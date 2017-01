Les infos du jour en France

Les dossiers chauds du money time ! J-7 avant la fin du marché des transferts hivernal. Plusieurs joueurs vont animer cette dernière semaine. C’est le cas de Lassana Diarra. Selon nos informations, plusieurs clubs notamment en Chine sont sur le dossier. MU est aussi intéressé. Dimitri Payet lui veut revenir dans la cité phocéenne. Le Français est allé au clash avec West Ham lui qui veut absolument rejoindre Marseille. The Guardian assure que l’OM va formuler une quatrième offre. Mais elle ne sera toujours pas à la hauteur des exigences de West Ham (34 M€). Les Olympiens sont aussi en quête d’un latéral gauche. La piste menant à Patrice Evra, en fin de contrat à la Juventus, est aussi explorée. Mais le Français intéresse d’autres clubs dont Crystal Palace, MU et l’OL. Les Gones qui veulent aussi dégraisser. Clément Grenier ne sera pas retenu. Nice serait toujours sur le coup. Jordan Ferri lui plaît à Galatasaray et à la Fiorentina. Des intérêts qui ne laissent pas le clan Ferri insensible d’après nos informations.

Du côté de Paris, l’arrivée de Gonçalo Guedes est imminente selon A Bola. Le PSG et Benfica sont tombés d’accord hier soir pour un transfert de 30 M€. L’attaquant est attendu aujourd’hui à Paris pour parapher son contrat jusqu’en 2022. Jesé lui est toujours sur le départ. Si Middlesbrough lui offrait toutes les conditions pour signer, le Canterano a encore refusé. Il ne jure que par Las Palmas. Plus au nord, le LOSC devrait accueillir plusieurs renforts une fois le rachat du club officialisé. Junior Alonso, Anwar El-Ghazi, Gerson et Luiz Araujo sont attendus. Selon nos informations, la piste menant à David Henen (Everton) est toujours d’actualité. Plusieurs mois après son départ de France, Andy Delort (Tigres) est courtisé par plusieurs clubs tricolores. Toulouse et Saint-Étienne sont sur le dossier.

En bref en France

TMW annonce que le FC Metz veut un prêt d’Assane Gnoukouri (Inter Milan).

C’est officiel !

L’AJ Auxerre annonce l’échec de la piste menant à Jean-Pierre Papin.

Communiqué officiel

Abandon du projet d’arrivée de M. Jean-Pierre Papin à l’AJ Auxerre

https://t.co/WMVETWYvpp#TeamAJA pic.twitter.com/eEeENsY2vc — AJ Auxerre (@AJA) 24 janvier 2017

Comme annoncé la semaine dernière, Mohamed Larbi (libre) s’engage à Sochaux. Le club vient d’officialiser sa venue pour 18 mois.

[mercato] Mohamed #Larbi est sochalien ! L'International de 29 ans a signé ce mardi matin et portera le n°5.

https://t.co/TQVuIdIZKV pic.twitter.com/flZ11jk6Pw — FCSM_officiel (@FCSM_officiel) 24 janvier 2017

Hervin Ongenda a signé ce mardi au PEC Zwolle. Il est lié au club jusqu’en 2020.

Les infos du jour à l’étranger

West Ham s’agite dans tous les sens ! Outre Payet, Jonathan Calleri est sur le départ. Las Palmas est toujours sur le coup. Du côté des arrivées, les Hammers seraient très intéressés par Ivan Perisic (Inter Milan). M’Baye Niang serait aussi dans le viseur. Vincenzo Montella a fait le point sur ce dossier : « La vérité, c’est que le club et le joueur sont en train d’étudier la possibilité de changer d’équipe. Il ne sera pas convoqué pour le laisser tranquille, et décider ensemble, avec le club. Les choses se sont toujours passées normalement avec lui. Il a souvent été proche d’un départ mais n’est jamais parti. Pour ma part, il aura toujours la considération que mérite un joueur de l’AC Milan ». Niang pourrait aussi être concerné par un échange avec Ocampos (Genoa).

En bref à l’étranger

Selon Sport, Aleix Vidal va rester au FC Barcelone.

Du côté de l’Atlético Madrid, on veut préparer l’avenir. A Bola indique que William Carvalho et Julian Weigl sont suivis.

Londres toujours. Chelsea serait très intéressé par la venue de Victor Lindelof (Benfica) cet été assure le Mirror. Pour rappel, MU est sur le dossier.

Après l’échec de plusieurs pistes offensives, Tianjin Quanjian pisterait Artem Dzyuba du Zenit Saint-Pétersbourg, annonce le Corriere dello Sport.

Interrogé par Sky Sports, Yaya Touré a confié au sujet des intérêts chinois : « J’ai toujours dit que si j’allais en Chine, je finirais par être mécontent là-bas. Est-ce que vous jouez au football parce que vous aimez ça ou parce que vous voulez faire de l’argent ? Quel est votre but ? Je veux jouer parce que j’aime ça. j’adore aider mes coéquipiers et jouer contre les meilleurs joueurs ».

Son compatriote ivoirien, Didier Drogba lui est dans le viseur du Corinthians.

UOL Esporte annonce que le joueur âgé de 38 ans a demandé un délai pour donner sa réponse. Toujours au Brésil, O Globoesporte indique que Flamengo suit Eduardo Vargas (Hoffenheim). Enfin, Nenê a confié au sujet de son avenir à Vasco de Gama : « Vous inventez. Il n’y a pas de départ de Vasco. Je vais rester et il n’y a pas de débat ».

Courtisé un temps par l’OL, Leon Bailey (Genk) plaît au Bayer Leverkusen selon Kicker et Het Nieuwsblad.

Info FM : Younes Bnou Marzouk (Juventus) a cassé son prêt à Angers. Il va être prêté pour 6 mois au FC Chiasso en D2 suisse.

C’est officiel !

Sunderland annonce l’arrivée de Joleon Lescott jusqu’à la fin de la saison.

Antalyaspor accueille Mostapha El Kabir.