Les infos du jour en France

Draxler au PSG, les derniers détails. Depuis hier, l’issue du dossier Draxler ne fait guère de doute : le Paris Saint-Germain aurait trouvé un accord avec Wolfsbourg pour le transfert de l’international allemand. Il était d’abord question d’une indemnité de 36 M€, mais pour le Wolfsburger Allgemeine Zeitung, le club allemand devrait finalement toucher 41 M€, ainsi que 5 M€ de bonus. Draxler devrait bien signer un contrat de 4 ans et demi.

L’OM insiste pour ses deux priorités. Le directeur sportif marseillais Andoni Zubizarreta travaille sur deux dossiers prioritaires. Selon L’Équipe, le favori pour le poste de latéral gauche se nomme Jordan Amavi. Les négociations seraient engagées avec son entourage et le club serait optimiste. Mais selon nos informations, le joueur d’Aston Villa n’est toujours pas emballé à l’idée de rejoindre la Canebière. Par ailleurs, la piste Iker Muniain ne serait pas oubliée, mais il faudra payer très cher : la clause libératoire du joueur de l’Athletic Bilbao s’élève à 45 M€. De plus, d’après les informations de Fanatik, le club marseillais serait intéressé par le profil de l’ancien Parisien Grégory van der Wiel en manque de temps de jeu à Fenerbahçe.

En bref en France

En plus de Julian Draxler, le Paris Saint-Germain aurait un œil sur le Sud-Coréen de Tottenham, Heung-Min Son (24 ans), selon The Evening Standard. Toujours au PSG, Grzegorz Krychowiak, en difficulté depuis son arrivée, ne quittera pas le club cet hiver à en croire les informations du Corriere dello Sport. Concernant Jesé Rodriguez, qui aurait donné son accord pour rejoindre Las Palmas, le PSG réclamerait 2,6 M€, entre indemnité de prêt et part des salaires de l’ancien Merengue. Une somme jugée trop élevée par le président du club de Liga Miguel Ángel Ramírez.

L’OGC Nice est sur les traces d’Omar El Kaddouri (26 ans), selon France Football. Le milieu offensif est représenté par Mino Raiola, qui a déjà envoyé Mario Balotelli chez les Aiglons.

Lassana Diarra aurait refroidi l’intérêt de l’Inter Milan, à cause de ses prétentions salariales trop élevées, selon La Gazzetta dello Sport.

Tuttosport annonce aujourd’hui que l’Inter Milan négocie actuellement avec l’AS Monaco pour obtenir un prêt de João Moutinho, qui a perdu sa place de titulaire en Principauté.

Selon L’Équipe, le Stade Rennais ciblerait le milieu défensif Gojko Cimirot, international bosnien (24 ans, 3 sélections) du PAOK Salonique.

Les infos du jour à l’étranger

Chelsea peut frapper fort ! C’est officiel, Oscar a rejoint le championnat chinois et plus précisément Shanghai SIPG, pour environ 70 M€. Une manne financière impressionnante qui donnera encore plus de moyens aux Blues pour se renforcer. Et déjà, les cibles se précisent. Les Blues rêveraient de recruter Marco Verratti qui a récemment prolongé son contrat au Paris Saint-Germain. Son agent a confirmé il y a peu qu’il ne resterait pas à vie au PSG. Et hier, la presse anglaise évoquait un intérêt pour deux cadres de l’AS Monaco, Djibril Sidibé et Tiémoué Bakayoko. Mais les Londoniens ne ciblent pas que la Ligue 1, puisqu’ils se verraient bien relancer James Rodriguez, qui a ouvert la porte à un départ du Real Madrid. En cas d’échec dans ce dossier, la piste Arturo Vidal serait activée d’après ESPN. Et pour renforcer sa défense, Antonio Conte aurait coché les noms d’Antonio Rüdiger (AS Roma) et Niklas Süle (Hoffenheim), annoncé tout proche du Bayern.

Chelsea Football Club and Shanghai SIPG have agreed terms for the permanent transfer of Oscar... https://t.co/7izeugHu1J — Chelsea FC (@ChelseaFC) 23 décembre 2016

Côté départs, John Obi Mikel cherche une porte de sortie. Son agent a confirmé des contacts en Angleterre, en Espagne, en Allemagne et en Chine. L’hypothèse d’une arrivée à l’OM s’éloigne. Michy Batshuayi devrait lui rester. Antonio Conte a confié à son sujet : « Michy travaille très bien. Nous devons être patients avec lui. La prochaine étape pour lui est de jouer plus cette saison ».

