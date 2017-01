Les infos du jour en France

Le PSG veut rêver plus grand ! Pour cela, le club de la capitale a misé sur Julian Draxler. Les Parisiens ont confirmé aujourd’hui l’arrivée de l’Allemand jusqu’en 2021. Autre bonne nouvelle pour Paris, L’Équipe annonce que la prolongation d’Edinson Cavani est en très bonne voie. L’Uruguayen serait lié au PSG jusqu’en 2021 avec un salaire augmenté au passage. Côté départ, Jesé se rapproche de l’Italie à en croire la presse transalpine. On parle d’un accord entre le PSG et l’AS Roma pour le prêt payant de 2 M€.

Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer la signature de Julian Draxler jusqu'en 2021 ! #WillkommenDraxler pic.twitter.com/CoDqjXqPdA — PSG Officiel (@PSG_inside) 3 janvier 2017

Le FC Nantes prépare sa révolution. Avec l’arrivée de leur nouvel entraîneur le Portugais Sergio Conceiçao, les Canaris vont pouvoir être actif sur le mercato. Plusieurs pistes sont pour l’instant à l’étude et elles viennent forcément du Portugal. On note deux joueurs du FC Porto, Sergio Oliveira et Tomas Podstawski. Mais aussi Rafael Assis, un Brésilien qui évolue à Chaves, club de Liga NOS. Et enfin, il y a Lucas João, l’attaquant portugais de Sheffield Wednesday.

En bref en France

Selon L’Équipe, Stoke City est sur la piste de Guessouma Fofana. L’attaquant de 24 ans, qui est d’ailleurs le frère le Lyonnais de Gueida Fofana, évolue à Amiens.

Bordeaux veut tenter le coup pour Jonas Martin annonce L’Équipe. Selon nos informations, le milieu du Bétis cherche un point de chute, mais il n’y a pas rien de concret pour le moment. Pour le recruter, les Girondins devront mettre 2,5 M€ sur la table pour le récupérer .

Suite à l’échec de la piste Witsel, la Juventus ne lâcherait pas Corentin Tolisso annonce la presse italienne.

Info FM : selon nos informations, Bordeaux a repoussé deux propositions de MLS pour Grégory Sertic.

Info FM : Newcastle étudie la piste menant à Ryad Boudebouz (Montpellier).

C’est officiel !

Le SCO continue de se renforcer ! Kévin Bérigaud est prêté (avec OA) par le @MontpellierHSC jusqu'à la fin de la saison ! #BienvenueKevin pic.twitter.com/NoOWYkOmbn — Angers SCO (@AngersSCO) 3 janvier 2017

Les infos du jour à l’étranger

Chelsea joue les trouble-fêtes ! Les Blues se sont positionnés sur plusieurs dossiers chauds cet hiver. Ils seraient prêts à miser 70 millions d’euros sur Virgil van Dijk (Southampton). Un élément courtisé par les deux Manchester, Everton ou encore Paris. Même constat pour Faouzi Ghoulam. Ce dernier aurait été approché par le Bayern Munich ou encore Paris. Mais Chelsea serait là encore intéressé par lui. Idem pour Ricardo Rodriguez, suivi par Arsenal et le PSG. The Sun indique que les Londoniens auraient rencontré le représentant du joueur afin de nouer les premiers contacts en vue d’un transfert au mois de janvier. On évoque un montant de 24 millions d’euros pour le joueur de Wolfsbourg. Enfin, les Anglais auraient aussi à l’oeil Arturo Vidal (Bayern Munich).

Les casse-têtes du Real Madrid ! Interdit de recrutement cet hiver, les Merengues doivent malgré tout gérer les sollicitations pour leurs joueurs. La presse italienne indique qu’Alvaro Morata veut revenir à la Juventus. Concernant James Rodriguez, il devrait rester à Madrid. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre son entourage. Mais Chelsea et la Juventus l’ont toujours à l’oeil. Pepe, lui, a la cote en Chine où le club d’Hebei Fortune est prêt à lui offrir un salaire de 15 millions d’euros par an. De quoi mettre des bâtons dans les roues du Real qui espérait le faire prolonger puisqu’il est en fin de contrat. Isco, lui non plus, n’a pas encore prolongé. La Juventus l’a toujours à l’oeil. Enfin, Danilo lui aussi a fait l’objet d’une approche d’un club chinois.

En bref à l’étranger

Interrogé par AS, Antoine Griezmann a mis les choses au clair concernant son avenir : « Je n’aime pas non plus qu’on me pose ces questions moi non plus. Je suis heureux et je prends du plaisir à l’Atlético, ne me demandez plus rien sur mon avenir ».

Selon le Daily Telegraph, Manchester United a repoussé une offre de 22 M€ d’Everton pour son milieu français Morgan Schneiderlin. West Bromwich Albion a déjà également tenté sa chance. Manchester United demanderait 30 millions d’euros pour le Frenchy. De quoi refroidir la piste menant à l’OM. Idem pour Dimitri Payet puisque Slaven Bilic a indiqué qu’il comptait sur le Français à West Ham.

Arsenal serait prêt à mettre 33 M€ sur la table pour recruter Miralem Pjanic (Juventus) annonce The Sun.

Aleix Vidal (Barça) plaît à Galatasaray selon Sport se rapproche de la Chine.

En Allemagne, Adrian Ramos (Dortmund) D’après Sport 1, il va être transféré en Chine, au Chongqing Lifan, pour être prêté à Granada dans la foulée.

Selon les informations de Bild, le Borussia Mönchengladbach souhaite récupérer Stevan Jovetic (Inter Milan).

C’est officiel !

La Juventus a déboursé 8 M€ pour recruter Tomas Rincon (Genoa).

Dario Conca quitte la Chine pour rejoindre Flamengo.

Hambourg a libéré Emir Spahic de son contrat.

Emir #Spahic spielt in den Planungen unseres Clubs keine Rolle mehr und wurde freigestellt : https://t.co/7XCTv4qbed pic.twitter.com/i5o8GKslHH — Hamburger SV (@HSV) 3 janvier 2017

Prêté pour une saison sans option d’achat, David Faupala a été renvoyé plus tôt que prévu à Manchester City. Le NAC Breda (D2 néerlandaise) a annoncé la fin de son prêt.

David Faupala keert terug naar Manchester City. https://t.co/9xhPAgSrZp #NACpraat — NAC Breda (@NACnl) 2 janvier 2017

Swansea tient son nouveau coach, c’est Paul Clement.

We are delighted to confirm the appointment of Paul Clement as the club’s new head coach. Full story https://t.co/OmKwEpruje — Swansea City AFC (@SwansOfficial) 3 janvier 2017

Axel Witsel quitte le Zenit et s’envole pour la Chine, au Tianjin Quaynjian.