Les infos du jour en France

L’Olympique de Marseille veut toujours se séparer de Kevin Strootman mais un départ cet hiver semble compliqué. En effet, le joueur est heureux dans le système d’André Villas-Boas et se sent bien à Marseille. L’entraîneur portugais compte sur lui et ne souhaite pas le voir partir non plus. De plus, son salaire important pourrait être un frein pour trouver preneur. Si le Hertha Berlin semble une porte de sortie crédible, plusieurs autres joueurs sont aussi sur les tablettes du club allemand.

À Lille, la révélation du début de saison, Victor Osimhen est courtisé mais un départ cet hiver semble improbable car le LOSC veut le garder. Certaines équipes sont déjà prêtes pour tenter de le recruter cet été. Ce serait le cas de Liverpool. Jürgen Klopp apprécie beaucoup l’attaquant nigérian mais il faudra faire une très grosse offre pour que Lille accepte un transfert, un an seulement après son arrivée dans le Nord.

Dans la capitale française, Leandro Paredes est annoncé sur les tablettes de plusieurs clubs, dont la Juventus. La Vieille Dame est intéressée mais les exigences du Paris Saint-Germain seraient trop importantes. En effet, les dirigeants du club parisien voudraient l’échanger contre Emre Can, mais aussi Mattia De Sciglio, ce que les Bianconeri ont refusé. Affaire à suivre.

Enfin, le Hertha Berlin est en train de préparer une nouvelle offre après celle refusée il y a quelques jours pour Lucas Tousart. Cette dernière serait à hauteur de 25 millions d’euros afin de faire craquer les dirigeants de l’OL. Concernant le salaire du milieu de terrain français, il serait tout simplement triplé par rapport à ce qu’il touche actuellement dans l’Hexagone avec la formation rhodanienne.

Les infos du jour à l’étranger

En Angleterre, Chelsea peut enfin recruter à nouveau et pour ce retour sur le marché des transferts les Blues préparent du lourd. Sans grand changement depuis 1 an, l’effectif londonien pourrait donc être un peu chamboulé. D’après la presse anglaise, la priorité du board de Chelsea serait le jeune Jadon Sancho. Les Blues devront dépenser un montant d’environ 140 millions d’euros pour l’attaquant anglais de 19 ans. Si l’opération capote, d’autres noms figurent dans la short-list du club anglais. À commencer par celui de Philippe Coutinho, pour l’été prochain. Le Bayern ne devrait pas lever son option d’achat et Chelsea pourrait se positionner.

Le Real Madrid aurait proposé Isco aux Blues. Ces derniers étudieraient avec beaucoup d’intérêt ce dossier. Une somme de 50 millions d’euros pourrait suffire pour s’offrir l’international espagnol. Frank Lampard souhaiterait également un autre renfort offensif. Les noms de Josh Maja de Bordeaux, Moussa Dembélé de l’Olympique Lyonnais ou encore Timo Werner du RB Leipzig seraient notamment évoqués.

En parallèle, les dirigeants anglais souhaitent prolonger Willian, dont le contrat se termine à la fin de la saison. Quant à Pedro, il se rapproche plutôt d’un départ de la capitale anglaise. Plusieurs clubs sont sur les rangs : Fenerbahçe, Aston Villa et West Ham. Olivier Giroud devrait également partir pour retrouver du temps de jeu. En France, Bordeaux et l’OL sont sur le coup. L’Inter et les Glasgow Rangers seraient également intéressés, même si Steven Gerard (coach du club écossais) a démenti une possible arrivée du champion du monde. Enfin Marcos Alonso qui peine à convaincre Frank Lampard, pourrait aussi plier bagage. L’Inter et l’Atlético de Madrid sont en embuscade.

En fin de contrat dans six mois, Christian Eriksen n’est pas du tout certain de rester à Tottenham cet hiver. Des clubs tenteront vraisemblablement d’enrôler le danois lors de ce mercato de janvier même si certaines formations comme Manchester United, préfèrent attendre que le milieu offensif soit libre l’été prochain.

En Turquie, l’expérience Galatasaray pour Radamel Falcao n’est pas pour l’instant une réussite. Le Colombien pourrait d’ailleurs partir dès cet hiver et ne serait pas contre un retour à River Plate, son club formateur.

En conflit ouvert avec Fatih Terim du temps de la sélection turque, Arda Turan (33 ans) se serait réconcilié avec le coach. Il voudrait même, d’après la presse locale, le rejoindre à Galatasaray. Il faut dire que son prêt à Istanbul Basaksehir ne se passe pas très bien.

Le RB Salzbourg pourrait vendre Hwang Hee-Chan (23 ans). D’après les informations de Sky Sports, Wolverhampton est très intéressé par les services de l’attaquant sud-coréen malgré la concurrence allemande, espagnole et italienne. Sous-contrat jusqu’en 2021, le joueur est estimé à 30 M€.

Selon Sky Italia, l’AC Milan pousse Ricardo Rodriguez vers la sortie. Watford est même déjà entré en contact avec le club italien pour prendre des renseignements sur le latéral suisse.

Les officiels du jour

Carles Alena (21 ans) en manque de temps de jeu au FC Barcelone, a été prêté jusqu’à la fin de saison au Betis Séville, sans option d’achat. Antony Mounier (32 ans) a résilié son contrat il y a quelques jours avec le Panathinaïkos et s’est engagé avec un autre club grec, le Panetolikos jusqu’à la fin de saison. Enfin, Erling Braut Håland (19 ans) s’est engagé avec le Borussia Dortmund jusqu’en 2024. Le club allemand a payé sa clause libératoire de 30 millions et a notamment pris de court la Juventus qui tenait la corde jusqu’à présent.