Le mercato très français de Liverpool. Cet hiver, les Reds prennent l’accent français. D’abord, ils devront gérer le cas Mamadou Sakho, qui cherche une porte de sortie. West Bromwich Albion pourrait le récupérer. Nice et Lille sont intéressés, mais un retour en France ne serait pas à l’ordre du jour. Côté arrivées, Liverpool pourrait selon nos informations doubler l’OM sur le dossier Jordan Amavi, le latéral d’Aston Villa n’étant pas emballé par le défi phocéen. Et les Reds espèrent recruter un autre Tricolore, Moussa Dembélé (Celtic), courtisé par Manchester City notamment. Toujours en attaque, la piste Gabriel Barbosa (Inter) est évoquée en Italie.

En bref à l’étranger

Interrogé en conférence de presse, le manager de Manchester United José Mourinho a expliqué qu’il ne s’opposerait pas au départ en janvier de Morgan Schneiderlin. « Morgan est un grand professionnel. (...) Ma réponse est simple : s’il joue régulièrement avec moi, je lui dirais pas question. S’il ne joue pas, je n’ai pas le droit de lui dire : "tu ne vas nulle part". Alors, ma réponse a été : "si tu as une bonne offre et que la direction pense que cette proposition est en adéquation avec la qualité d’un joueur comme toi, je ne t’empêcherai pas de partir », a-t-il lâché, en toute transparence. West Brom aurait lancé une première offensive estimée à 15 M€ selon The Independent.

Arsène Wenger a livré ses plans pour le mercato d’Arsenal cet hiver. « Nous avons de nombreuses options offensivement. Défensivement, nous ne sommes pas dans le besoin en ce moment », a-t-il lâché, relayé par le Daily Mirror.

Selon Eurosport, Faouzi Ghoulam intéresse le Real Madrid et le Bayern Munich pour l’été prochain. Mais c’est l’Atlético Madrid qui tiendrait la corde dans ce dossier.

Diego Simeone a tapé du poing sur la table pour rassurer les supporters de l’Atlético Madrid, évoquant même la possibilité de poursuivre l’aventure encore quelques temps. « Pourquoi dire que je vais partir ? Donnez-moi une raison pour le dire. J’ai un contrat (jusqu’en juin 2018) et si la saison prochaine, le club a la possibilité de recruter, de renouveler l’effectif, de faire un effort pour l’entraîneur et l’équipe, (...) Quand tout le monde dit que c’est fini, moi, je pense l’inverse », a-t-il lâché à Marca.

Présent en conférence de presse jeudi, Slaven Bilic a notamment évoqué le dossier Carlos Bacca. « Il était l’une de nos cibles en été. C’était dans les journaux et c’était vrai. Mais l’affaire n’est pas allée à son terme et il a décidé de rester à Milan. Il est toujours là, il ne joue pas beaucoup ce qui est également un problème. »

Le FC Valence compte sur le mercato pour redresser une situation sportive des plus sensibles. Super Deporte lève le voile sur les intentions du club ché, dévoilant ses 4 cibles prioritaires : Simone Zaza (25 ans, prêté à West Ham par la Juventus), Hernanes (31 ans, Juventus), Branislav Ivanovic (32 ans, Chelsea) et Marcos Rojo (26 ans, Manchester United).

Sam Allardyce devrait remplacer Alan Pardew, limogé, à la tête de Crystal Palace d’après Sky Sports.

Selon Mundo Deportivo, plusieurs clubs chinois souhaiteraient faire des offres pour Arda Turan.

D’après AS, la Juventus pense à Toni Kroos et James Rodriguez pour renforcer son milieu de terrain.

C’est officiel !

Le jeune attaquant Reiss Nelson (17 ans) a signé son premier contrat professionnel avec Arsenal.

Après Hugo Lloris, Tottenham a prolongé un autre gardien, Michel Vorm.

We are delighted to announce that @Vorm_Official has signed a new contract with the Club which will run until 2018. #COYS pic.twitter.com/m1REOWQzVP — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 23 décembre 2016

Michael Dawson (33 ans), Abel Hernandez (26 ans), Jake Livermore (27 ans), Harry Maguire (23 ans), Andy Robertson (22 ans) et Robert Snodgrass (29 ans) sont désormais liés à Hull City jusqu’en juin 2018.