre.