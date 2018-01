Les infos du jour en France

L’Inter Milan ne lâche pas Pastore. Il reste encore quelques heures à l’Inter Milan pour convaincre le Paris Saint-Germain de laisser filer Javier Pastore cet hiver. Selon La Gazzetta dello Sport, le club de la capitale n’ouvrira la porte à El Flaco que s’il reçoit des garanties financières sérieuses dans la cadre d’un prêt payant avec option d’achat.

Lucas Moura est à Londres. Skysports a publié une vidéo dans laquelle on voit Lucas Moura arriver à Londres, où il doit passer sa visite médicale puis s’engager en faveur de Tottenham.

En bref en France

En fin de contrat à Nantes, l’Equipe révèle que Lyon a bouclé la signature du latéral droit de Nantes Léo Dubois qui sera effective à la fin de cette saison.

Alors que Toulouse s’y est cassé les dents, c’est au tour de Guingamp de tenter d’attirer le milieu de terrain Clément Grenier, en fin de contrat à l’issue de la saison, selon les informations de L’Equipe.

En échec sur plusieurs dossiers comme celui concernant Diafra Sakho (Rennes), Bordeaux compte toujours recruter un numéro 9 d’ici la fin du mois de janvier. Selon Sud-Ouest et L’Équipe, le club au scapulaire essaye d’obtenir le prêt de Nicklas Bendtner (Rosenborg). Mais cette piste ne ferait pas l’unanimité.

Selon les informations de Skysports, Zambo Anguissa (OM) intéresse Watford. Les Hornets auraient aussi un œil sur Leander Dendoncker. Le club anglais rechercherait aussi un attaquant.

Crystal Palace et son entraîneur Roy Hodgson apprécient le profil d’Ibrahim Amadou (24 ans). Le capitaine du LOSC pourrait partir à cause des difficultés financières du club mais d’après Sky Sports, il sera transféré en cas d’offre de 20 M€. Pour le moment, les Eagles n’ont proposé que 18 M€.

C’est officiel !

Bryan Dabo quitte Saint-Étienne pour la Fiorentina.

Bryan Passi, prêté au Havre en début de saison, fait son retour à Montpellier, annonce le club pailladin.

L’ancien Troyen Rincon, libre de tout contrat, se relance du côté de Laval en National 1.

C’était dans l’air, c’est désormais officiel : Firmin Mubele renforce Toulouse. L’ailier congolais débarque sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance de Rennes.

Jordan Tell est prêté par Rennes à Valenciennes.

[#MercatoSRFC] Le SRFC et Valenciennes F.C. ont trouvé un accord pour le prêt de Jordan Tell jusqu’à la fin de saison sous réserve d'homologation des documents par la LFP. pic.twitter.com/G0UvR9JOU0 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) 30 janvier 2018

Les infos du jour à l’étranger

Olivier Giroud se rapproche de Chelsea. Alors que la possible venue d’Aubameyang à Arsenal va lui faire perdre encore un peu de temps de jeu, Olivier Giroud est tout proche de rejoindre Chelsea. Les Blues et Arsenal sont en train de négocier le transfert de l’attaquant français, qui devrait s’élever aux alentours de 20 M€. Le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang est lui en cours de finalisation et devrait être officialisé dans les prochaines heures. Côté Chelsea, on espère également encore recruter un latéral gauche, en la personne d’Emerson. Batshuayi pourrait lui rejoindre le Borussia Dortmund.

En bref à l’étranger

Info FM : Annoncé du côté du Besiktas et de Galatasaray, Samuel Eto’o va finalement résilier avec Antalyaspor avant de signer à Konyaspor, l’actuel avant dernier du championnat turc. Un contrat de 2 ans et demi l’attend, assorti d’un salaire annuel de 2,5 M€.

Prêté à Hull City, Lazar Markovic (Liverpool) pourrait rejoindre Swansea. Les discussions tournent autour d’un transfert définitif assure Skysports.

Mundo Deportivo annonce que Marc Bartra, qui ne sera pas retenu par le Borussia Dortmund, va rejoindre le Betis sous la forme d’un transfert.

C’est officiel !

Le CSKA Moscou vient d’annoncer le retour d’Ahmed Musa. Le Nigérian débarque en prêt jusqu’à la fin de la saison en provenance de Leicester, où il ne jouait presque pas cette saison.

Армейский клуб договорился с « Лестером » о переходе Мусы на правах аренды до окончания сезона-2017/18. Добро пожаловать домой ! https://t.co/ZjKMe7Y14x — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 30 janvier 2018

Manchester City vient d’officialiser l’arrivée d’Aymeric Laporte pour un montant de 65 millions d’euros.

Defensive reinforcements acquired ! Please #welcomeaymeric to the Club ! pic.twitter.com/cDu4FWOKlb — Manchester City (@ManCity) 30 janvier 2018

Alors qu’il était parti à Metz pour négocier les conditions d’un contrat, l’international sénégalais Lamine Sané n’a pas trouvé d’accord et retourne donc au Werder Brême. Le club allemand a officialisé la nouvelle, en indiquant qu’il cherchait toujours à se séparer du joueur et qu’en cas d’échec, il ne rejouerait pas en équipe première !

#Baumann : Es gab Gespräche mit #Metz bezüglich @LamineSane06, aber das hat sich aus finanziellen Gründen zerschlagen. #Werder und #Sane arbeiten darauf hin, dass es Einigung gibt. Sonst bleibt er bei Werder, aber nicht im #Bundesliga-Team. — SV Werder Bremen (@werderbremen) 30 janvier 2018

Le FC Séville confirme l’arrivée du latéral mexicain Miguel Layun en provenance du FC Porto sous forme de prêt avec option d’achat.

Pour remplacer Aymeric Laporte, parti à Manchester City, l’Athletic Bilbao mise sur Iñigo Martinez, défenseur central de la Real Sociedad, levant sa clause libératoire d’un montant de 32 M€.

Incorporación del jugador Iñigo Martínez https://t.co/Ej6qHm1zZ9 #athletic — Athletic Club (@AthleticClub) 30 janvier 2018

